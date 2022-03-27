أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، وكالعادة يتطلّع محبو الدراما إلى الماراثون السنوي المزدحم بالمسلسلات العربية، من خلال هذا التقرير رشحنا أكثر الأعمال التي يتوقع الجمهور نجاحها هذا العام.

إليك أفضل المسلسلات المصرية في رمضان هذا العام في القائمة التفصيلية التالية:

Hashtag broke all the records for the 1st two seasons of #الإختيار stay tuned for the third season of the becoming series for Ramadan2022😎 #الإختيار3

Keep it trendy, Keep it Hashtag#️⃣@tamermursii @SynergyTamer @karimabdelaziz @AmirKarara @Mekkystyle pic.twitter.com/X39YZWREuf — هاشتاج – Hashtag (@EgHashtag) March 13, 2022

مسلسلات رمضان 2022 المنتظرة

خلال العامين الماضيين رحل الكثير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومع ذلك، وبالرغم من استمرار تفشي الكورونا وإعلان الإصابات الدائم بين نجوم الشباب، لم يعد الأمر عائقا عن استمرار جهات الإنتاج في ضخ أعمال جديدة.

حتى إننا سنشهد في رمضان 2022 عرض أكثر من 30 عملا تلفزيونيا بين مسلسلات درامية، ومسلسلات كوميدية، ومسلسلات تاريخية، وأخرى اجتماعية.

على رأس الأعمال المنتظرة في رمضان تتربع المسلسلات المصرية على الصدارة في المشاهدات السنوية، إذ تتابعها الشعوب العربية المختلفة، حيث تتميز بالتنوع والمعاصرة بالمحتوى الدرامي.

مسلسل "الاختيار 3"

في رمضان 2021، اعتلى مسلسل "الاختيار 2" قمة نِسب مشاهدة مسلسلات رمضان للمرة الثانية على التوالي، إذ استعرض قصص رجال الشرطة المصرية بعد عام 2013.

وهو النجاح نفسه الذي سبق وحققه مسلسل "الاختيار 1″، مما يرفع سقف توقعات النجاح لدى صُنّاع مسلسل "الاختيار 3" والجمهور على حد سواء، وهو ما يُعززه إسناد بطولته إلى أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز.

مسلسل "العائدون"

أمام تقديم جزء ثالث من مسلسل "الاختيار" والاستمرار تحت قيادة بيتر ميمي، يتحتّم علينا التساؤل، هل سيصبح "الاختيار" عملا معتادا نشهده كل عام؟ والأهم هل يستحق الأمر موسما جديدا أم اكتفى المُشاهد من بطولات الجيش والشرطة؟ خاصة إذا عرفنا أن مسلسل "هجمة مرتدة" الذي استعرض أحد ملفات المخابرات المصرية برمضان 2021 وجاء من بطولة أحمد عز وهند صبري، يعود هو الآخر بجزء ثان، ولكن بعنوان "العائدون" بطولة أمير كرارة وأمينة خليل.

مسلسلات رمضان 2022 الكوميدية في مصر

عودة مسلسل "الكبير أوي 6"

بالحديث عن الأعمال متعددة المواسم، لا بد أن نذكر مسلسل "الكبير أوي" الذي يعود بجزء سادس. يؤدي أحمد مكي شخصيات "الكبير وجوني وحزلقوم"، ويرافقه من أبطال المواسم السابقة محمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد.

فيما انضمت وجوه أخرى للعمل مثل سماء إبراهيم ورحمة أحمد والعديد من ضيوف الشرف، وهو ما صار معتادا بالأعمال الكوميدية مؤخرا.

لكن مع كل حماس الجمهور تجاه عودة "الكبير أوي" بعد خيبة الأمل التي طالتهم جراء مسلسل "اللعبة: اللعب مع الكبار"، تظل هناك مخاوف تجاه العمل وحقيقة إذا ما كان سيُضيف إلى مكي أم أنها محاولة أخيرة لمُفلس يبحث بين دفاتره القديمة.

مسلسل "في بيتنا روبوت 2"

"في بيتنا روبوت 2" مسلسل آخر نشهد منه جزءا ثانيا، وهو العمل الذي حصد محبة الصغار في موسمه الأول الذي ينتمي لدراما الـ15 حلقة ودار في إطار خيال علمي بطله مهندس برمجيات يخترع اثنين من الروبوتات لمساعدته في حياته.

يذكر أن المسلسل لم يكن في حسبان صناعه، غير أن تأجيل عرض مسلسل "عالم موازي" لدنيا سمير غانم للعام الثاني، جعل الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" تتخذ قرارا بخوض السباق الرمضاني بهذا المسلسل عوضا عن الأول.

الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه .. بكرم ربنا ثم دعواتكم.. استنوني في رمضان.. مسلسل " في بيتنا روبوت " دور ( هادي ) .. يارب المسلسل يكون خفيف على قلوبكم وربنا يجعل في وشنا القبول.. وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم و تكونوا مبسوطين .. وشهر رمضان يكون شهر خير وبركة علينا كلنا 🥰♥️ pic.twitter.com/B30B7T0v9t — Ahmed Ramzy (@aahmedramzyy) March 20, 2022

مسلسل "مكتوب عليا"

أما العمل الرمضاني الكوميدي الجديد الذي ينتظره الكثيرون، فهو مسلسل "مكتوب عليا" الذي يعود به أكرم حسني إلى الشاشة الصغيرة، بعد "رجالة البيت" الذي لم يحقق أي نجاح في 2020.

توقعات المسلسلات الأعلى مشاهدة

مسلسل "مين قال"

من جهتهم، يرفع النقاد آمالهم تجاه عمل لم ينتبه إليه الجمهور بعد، وهو الدراما الاجتماعية الكوميدية؛ مسلسل "مين قال"، فالعمل ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، وبطولة جمال سليمان ونادين وأحمد داش.

لكن، ما يجعله واعدا كونه العمل الأول للمخرجة نادين خان إحدى المشاركات بإخراج مسلسل "سابع جار"، وتأليف ورشة "سرد" تحت إشراف مريم نعوم. ومن إنتاج الجهة نفسها التي سبق أن قدمت مسلسلي "خلي بالك من زيزي" و"قابيل" اللذين نالا استحسان الجمهور والنقاد وحققا نسب مشاهدة لم تكن متوقعة.

المكتوب مكتوب….مكتوب بجد مش هزار 📝 انتظروا النجم #أكرم_حسني في مسلسل #مكتوب_عليا على WATCH IT رمضانك عندنا والسنة دي مش زي أي سنة!#WATCHIT#رمضان_۲۲#رمضان pic.twitter.com/DQ5EKfYBWO — WATCH IT (@WatchiTMENA) March 19, 2022

مسلسل "جزيرة غمام"

من بين مسلسلات رمضان 2022 المصرية، مسلسل "جزيرة غمام" الذي أثار اهتمام الجمهور ويُتوَقّع أن يكون ضمن الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة بين جميع مسلسلات رمضان.

المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنياوي، وبطولة جماعية لنجوم عُرف عنهم الاجتهاد والمنافسة عبر أعمال ثقيلة بعيدا عن ثقافة الترند، وهم: مي عز الدين وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين في ثاني أعماله غير الكوميدية.

والمسلسل دراما صعيدية تنتمي إلى فئة مسلسلات رمضان التاريخية، إذ تعود أحداثه إلى ما قبل 100 عام من اليوم، ويتناول حبكة مختلفة تجمع بين الأصالة والتاريخ والحب والصراع.

مسلسل "بطلوع الروح"

العمل التالي والذي أثار الجدل حوله بمجرد عرض البوستر الدعائي، هو مسلسل "بطلوع الروح" وفيه تترأس منى شلبي البطولة بعد نجاحها الضخم بمسلسل "ليه لأ 2″، وتتعاون من خلاله مع المخرجة كاملة أبو ذكري والكاتب محمد هشام عبية.

يشارك بالعمل إلهام شاهين وأحمد صلاح السعدني ومحمد حاتم، وتدور أحداثه حول مهندسة تجبرها الظروف على الانضمام إلى جماعة إرهابية دولية، فهل تستسلم إلى قدرها أم تحارب من أجل قناعاتها الفكرية؟

أما منتج العمل صادق الصباح ، فيرى أن كل هذا الجدل بوجهة نظر مختلفة تماماً : "هذا النقاش دعاية ببلاش للمسلسل..الهام ممثلة ونجمة مهمة، إنما بطلوع الروح هو عمل مبني على قصة حقيقية بعتقد انه احنا عاملين قصة فيها عبرة مهمة جدًا". 🔴 المزيد: https://t.co/LGQdgO6oi1 pic.twitter.com/3dPs8MrKmE — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 21, 2022

مسلسلات رمضان 2022 النسائية

خلال السنوات الأخيرة تضاعفت أعداد المسلسلات ذات البطولات النسائية، وهو ما تكرر هذا العام أيضا، بل وانضم للسفينة رُبانات جدد.

خاصة بعد أن باتت الدراما الاجتماعية النسائية رائجة وذات أهمية مجتمعية، ويسعى صناعها إلى تحريك الماء الراكد وتغيير المفاهيم السلبية الراسخة بين جنبات العادات والتقاليد، بل حتى قوانين الأحوال الشخصية.

مسلسل "أحلام سعيدة"

على رأس النجمات اللاتي اعتاد الجمهور وجودهن على الشاشة ووصول أعمالهن إلى قائمة الأعلى مشاهدة كل رمضان، يسرى ونيللي كريم. ولمّا كان العام الماضي قد شهد تراجع مستوى مسلسلات النجمتين بشكل ملحوظ، صار وضعهما خطرا وعليهما بذل جهد مُضاعف إذا ما أرادتا إعادة اكتساب ثقة الجمهور.

بالنظر لمسلسل "أحلام سعيدة" الذي تقدمه يسرى، فهو يبدو واعدا كونه دراما اجتماعية كوميدية تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، أما البطولة فجماعية تشارك بها غادة عادل وشيماء سيف ومي كساب.

مسلسل "فاتن أمل حربي"

فيما تعود نيللي كريم للميلودراما الثقيلة التي سبق لها تحقيق نجاحات قوية من خلالها، ومسلسل "فاتن أمل حربي" مع شريف سلامة، كتبه إبراهيم عيسى وأخرجه محمد جمال العدل.

وتتمحور أحداثه حول زوجة وأم، تنشب بينها وبين زوجها الكثير من الخلافات ويصلان إلى حافة الطلاق، ونشهد معهما الصراعات والصعوبات التي يواجهانها، تارة بين أروقة محكمة الأسرة وتارة بسبب ضغوطات المجتمع التي تتعرّض لها النساء في مصر.

"أستاذة فاتن أنا مش عايزك تقلقي من أي حاجة خالص.. قضيتك سهلة ومضمونة".. انتظروا النجمة #نيللي_كريم في مسلسل #فاتن_أمل_حربي فقط وحصريا على شاشة CBCDrama 📺 pic.twitter.com/39nqQ5GsTT — CBCDrama (@CBCDrama) March 19, 2022

أول مرة بطولة في رمضان 2022

من مفاجآت مسلسلات رمضان 2022 وصول نجمات جديدات إلى مقعد البطولة المطلقة والمُستحقة لأول مرة بعد عشرات الأدوار الناجحة بالسنوات الأخيرة.

وجوه

أولا، مسلسل "وجوه" من بطولة حنان مطاوع، الذي ينقسم إلى قصتين منفصلتين الأولى بعنوان "وجوه" بطولة أحمد وفيق، والثانية "وش تالت" مع محمود عبد المغني.

مسلسل "أزمة منتصف العمر"

وثانيا، البطولة المطلقة الأولى ريهام عبد الغفور في مسلسل "أزمة منتصف العمر"، وهو دراما اجتماعية للمخرج كريم العدل وبطولة كريم فهمي.

مسلسلات رمضان 2022 المُقتبسة

من بين مسلسلات الدراما الاجتماعية في رمضان، وأحد الأعمال المُبشّرة هو مسلسل "راجعين يا هوى" لخالد النبوي ونور، ولعل أكثر مؤشراته الإيجابية كونه مأخوذا عن مسلسل إذاعي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. ويُعد العمل الثاني الذي يعرض له منذ وفاته بعد "موجة حارة" أحد أنجح المسلسلات المصرية بالألفية الجديدة.

مسلسل "Suits بالعربي"

أما آسر ياسين وأحمد داوود فيتعاونان معا من خلال مسلسل " Suits بالعربي" المُقتبس من مسلسل أميركي بالاسم نفسه، وقد حاز الإعلان عنه على استهجان الجمهور واتهامهم لصنّاعه بفقر الإبداع.

وهو ما يمكن اعتباره سلاحا ذا حدين، فمن جهة يضمن للعمل نسب مشاهدة عالية، ومن أخرى سيضعه يوميا تحت المجهر والأهم تحت رحمة المشاهدين.