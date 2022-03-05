بعد أيام من تعرض موقع تصوير مسلسل شبكة "نتفليكس" (Netflix) الفرنسي "لوبين" (Lupin) للهجوم من قبل عصابة من اللصوص المقنعين، وسرقة معدات بقيمة 330 ألف دولار، كشفت مجلة "هوليود ريبورتر" (Hollywood Reporter) نقلا عن شهود عيان أن السارقين كانوا مراهقين هجموا على طاقم التمثيل باستخدام ألعاب نارية.

وصرحت شبكة نتفليكس في بيان لها أن هناك "حادثا وقع أثناء تصوير الموسم الثالث من مسلسل (لوبين)"، وأكدت أن "الممثلين والطاقم بخير ولم تقع أي إصابات، واستأنفنا التصوير الآن"، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت وكالات أنباء فرنسية أن حوالي 20 شخصا مقنعا اقتحموا موقع التصوير في مدينة نانتير غرب العاصمة الفرنسية باريس، وأطلقوا ألعابا نارية عند الموقع لنشر الفوضى، وسرقوا ما قيمته حوالي 330 ألف دولار من المعدات والممتلكات الشخصية، لكن لم يصب أي شخص بأذى.

وبدت الحادثة وكأنها جزء مقتطع من مسلسل "لوبين"، الذي يروي قصة شاب متأثر بالروايات الكلاسيكية للكاتب الفرنسي موريس لوبلان، وبطلها اللص النبيل أرسين لوبين، وتدور أحداث المسلسل حول سرقات متعددة يقوم بها البطل أساني ديوب (عمر سي) مستخدما ذكاء وحيل اللص النبيل.

مجرد مراهقين

وبينما لم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه فيهم حتى الآن، ولا يزال التحقيق جاريا، يشير ما نقلته هوليود ريبورتر عن شهود العيان إلى أن ما نقلته وكالات الأنباء حول الحادث لم يكن دقيقا.

وسخر إبراهيم رشدي، مالك مطعم "لو 35" (Le 35)، حيث تم تصوير أحد المشاهد في ذلك اليوم، من وصف الإعلام للحادث بأنه "عملية سطو"، وقال ضاحكا "هذه كلمة كبيرة لوصف ما حدث"، وأضاف "يمكن استخدم هذه الكلمة لوصف عملية سطو لبنك، لكن ما رأيته هو ظهور مراهقين بألعاب نارية، هذا كل شيء".

وكان رشدي داخل مطعه عندما بدأ الهجوم، وهو ما جعله يعتقد أن أصوات الألعاب النارية هي جزء من المسلسل، وقال "لم أدرك ما كان يحدث في البداية، اعتقدت أنه كان ضمن المسلسل، لكن بالنسبة لمن هم في الخارج، كان الأمر بمثابة ذعر عام"، مؤكدا "كان الخوف أضخم من الضرر الذي وقع".

واستطرد "عندما خرجت كانت الألعاب النارية تنطلق من اليسار واليمين"، وهو ما دفعه مسرعا إلى إحضار الممثلين وطاقم العمل إلى داخل مطعمه، وأكد أن بطل المسلسل عمر سي، الذي يعتبر أكبر نجم سينمائي في فرنسا الآن، اختبأ داخل مكتبه، وكان بأمان، وأشار رشدي إلى أن أعمار اللصوص كانت بين 12 و15 عاما، وليس أكثر من ذلك.

وقضى فريق تصوير مسلسل "لوبين" عدة أيام في الحي نفسه، وهي منطقة ذات دخل منخفض تعرف باسم "بابلو بيكاسو"، وهو ما جعل وجود طاقم المسلسل والنجم الفرنسي عمر سي مصدر فخر لأهالي الحي، وتم تعيين العديد من السكان المحليين ممثلين إضافيين وحراس أمن ليليين لمشاهدة المقطورات، وقال رشدي "سارت الأمور على ما يرام، لكن لا أعرف لماذا انتهى الأمر بهذه الطريقة".

ووفقا لنتفليكس، يأتي مسلسل "لوبين" في المرتبة الثانية كأضخم مسلسل غير إنجليزي في تاريخها، بعد المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" (Squid Game).

وبعد ساعات قليلة فقط من الحادث، كان عمر سي على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز "سيزار" في باريس، للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للفيلم الكوميدي "لا يمكن المساس بهم" (Intouchables)، الذي حصل على جائزة سيزار لأفضل ممثل في عام 2012 لدوره به.

هجومان متتاليان

ووقع الحادث بعد يوم واحد من تعرض موقع مسلسل آخر من إنتاج نتفليكس للسرقة، حيث اقتحمت 3 سيارات موقع تصوير الموسم الخامس لمسلسل "التاج" (The Crown) في حديقة بجنوب يوركشاير (مقاطعة كبرى شمالي شرقي إنجلترا)، واستولى اللصوص على مقتنيات مزخرفة؛ منها نسخة طبق الأصل من بيضة "فابرجيه"، وشمعدانات عتيقة تقدر قيمتها بنحو 200 ألف دولار.

وأكد متحدث باسم الشبكة بعد الحادث أن "التحف سرقت بالفعل، ونأمل أن يتم العثور عليها وإعادتها بأمان، وسيتم الحصول على بدائل، ولا نتوقع تأجيل التصوير"، ومن المتوقع أن يعرض الموسم الجديد من "التاج" في نهاية عام 2022.