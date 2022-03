أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، وكالعادة يتطلّع محبو الدراما إلى الماراثون السنوي المزدحم بالمسلسلات العربية، من خلال هذا التقرير رشحنا أكثر الأعمال التي يتوقع الجمهور نجاحها هذا العام.

إليك أفضل المسلسلات المصرية في رمضان هذا العام في القائمة التفصيلية التالية:

Hashtag broke all the records for the 1st two seasons of #الإختيار stay tuned for the third season of the becoming series for Ramadan2022😎 #الإختيار3

Keep it trendy, Keep it Hashtag#️⃣@tamermursii @SynergyTamer @karimabdelaziz @AmirKarara @Mekkystyle pic.twitter.com/X39YZWREuf

— هاشتاج – Hashtag (@EgHashtag) March 13, 2022