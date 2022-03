قلق وحزن يُخيمان على العالم بأكمله منذ الخميس الماضي، في ظل حالة عامة من التعاطف مع ما يعانيه الشعب الأوكراني بعد شَن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربا ضد أوكرانيا.

وهو الفعل الذي أدانه غالبية الرؤساء والمواطنين، بجانب المشاهير الذين استغلوا منصات التواصل الاجتماعي خاصتهم لإعلان احتجاجاتهم والتنديد بالعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الأوكراني انتصارا للإنسانية وحق الحياة وفق وصف بعضهم.

I stand with Ukraine — ashton kutcher (@aplusk) February 25, 2022

Stand with Ukraine 🇺🇦 https://t.co/r8DK6Nmq3J — Katheryn Winnick (@KatherynWinnick) February 16, 2022

My heart breaks for this new war and all the people who will get hurt… I wrote something longer on Instagram… https://t.co/Mf7BDeQdkh pic.twitter.com/Tkt4HBVfI3 — Regina Spektor (@respektor) February 24, 2022

Prayers for the Ukraine and the World!!! pic.twitter.com/TKEgNzWYlR — Motsi Mabuse🇺🇦🇺🇦 (@MOTSI_MABUSE) February 24, 2022

مشاهير هوليود وإدانة "بوتين"

من أشهر نجوم هوليود الذين لم يتوانوا عن تحديد موقفهم، كاتب الرعب الشهير ستيفن كينغ الذي غرّد قائلا "تعلم معظمنا حين كنا أطفالا نلعب في الباحة، ألا نقف مكتوفي الأيدي بينما يضرب طفل كبير آخر صغير. قد تتلقّى لكمة أو اثنتين لتجعل الكبير يتوقف، ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله".

What most of us learned as kids on the playground: You don't stand by while a big kid beats up a little kid. You might take a punch or two making the big kid stop, but that's the right thing to do. — Stephen King (@StephenKing) February 24, 2022

في حين أعرب الممثل الأميركي مارك رافالو -الذي سبق له الدفاع عن الفلسطينيين خلال أحداث حي الشيخ جراح- عن تعاطفه مع المتضررين من الحرب، خاصة الشباب الذين وجدوا أنفسهم فجأة بين فَكّي كل هذا الحزن والعنف والدمار غير المتكافئ.

Sending love and good prayers to all innocent people of Ukraine and Russia and Europe who are caught up in this sad and corrosive moment of asymmetrical violence and destruction, especially the young people. You have done nothing to deserve this perversion and obscene spectacle. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) February 24, 2022

ولعل أشهر أصحاب المواقف الأخلاقية الواضحة، بيرس مورغان المذيع والصحفي الإنجليزي المعروف، فهو لم يهاجم بوتين فقط، وإنما كافة قادة العالم الذين أرهبهم بوتين ودفعهم إلى ذلك الخضوع المخزي، وبدلا من التصدي له جراء جرائم الحرب التي يرتكبها، تركوه يستمر في سفك دماء الأطفال والنساء والعجائز، حسب وصفه.

We know Putin’s convoy is about to reach Kyiv and start murdering many more women & children. We also know we can stop it with air strikes entirely justified by his war crimes. But we won’t, because we’re scared of retaliation. Putin’s bullied the world into shameful submission. pic.twitter.com/mna4NoOJ58 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 1, 2022

Ukrainian children sleeping in a bomb shelter, as Putin prepares to bombard them. How can doing nothing to stop him be the correct moral decision? pic.twitter.com/j7NsiW7hAF — Piers Morgan (@piersmorgan) March 1, 2022

We’re not powerless, we have a lot more power than Putin, we’re just too scared to use it. https://t.co/JOzLPG1ybi — Piers Morgan (@piersmorgan) March 1, 2022

نجوم الموسيقى والغناء يُصلون من أجل أوكرانيا

مشاهير الموسيقى والغناء تضامنوا أيضا مع الشعب الأوكراني، على رأسهم المغنية وكاتبة الأغاني "شير" التي كانت مِن أوائل مَن أدانوا الهجوم وقرار الرئيس الروسي بشن الحرب، مؤكدة أنه إذا أُتيحت له الفرصة سيفترس جميع البلدان ذات السيادة في سبيل إعادة إحياء الاتحاد السوفياتي، وهو ما سيترتب عليه أن تصبح أوروبا صغيرة وغير محمية.

ولم تكتف بذلك؛ بل ظلت تغرّد عن الأمر يوميا، مُحتفية بروح وعزيمة الأوكرانيين التي لم تنهزم رغم كل ما لدى بوتين من أسلحة وقوات أرضية وبحرية وجوية.

Why Ukraine’s Important 2🇺🇸.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR💪🏼.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring🇺🇸2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022

trump’s HERO IS STILL PUTIN.PUTIN INVADED UKRAINE WITH SUPERIOR GROUND,AIR,& SEA FORCES,(NOW MAY USE NUCLEAR WEAPONS)& STILL CANT BREAK UKRAINIAN PPL’S SPIRIT💪🏼.IN 1776 WE WERE UNITED AGAINST A SUPERIOR POWER,& DROVE IT OUT.WE COULD NEVER DO THAT 2DAY,WE R NO LONGER”UNITED”STATES — Cher (@cher) February 27, 2022

أما الممثلة والمغنية مايلي سايرس فكانت من بين مَن أعلنوا عن تضامنهم مع أوكرانيا، خاصة أنها صوّرت مقطعا موسيقيا عام 2019 في "كييف"؛ حيث لاقت ترحيبا كبيرا ودافئا من السكان المحليين هناك، وهو ما تنوي أن تظل ممتنة له للأبد.

أما المغني الكندي "ذا ويك إند" فلم يكتف بالدعاء والصلاة من أجل الأوكرانيين، بل قرر تأجيل إطلاق مشروعه الفني الأخير، متمنيا السلامة للجميع.

بينما تمنت مغنية الراب الأميركية "كاردي بي" لو أن قادة العالم يتوقفون عن اللهاث خلف السلطة والتفكير أكثر في مدى التأثير الواقع على المواطنين جراء أفعالهم وقراراتهم. فالحرب والعقوبات وغزو الدول يُفترض أن يكون آخر هَمّ القادة، خاصة أن العالم بأسره يمر بأزمة حرجة لا نعرف لها نهاية.

Our hearts are with the innocent people in Ukraine! The beautiful country is home to “Nothing Breaks Like A Heart”. “Violence is king, but peace is the way!” pic.twitter.com/pNLcVXYbO9 — Miley Cyrus Edition (@MileyEdition) February 24, 2022

Wish these world leaders stop tripping about power and really think about whose really getting affected (citizens) besides the whole world is in a crisis.War,sanctions,invasions should be the last thing these leaders should worry about. https://t.co/25qemEtzF9 — Cardi B (@iamcardib) February 22, 2022

نجوم بوليود يرفضون الحرب

من بوليود، كان هناك قطاع من المشاهير الذين أفصحوا عن موقفهم تجاه ما يجري، من بينهم الممثلة الهندية "سوارا بهاسكار" التي وصفت السياسات المُتَبّعة في العالم حاليا بـ"الفيلم البوليودي السيئ"، مُطالبة الرئيس بوتين بإعادة قواته إلى روسيا وإيقاف الصراع باسم الإنسانية.

في حين عبرت الممثلة "تيلوتاما شوم" عن شعورها بالقلق المستمر تجاه والدتها التي تكافح السرطان بالتزامن مع معركة العالم العسيرة مع فيروس كورونا، ومع ذلك فإنها حين تفكر بالعائلات الذين من بين أفرادهم مرضى بالسرطان وعليهم تحدي المرض في خضم الحرب، هنا يصبح الأمر عصيّا على الفهم وأكبر من قدرتها على الاستيعاب، فما من شيء أبشع من الحرب.

This is literally world politics right now sounding as @futterwackening said like a bad Bollywood film dialogue!

🤯🤯🤯🤯 https://t.co/by0SD4iAOV — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 24, 2022

I worry incessantly for my mother who is battling cancer in the।midst of covid. But when I think of the families and cancer patients in the middle of war, my brain just ceases to comprehend. Nothing absolutely nothing is uglier than war.Mother's don't give life for war. — Tillotama Shome (@TillotamaShome) February 24, 2022

من جهته أكد الممثل "فير داس" أن الأمم تُبنى على القصص، ورغم كل ما قد يحدث للأوكرانيين، إلا أن ما ستتذكره الأجيال القادمة هو قصة الرئيس الذي رفض العرض الأميركي، ولم ينج بحياته أو يتخلى عن مواطنيه، وإنما أصر على البقاء والدفاع عن أرضه شأنه كشأن الجميع.

في حين تساءل الشاعر وكاتب السيناريو "جاويد أختر" كيف للصراع الروسي الأوكراني أن يُثير كل هذا الحَد من الشعور لدى الغرب بأهمية وحتمية العدالة والرغبة بحماية الجانب الضعيف من الحكاية، في الوقت الذي لا تبالي فيه الجهات نفسها بالفظائع التي تحدث في بلد صغير مثل اليمن؟

If the Russian / Ukrainian conflict evokes a sense of fairness n justice , a humane desire to protect the weaker in them , Why all of the western powers are totally indiffrent towards Saudi carpet bombings and atrocities on a small country like Yemen . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) February 23, 2022

From Yuval Noah Harari. Nations are built on stories. pic.twitter.com/V9wPFKpVww — Vir Das (@thevirdas) February 28, 2022

الدعوات والنيّات الطيبة وحدها لا تكفي

على قدر إنسانية وأهمية الدعوات والنيّات الطيبة، فإنها تظل غير كافية لدى البعض، هؤلاء من يسعون دوما إلى تحقيق خطوات عملية على أرض الواقع، من المشاهير الذين انطبق عليهم ذلك، الفنانة أنجلينا جولي التي بجانب دعمها لشعب أوكرانيا معنويا، قررت البحث مع زملائها اللاجئين عما يمكن فعله لضمان الحماية وتوفير حقوق الإنسان الأساسية للنازحين واللاجئين في المنطقة.

أما الممثل الأميركي شون بن فقرر عمل ما يُتقنه؛ إذ اتجه فورا إلى أوكرانيا من أجل تصوير فيلم وثائقي عن الحرب الروسية يستعرض خلاله الأحداث بينما تجري على أرض الواقع.

"الغزو ينتهك الحقوق الأساسية لأوكرانيا"، هكذا صرح الممثل الإسباني خافيير بارديم إثر انضمامه إلى مجموعة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام السفارة الروسية في مدريد احتجاجا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهو ما فعله إيمانا منه بأن ما يُرتكب ما هو إلا فظاعة حقيقية.

وعبر موقف مؤثر قرر الملياردير الأميركي إيلون ماسك -مؤسس شركة "سبيس إكس" (SpaceX) الفضائية- الاستجابة لمطالب الوزير الأوكراني وتوفير خدمة "ستار لينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا من أجل استمرار وجود الإنترنت في المناطق التي توقفت فيها الخدمة إثر الهجوم الروسي.