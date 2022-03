أعلنت "ديزني" (Disney) عن الموعد الرسمي لانطلاق منصة "ديزني بلس" عبر أكثر من 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يبدأ البث في الثامن من يونيو/حزيران 2022.

رسمياً:

شبكة ديزني بلس قادمة للشرق الاوسط بتاريخ ٨ يونيو واسعار الاشتراك ٩ دولار شهريا او ٩٠ دولار سنويا. pic.twitter.com/5tnESUxlOy — SuperheroesAr (@SuperheroesAr) March 29, 2022

المفاجأة الأولى

من المفاجآت التي تنتظر الجمهور حينذاك، فيلم الرسوم المتحركة "إنكانتو" (Encanto) الحائز على الأوسكار على أن يكون مُدبلجا باللهجة المصرية، وهي الخطوة التي أطربت الجماهير وجاءت بعد أكثر من 10 سنوات من المطالبة بإعادة اللهجة المصرية لأفلام ديزني.

كما ستتضمن المنصة عدة أفلام جديدة صدرت مؤخرا ونالت استحسان الجمهور والنقاد، مثل: "لوكا" (Luca)، و"فري جاي" (Free Guy)، و"كرويلا" (Cruella )، و"رايا والتنين الأخير" (Raya and the Last Dragon)، و"تشانغ تشي وأسطورة الحلقات العشر" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

محتوى ضخم بانتظارك

تعد منصة "ديزني بلس" بالوقت الحالي إحدى أشهر خدمات البث في العالم، حيث تجاوز عدد المشتركين فيها في جميع أنحاء العالم 129 مليون مشترك خلال وقت قصير مقارنة بالمنصات المنافسة.

وتضم المنصة مكتبة ضخمة للغاية من الأعمال التي يحبها الجمهور، بين أعمال أصلية وأخرى مهمة وذات تاريخ.

وعلى رأس المحتوى المميز تأتي أفلام استوديوهات ديزني وبيكسار، وأعمال مارفل، وسلسلة "حرب النجوم" (Star Wars) و"ناشيونال جيوغرافيك" (National Geographic)، بالإضافة إلى محتوى هائل من أعمال "تونتي فيرست سينتشوري فوكس" (21st Century Fox) التي استحوذت ديزني عليها، أشهرها مسلسل "عائلة سيمبسون" (The Simpsons).

سعر الاشتراك في متناول المواطن العربي

ومن بين المعلومات التي تم تداولها رسميا، كانت أسعار الاشتراك في مختلف الدول العربية بمختلف العملات، وهي الأسعار التي جاءت في متناول المشترك العربي، وفق مراقبين.

خاصة إذا قارناها بأسعار اشتراكات منصة "نتفليكس" (Netflix) التي رفعت اشتراكاتها مرتين خلال العامين الماضيين، قبل أن تُعلن عن نيتها لإجراء تغييرات على المميزات التي تتيح مشاركة الحسابات خارج الأسرة كون ذلك يؤثر سلبا على استثمارات أصحاب المنصة.

أسعار الاشتراكات

السعودية:

قيمة الاشتراك الشهري 29.99 ريالا.

قيمة الاشتراك السنوي 298.99 ريالا.

مصر

قيمة الاشتراك الشهري 49.99 جنيها.

قيمة الاشتراك السنوي 498.99 جنيها.

الإمارات

قيمة الاشتراك الشهري 29.99 درهما.

قيمة الاشتراك السنوي 298.99 درهم‏ا.

قطر

قيمة الاشتراك الشهري 29.99 ريالا قطريا.

قيمة الاشتراك السنوي 298.99 ريالا قطريا.

لبنان

قيمة الاشتراك الشهري 4.49 دولارات.

قيمة الاشتراك السنوي 43.99 دولارا.

الكويت

قيمة الاشتراك الشهري 8.99 دولارات.

قيمة الاشتراك السنوي 88.99 دولار‏ا.

البحرين

قيمة الاشتراك الشهري 8.99 دولارات.

قيمة الاشتراك السنوي 88.99 دولار‏ا.

عمان

قيمة الاشتراك الشهري 8.99 دولارات.

قيمة الاشتراك السنوي 88.99 دولار‏ا.

الأردن

قيمة الاشتراك الشهري 2.99 دينار.

قيمة الاشتراك السنوي 28.99 دينارا.

المغرب

قيمة الاشتراك الشهري 33.99 درهما.

قيمة الاشتراك السنوي 328.99 درهما.

الجزائر

قيمة الاشتراك الشهري 399.99 دينارا.

قيمة الاشتراك السنوي 3998.99 دينار‏ا.

تونس

قيمة الاشتراك الشهري 3.49 دولارات.

قيمة الاشتراك السنوي 33.99 دولارا.

ليبيا

قيمة الاشتراك الشهري 2.99 دولار.

قيمة الاشتراك السنوي 28.99 دولار‏ا.

العراق

قيمة الاشتراك الشهري 4999.99 دينارا.

قيمة الاشتراك السنوي 49998.99 دينارا.

فلسطين

قيمة الاشتراك الشهري 6.99 دولارات.

قيمة الاشتراك السنوي 68.99 دولارا.

اليمن

قيمة الاشتراك الشهري 2.99 دولار.

قيمة الاشتراك السنوي 28.88 دولارا.

مميزات أخرى

جدير بالذكر أن منصة "ديزني بلس" تُتيح للمستخدمين عدة مميزات أخرى بجانب سعر الاشتراك المناسب، من بينها دعمها العرض بجودة عالية "4 كيه" (4K)، والقدرة على تحميل المحتوى بشكل غير محدود.

والأهم أنها توفر للمستخدمين خدمة إنشاء ما يصل إلى 7 ملفات تعريف فردية، فيما تسمح للآباء بتعيين ملفات تعريف للأطفال بواجهات مناسبة للأعمار الصغيرة ومحتوى مناسب لفئتهم العمرية.