رحل أمس السبت الفنان المصري الشاب إياد داود، عن عمر ناهز 40 عاما، إثر مضاعفات صحية بعد إصابته بفيروس كورونا منذ 5 أشهر، حسب ما صرح به شقيقه الكاتب الصحفي والسياسي خالد داود.

وإياد هو الضلع الثاني في مثلث البرنامج الشبابي "شبابيك" الذي كان يعرض على قناة "دريم" في أوائل الألفينيات، مع المذيع الشاب عمرو سمير الذي رحل مبكرا قبل 5 سنوات، إثر نوبة قلبية مفاجئة بعد تناول منشطات رياضية، وثالثهما الإعلامية سلمى صباحي التي نعت إياد عبر موقع الفيديوهات والصور إنستغرام، قائلة "أخويا وعشرة عمري إياد داوود راح للي خلقه، أرجو من كل اللي بيحبوا إياد يدعوله بالرحمة، وياريت كل جمهوره في السعودية ياريت تعملوله عمرة".

وفاة إياد داود

الوفاة المفاجئة للنجم الشاب صدمت محبّيه ومتابعي برامجه القديمة التي كانت معلما مهما في حياة جيل الثمانينيات، انتظر كثيرون الإعلان الرسمي عن الوفاة عبر شقيق إياد، الكاتب الصحفي خالد داود، رغبة في أن تكون الأخبار المتداولة كاذبة، لكنها لم تكن كذلك، فقد أعلن خالد وفاة شقيقه عبر حسابه على فيسبوك، مضيفا أن صلاة الجنازة ستكون اليوم الأحد من مسجد مصطفى محمود، والدفن بمقابر الأسرة، على أن يكون العزاء يوم الاثنين السابع من مارس/آذار في مسجد الحامدية الشاذلية.

نهاية مبكرة لجيل شاب

الإعلام والفن كان الطريق الذي جمع الشابين عمرو سليم وإياد داود، فخاضا معا رحلة الصعود، وكانت البداية في برنامج "شبابيك" الذي يعدّ واحدا من أهم البرامج الشبابية التي انطلقت في مصر معبرة عن أحلام جيل كامل.

وفي يوليو 2017، وأثناء سفر عمرو سمير إلى إسبانيا، وافته المنية وحيدا في غرفته، وبقى هناك 17 يوما كاملة، حتى استعيد جثمانه ودفن في مصر، مع موجة حزن عارمة للرحيل المفاجئ للفنان الشاب الذي لم يتجاوز عمره 33 عاما حينئذ.

رحلة قصيرة لإياد داود

برنامج "شبابيك" كان انطلاقة إياد في مجال الإعلام، ومن بعده برنامج "ولاد البلد" على قناة صدى البلد، وكان له العديد من المشاركات في بعض الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل "فض اشتباك"، والداعية في 2013، ثم عمل مدربا للتمثيل في إحدى ورش التمثيل المعروفة، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" في 2020 مع الفنان أحمد العوضي.

إياد مطربا

تعرض إياد داود لصدمة شديدة بعد الرحيل المفاجئ لوالدته، منذ ٩ سنوات، وهو ما عبر عنه في أغنية راب، كتبها ولحنها وغناها الراحل، لتعبر عن عميق حزنه على فراق والدته، الأغنية بعنوان "شايفك يا أمي".

لكن محاولات إياد في الغناء لم تستمر، واستمر فقط في التمثيل، حتى وافته المنية أمس السبت على إثر مضاعفات كورونا.