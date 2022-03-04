لا يخفى على أحد أن نجم هوليود جاكي شان لديه بعض من أكثر الحركات خطورة على الشاشة الفضية وخارجها، وتسببت بعض حركاته بجعله واحدا من أكثر النجوم إصابة في أثناء التصوير.

ويتباهى جاكي شان بهذه الإصابات التي تعرض لها على مدار مسيرته الفنية التي تضم أكثر من 200 فيلم، فخلال استضافته في برنامج "تيم كوكو" (Team Coco)، وبرنامج الإعلامي الأميركي ستيف هارفي "ستيف تي في شو" (Steve TV Show)، طلب من مقدمي البرنامج أن يضعا إصبعهما في ثقب في رأسه أصيب به خلال تصوير أحد أفلامه.

ثقب في رأس جاكي شان

أصيب النجم الصيني بإصابة الرأس التي تركت له ثقبا يمكن وضع الإصبع فيه خلال تصوير فيلم "درع الرب" (The Armor of God) عام 1986، إذ أخبر موقع "ياهو" (Yahoo) الأميركي أن ذلك المشهد كان يضرب فيه زجاجة مشروب كحولي ثم يقوم بقفزة جريئة إلى شجرة تستند إلى حائط حتى يتمكن من الهروب.

لكنه لم يشعر أن الحركة كانت بالسرعة الكافية لإرضائه، لذلك طلب تكرار المشهد أكثر من مرة، وفي إحدى المحاولات أخفقت قفزته نحو الشجرة وسقط أرضا وارتطم رأسه بحجر.

في البداية؛ اعتقد أنه بخير، لكن الطاقم رأى أنه كان ينزف من رأسه وهرعوا لمعالجته، لكن الفتحة تركت أثرها في جمجمته.

عظام مكسورة وأربطة ممزقة

تعرض جاكي شان لـ10 كسور في العظام تقريبا طوال مسيرته الفنية، من بينها إصابة خلال تصوير فيلم "قعقعة في برونكس" (Rumble in the Bronx) عام 1995 حين كان شان يصور مشهدا يقفز فيه على لوح طائر، ووقع بالخطأ، وأصيب بكسر في الكاحل، لكنه أصر على استكمال التصوير، وطلب من طاقم التصوير ربط كاحلة ليبدو كأنه حذاء حتى يستطع إكمال التصوير.

في فيلم "السيد المخمور" (Drunken Master) الذي صور عام 1978، نفذ شان ركلة عالية خلال مشهد قتال، لكنه أخطأ وكسر تجويف عينه، كما كسر أنفه، وأصابع مختلفة في أفلام أخرى. لكن جاكي شان أصيب بجروح وتمزقات كثيرة مقارنة بالكسور، إذ خُلع كتفه وعظام خده أثناء تصوير فيلم "الشرطي الخارق" (Supercop) عام 1992.

كما أصيب بحروق كهربائية وجروح مختلفة في فيلم "قصة بوليسية" (Police Story)، حيث أدى عددا من أكثر مشاهد الأكشن شعبية، ففي أحد المشاهد قفز "جاكي شان" من شرفة الطابق الرابع وتمسك بعمود معدني، لكن العمود كان ملفوفا بأضواء عيد الميلاد الموصولة بالكهرباء، وعندما نزل تحطمت الأضواء وأصيب "جاكي شان" بحروق كهربائية من الدرجة الثانية قبل أن يصطدم بلوح زجاجي كبير، وفي الجزء الثاني من الفيلم عبر سلسلة من الحافلات وسقط من خلال نافذة زجاجية، وأصيب بجروح في رقبته وجسمه، ولأنه أراد استكمال التصوير كالعادة، ارتدى ضمادات بلون الجلد.

أصعب 10 إصابات

رتب موقع "سكرين رانت" (Screen Rant) الفني أكثر 10 إصابات قسوة مر بها جاكي شان خلال تصوير أفلامه، وكانت كالتالي:

"درع الرب" (Armour Of God)

خلال الفيلم عانى "جاكي شان" من أسوأ إصابة وهي "ثقب الرأس"، ففي أثناء التصوير في يوغوسلافيا، قفز إلى شجرة وانتهى به الأمر بالسقوط على ظهره وارتطام رأسه بحجر، واندفع كسر عظمة إلى داخل دماغه.

"قصة الشرطة" (Police Story)

كان هذا الفيلم مليئا بالإصابات منذ بداية التصوير، فتعرض للاصطدام بسقف زجاجي، والصعق بالكهرباء، وأصيب بحروق في يده، وكسر إصبعه، وأصيبت فقراته وعظام الحوض برضوض.

"يد الموت" (Hand Of Death)

عانى جاكي شان من واحدة من أسوأ إصاباته عندما قفز من شاحنة واصطدم برأسه على الأرض، وأصر على تكرار القفزة بعد ساعة وأصيب مرة ثانية.

"مشروع إيه" (Project A)

حدثت واحدة من أكثر إصابات "جاكي شان" في أثناء قتال برج الساعة، إذ اضطر للتعلق بإحدى عقارب الساعة، وعندما انفلتت يده سقط على سطحين من القماش قبل أن يهبط على الأرض، وكرر هذه الحيلة مرتين، لكنه لم يحب النتيجة، وفي المرة الثالثة سقط مباشرة على رقبته وكاد يكسرها، لكنه أكمل المشهد.

"درع الرب 2: عملية كوندور" (Armour Of God 2: Operation Condor)

بينما كان يتأرجح من سلسلة طويلة في معقل نازي تحت الأرض، أفلت "جاكي شان" قبضته عن غير قصد وسقط على الأرض، حيث كسر عظمة القص.

"قصة بوليسية 3: الشرطي الخارق" (Police Story 3: Supercop)

في هذا الجزء من الفيلم كان "جاكي شان" يقاتل البلطجية على قمة قطار عندما اصطدم به عمود ودار حوله، وكاد وجهه يقترب من شفرات طائرات الهليكوبتر، فوقع، وحينما أنزلته طواقم الطوارئ اكتشفوا أنه مزق عضلة كتفه الأيسر.

"قصة بوليسية 2" (Police Story 2)

خلال مشهد القفز عبر سلسلة من الحافلات، ثم القفز عبر نافذة زجاجية، أعد طاقم التصوير زجاج أمان ليناسب حركات جاكي البهلوانية، لكن يبدو أن جاكي أخطأ النافذة، وقفز عبر نافذة زجاجية حقيقية، وأصيب بجروح في رقبته ويديه وذراعيه ووجهه، لكنه أكمل التصوير بعد ارتداء ضمادات.

"قعقعة في برونكس" (Rumble In The Bronx)

يعتبر هذا الفيلم بمثابة بداية المسيرة السينمائية العالمية لجاكي شان، وحقق مزيج الكوميديا والأكشن رواجا، لكنه دفع ثمن ذلك عندما قفز على لوح طائر وأخطأ الوجهة وكسر كاحله، وركب جبيرة وغطاها لتبدو كحذاء رياضي.

"السيد المخمور" (Drunken Master)

كاد جاكي شان أن يفقد عينه في هذا الفيلم، بعد تنفيذه ركلة عالية خاطئة، لكنه أصيب بتمزق في الحاجب ترك ندبة دائمة.

"قصة بوليسية" (Police Story)

سقط جاكي شان في أثناء مشهد القتال مع اثنين من الأشرار الذين شرعوا في إلقائه على درابزين تم تنفيذ المشهد دون استخدام البطانات أو الحصير، وكان هذا السقوط المؤلم حقيقيا تماما.