يترقب المشاهدون عشرات المسلسلات العربية في رمضان 2022، المتنوعة بين الكوميدي والتراجيدي والتراثي والتاريخي، وغيرها من الأعمال التي تم تجهيزها خصيصا لموسم الدراما التلفزيونية في عدد من الدول العربية.

مسلسلات رمضان 2022 الكوميدية

وعلى رأس القائمة، تأتي الدراما الكوميدية التي تشهد عودة نجوم الكوميديا في الوطن العربي.

في الدراما المصرية، يعود الممثل أحمد مكي مرة أخرى للكوميديا بمسلسل "الكبير أوي 6″، الذي يؤدي فيه شخصيات "الكبير أوي" و"جوني" و"حزلقوم".

يُعرض أيضا الموسم الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت"، وهو عمل كوميدي في إطار خيال علمي عن مهندس برمجيات يخترع اثنين من الروبوتات لمساعدته.

وتشهد المسلسلات الكوميدية عودة أكرم حسني إلى البطولة بمسلسل "مكتوب عليا"، بعد تجربة "رجالة البيت" التي قدمها قبل عامين ولم تحقق أي نجاح يذكر وقتها.

أما عن المسلسلات الكوميدية السورية، فسيُعرض مسلسل "الفرسان الثلاثة" للمخرج علي مؤذن الذي يعود من خلاله الممثل أيمن زيدان إلى الكوميديا بعد غياب سنوات.

وقال زيدان -في تصريحات صحفية- إن العمل ينتمي للكوميديا الساخرة التي تدافع عن حقوق البسطاء.

يتناول المسلسل تأثير الوضع الاقتصادي بعد الحرب السورية على الرجال كبار السن، وكيف يحاولون تأمين قوت يومهم.

والعمل الثاني هو الجزء الـ15 من مسلسل "بقعة ضوء 15″، ويشارك فيه مجموعة من المخرجين الشباب، منهم رامي ديوب وعمرو حاتم علي ومجيد الخطيب وورد حيدر، من أجل خروج العمل بشكل مختلف عن الأجزاء السابقة.

وتعرض قناة "رؤيا" الأردنية مسلسل "جلطة" الذي يشهد في موسمه الرابع مشاركة ممثلين من سوريا، بطولة الفنانين زهير النوباني، وأمل الدباس، ومحمد خير الجراح، وجيني إسبر، ولما لمباردي، وشريف الزعبي.

كما يعرض أيضا في فئة الكوميديا المسلسل السعودي "شباب البومب" الجزء العاشر، الذي يستعرض القضايا التي تواجه الشباب السعودي في إطار كوميدي. المسلسل من بطولة فيصل العيسى، وعبدالعزيز الفريحي، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب، وعلي المدفع، وشفيقة يوسف، ومحمد الدوسري.

كما يقدم الفنان الفلسطيني عماد فراجين المسلسل الكوميدي الساخر والمثير للجدل "وطن على وتر"، ضمن فقرة "ساعة كوميديا" على قناة رؤيا.

وضمن المسلسلات السعودية، يأتي المسلسل الكوميدي "مشراق" في إطار حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في بطولته نورا عصام، وعبدالله البراق، وخالد العجيرب، والمسلسل من إخراج وائل إحسان.

مسلسلات رمضان 2022 التاريخية

إلى جانب الكوميديا، يعرض عدد من المسلسلات التاريخية، من بينها المسلسل السوري "حارة القبة" الجزء الثاني، الذي يستكمل من خلاله المؤلف أسامة كوكش تسليط الضوء على أهل الشام القديمة في أثناء الحكم العثماني لبلاد الشام بالقرن الـ19.

مسلسل "حارة القبة" من بطولة الممثلة سلافة معمار مع عباس النوري وخالد القيش، وهو من إنتاج شركة عاج وإخراج رشا شربتجي.

ويعرض المسلسل الكويتي "سنوات الجريش" وهو من بطولة حياة الفهد، وحسام البلام وعلي السبع وحمد العانين، واللبنانية ستيفاني صليبا.

مسلسل "سنوات الجريش" من تأليف محمد النابلسي وإخراج مناف عبد الله، ويتناول فترة الحرب العالمية الثانية، وتأثيرها على عدد من الدول العربية في الأربعينيات من القرن الماضي في إطار إنساني واجتماعي.

وفي أحداث وقعت قبل 100 عام، يتناول المؤلف عبد الرحيم كمال حبكة مختلفة بين الأصالة والتاريخ والحب والصراع في المسلسل المصري "جزيرة غمام".

مسلسل "جزيرة غمام" ينتمي إلى الدراما الصعيدية التاريخية، من إخراج حسين المنياوي، وبطولة مي عز الدين وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب.

مسلسلات رمضان 2022 المصرية

تشهد الدراما المصرية هذا العام عرض أكثر من 30 مسلسلا. والبداية من الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار".

يستكمل صناع "مسلسل الاختيار" استعراض قصص رجال الشرطة المصرية بعد 2013، وبعد نجاح الجزأين الأول والثاني، تم إسناد البطولة هذه المرة لأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي.

وفي الفئة نفسها، يعرض مسلسل "العائدون" من بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، وتدور قصته حول التصدي للإرهاب.

أما مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وتأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، فقد أثار الجدل بمجرد عرض البوستر الدعائي له.

في مسلسل "بطلوع الروح"، تقدم منة شلبي شخصية مهندسة إلكترونية تجبرها الظروف على الانضمام إلى جماعة مسلحة.

تشارك المخرجة نادين خان بأول عمل درامي لها وهو مسلسل "مين قال"، وهو كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته جمال سليمان ونادين وأحمد داش، ومن تأليف ورشة "سرد" تحت إشراف مريم نعوم.

وفي الدراما الاجتماعية تناقش بعض المسلسلات الرمضانية هذا العام قضايا نسائية، من بينها المسلسل المصري "فاتن أمل حربي"، الذي يناقش حضانة الأم لأبنائها بعد الانفصال عن زوجها.

المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل، ويشارك في بطولته نيللي كريم وشريف سلامة.

كما تتصدر يسرا بطولة مسلسل "أحلام سعيدة"، وتشاركها في العمل غادة عادل وشيماء سيف ومي كساب.

مسلسل "أحلام سعيدة" من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

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مسلسلات رمضان 2022 المقتبسة

وضمن الدراما المقتبسة، يعرض مسلسل "راجعين يا هوى" وهو مأخوذ من مسلسل إذاعي للسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة، والمسلسل بطولة خالد النبوي ونور.

ومسلسل "Suits بالعربي" المقتبس من مسلسل أميركي بالاسم نفسه، ويشارك في بطولته آسر ياسين وأحمد داوود وريم مصطفى.

مسلسلات رمضان 2022 السورية

عن التراث والتأثر بالحرب والقضايا الاجتماعية، تأتي الدراما السورية المعروضة في رمضان 2022.

يعرض في رمضان هذا العام، مسلسل "على قيد الحب" من بطولة الفنان دريد لحام وسلو حداد وأسامة الروماني، وإخراج باسم السلكا.

يتناول مسلسل "على قيد الحب" الصداقة بين بطلي المسلسل أمين وحسان وهى صداقة امتدت إلى 4 عقود، لكنهما يواجهان أزمة بسبب الأبناء.

يسلط المؤلف فادي قوشجي في العمل الضوء على الروابط العائلية على الرغم من الصدام الموجود بين الأجيال المختلفة.

وتتناول أحداث المسلسل السوري "كسر عضم" للمخرجة رشا شربتجي، قضية الأطفال السوريين مكتومي القيد في لبنان، والمعنية بحرمانهم كمواطنين يستحقون الهوية اللبنانية ولا يحصلون عليها.

مسلسل "كسر عضم" من تأليف علي معين الصالح، وبطولة كاريس بشار ومحمود نصر ونادين تحسين بيك.

وتدور أحداث المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" في العوالم النفسية للسوريين بعد الأزمات المتعاقبة في المنطقة والحرب التي شهدتها سوريا.

"مع وقف التنفيذ" من بطولة سولاف فواخرجي مع شكران مرتجى وغسان مسعود، وإخراج سيف السبيعي.

وضمن الدراما الرمضانية يعرض مسلسل "ظل" من تأليف محمود إدريس وزهير الملا، وإخراج محمود كامل.

ويعد المسلسل عودة جمال سليمان للدراما السورية، حيث يجسد شخصية مصمم أزياء، ويشاركه البطولة عبد المنعم عمايري وكندة حنا.

ويعرض أيضا مسلسل "رد قلبي" وتدور أحداثه حول جريمة قتل في ليلة زفاف، ويبدأ الأبطال في فك تشابك الخيوط للبحث عن هوية القاتل.

مسلسل "رد قلبي" بطولة جوان خضر ورواد عليو وجيني إسبر، وتأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم، وإنتاج شركة شاميانا.

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مسلسلات رمضان 2020 الخليجية

يغلب الطابع الاجتماعي على الدراما الخليجية في رمضان القادم.

ففي المسلسل الكويتي "ناطحة سحاب"، تطرح المؤلفة نوف المضف العديد من مشكلات التواصل بين الأجيال.

مسلسل "ناطحة سحاب" بطولة سعاد عبد الله وشيماء علي والكويتية نور وحسين المهدي.

وتدور أحداث مسلسل "عائلة عبد الحميد حافظ" حول عائلة عبد الحميد وزوجته وأبنائه، في فترة السبعينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضي.

وحول هيمنة الأمهات، تأتي أحداث مسلسل "من شارع الهرم" الذي يشارك في بطولته هدى حسين وخالد البريكي ونور الغندور ومرام وليلى عبد الله ومن إخراج المثنى صبح.

ويمزج مسلسل "بيبي" بين القالب الكوميدي والتراجيدي، وتدور أحداثه حول فتاة تعاني من حالة ذهنية تجعل من حولها يعطفون عليها، وهي محبوبة من المنطقة الشعبية التي تعيش بها.

المسلسل من بطولة شجون الهاجري وبشار الشطي ولمياء طارق، ومن تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد سمير.

وضمن الكوميديا الاجتماعية أيضا يعرض مسلسل "كيد الحريم"، الذي تشارك في بطولته المصرية روجينا، والسعودية خلود محمد، ومن تأليف فهد البلوشي وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث مسلسل "كيد الحريم" حول الصراع على الحب والزواج، واختلاق المكائد بين الزوجات.

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الدراما السعودية في رمضان

أما بالنسبة للمسلسلات السعودية في رمضان، فيأتي الجزء الثالث من مسلسل "العاصوف"، الذي يتناول فترة التسعينيات في إطار اجتماعي.

"العاصوف 3" بطولة المسلسل ناصر القصبي وعبدالإله السناني، وريم عبدالله، وحبيب الحبيب، وعبدالعزيز السكيرين، ودانة آل سالم، وريماس منصور، وليلى السمان، ومن إخراج المثنى صبح، وتأليف عبدالرحمن الوابلي.

أما مسلسل "من هو ولدنا"، فتدور أحداثه حول شابين أحدهما غني وآخر فقير يقرران تبادل الأدوار، ويأخذ كل منهما مكان الآخر بعد 30 عاما.

مسلسل "من هو ولدنا" بطولة فايز بن جريس، وهند محمد، وعلي الحميدي، وإبراهيم الحجاج، وحكيم جمعة، وريما العلي، وخالد فراج، ومن إخراج منير الزعبي.

وضمن إطار التشويق والإثارة، يعرض المسلسل السعودي "الزاهرية"، الذي تدور أحداثه عام 1978 حول جريمة قتل يرتكبها شخص في حق زوجته ويهرب إلى مدينة الرياض.

المسلسل السعودي "الزاهرية" من بطولة أضوى فهد، وسناء بكر يونس، وعبد الإله السناني، وخالد الصقر، وأسامة القس، ونورا ياسين، وعهود السامر، ومن إخراج سائد بشير الهواري، وتأليف أمل فاران.

مسلسلات رمضان 2022 الأردنية

وخلال الدراما الرمضانية لعام 2022، يعرض المسلسل الكوميدي "جلطة" الذي يشهد مشاركة ممثلين من سوريا.

مسلسل "جلطة" بطولة زهير النوباني وأمل الدباس وجيني إسبر ولما لمباردي.

ويعرض ضمن قائمة المسلسلات الأردنية، مسلسل "ذياب هباب الريح"، وهو عمل بدوي عن السيرة الشعبية للشاعر الجاهلي عنترة بن شداد، ويتحدث عن الشاعر والبطل الملحمي ذياب الذيب.

مسلسل "ذياب هباب الريح" تأليف وفاء بكر وإخراج رولا حجة، ويشارك في تمثيله نخبة من نجوم الأردن، أبرزهم محمد العبادي، وعبير عيسى، ولونا بشارة، وحسن الخمايسة.

كما يعرض المسلسل الأردني "نشميات من البادية"، وتدور أحداثه حول قصص درامية من البادية الأردنية.

أما أحداث مسلسل "على بعد مسافة من الحب"، فتدور بين عمان والرياض عن قصة حب لشاب سعودي يدرس في إحدى الجامعات الأردنية ويتعرف على فتاة من عائلة أرستقراطية.

مسلسل "على بعد مسافة من الحب" من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج عصام حجاوي وبطولة مي سليم وأحمد الخفاجي ومنى عبد الغني وجود السفياني.

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مسلسلات رمضان 2022 العراقية

رغم قلة الإنتاج لكن هناك العديد من المسلسلات العراقية تشارك في السباق الدرامي في رمضان القادم، أبرزها مسلسل "جوري" وهو من بطولة الممثل العراقي مناضل داود، ومسلسل "السرداب" من بطولة الممثل باسم القهار، والعمل هو الجزء الثاني من مسلسل "المنطقة الحمراء"، ومسلسل "الماس مكسور" ويناقش قضية التزوير والاتجار بالأعضاء البشرية، ومسلسل "بنات صالح"، و"ليلة السقوط".

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مسلسلات رمضان 2022 اليمنية

الطابع الكوميدي هو اللون الذي يغلب على أغلب المسلسلات اليمنية في شهر رمضان القادم.

يأتي في الصدارة مسلسل "عيال المرحوم" وهو واحد من أضخم الإنتاجات الدرامية في اليمن.

ويشارك في بطولة مسلسل "عيال المرحوم" نخبة من الممثلين الكوميديين.

ويستعرض المسلسل التراثي "ربيع المخا"، مدينة المخا قبل 200 عام، التي كانت تصدر البن اليمني.

ويعرض مسلسل "ليالي الجحملية" وتدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي، من خلال أشهر الأحياء السكنية في تعز.