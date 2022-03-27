العلاقات الأسرية المتشابكة والتمرد على العادات والتقاليد من الشباب، والأزمات التي تواجه المجتمع، وغيرها من القضايا المجتمعية، هى البنية التي يهتم بها صناع الدراما الخليجية دائما، ومع اقتراب شهر رمضان، تتنافس العديد من الأعمال التلفزيونية على خريطة الدراما الرمضانية، التي ترصد الواقع الأسري والأدوار الاجتماعية المختلفة، وتستقطب المشاهد العربي.

التحديات والخلافات العائلية

تدور الخطوط الدرامية لمسلسل "ناطحة سحاب" حول المشكلات العائلية التي يعيشها أبطال العمل، فيواجهون الكثير من الصعوبات في الحياة الأسرية، كعدم الفهم والاختلاف في وجهات النظر بين الأجيال المختلفة، في محاولة لحلها والخروج من الأزمات.

المسلسل من تأليف الكويتية نوف المضف، وتقوم ببطولته سعاد عبد الله وشيماء علي والكويتية نور وحسين المهدي وعبد العزيز صفر وطلال باسم ويعقوب عبد الله وفهد العبد المحسن.

وعن الأسرة الخليجية، وخاصة الكويتية تدور أحداث المسلسل الخليجي "عائلة عبد الحميد حافظ"، الذي يستهدف الأسرة حيث يتناول العائلة في حقب زمنية مختلفة من السبعينيات وحتى الثمانينيات والتسعينيات في القرن الماضي، من خلال عائلة عبد الحميد وزوجته والأبناء.

مسلسل "عائلة عبد الحميد حافظ" من تأليف مريم نصير والمخرج سعود بوعبيد، ويشارك في البطولة سماح وفؤاد علي وهيا عبد السلام وعلي الحسيني وعبد العزيز بهبهاني.

ومن الأعمال العائلية أيضا مسلسل "من شارع الهرم" الذي يقدم تجربة أُم متحكمة وجدة عطوفة وطبيبة نسائية بارعة، في منزل له قوانين خاصة ويشارك في بطولته الممثلة هدى حسين وخالد البريكي ونور الغندور وليلى عبد الله ومرام وأحمد إيراج وعبد المحسن القفاص ولولوة الملا، ومن إخراج المثني صبح.

يسلط العمل الضوء على وصاية الأم على أبنائها وزوجاتهم وأولادهم، حيث تعيش العائلة بأكملها في منزل واحد، ويعملون في القطاع الطبي في المستشفى، وبالتالي لا يوجد عند هؤلاء أي نوع من أنواع الخصوصية، لا في العمل ولا في العائلة.

وفي قالب تراجيدي وكوميدي في نفس الوقت، يعرض مسلسل "بيبي" الذي تدور أحداثه عن فتاة تعاني من حالة ذهنية تجعلها محط تعاطف ممن حولها، فهي محبوبة من جميع عائلات المنطقة الشعبية التي تعيش بها، ويعكس المخرج والمؤلف من خلال العمل قيم الحب والعطاء بين الأسر الشعبية، والقيم المجتمعية النبيلة، والعادات المتأصلة في المجتمع، كما يلجأ المخرج أيضا إلى الرمزية في الكثير من المواقف.

ويعكس كذلك ثقافة الأحياء الشعبية، كاهتمام الجيران ببعضهم وتدخلهم بالمساعدة لمن حولهم وغيرها من العادات الأصيلة.

والمسلسل من بطولة شجون الهاجري وبشار الشطي ولمياء طارق ومن تأليف أحمد العوضي وإخراج محمد سمير.

وفي تصريحات صحفية لبطلة العمل شجون الهاجري، قالت إن شخصية "بيبي" التي تجسدها تمثل التناقض الإنساني فهي الحب والصدق والطفولة الموجودة بداخل الأشخاص، فهي تشبه الكثيرين.

3 مراحل زمنية

ورغم أن مسلسل "الزقوم" تدور أحداثه في الربع الأخير من القرن الماضي مرورا بالعصر الحالي، فإن مؤلفه إسماعيل عبد الله اختار الثيمة الاجتماعية للعمل الذي يتناول القضايا الأسرية بين الماضي والحاضر، والمشكلات المادية والاجتماعية بشكل عام، في 3 مراحل زمنية مختلفة في الأربعينيات والتسعينيات والألفية الجديدة، ليضفي حالة من الثراء على الأحداث التي يتناولها.

وفي تصريحات لبطل العمل الممثل حبيب غلوم لإحدى الصحف المحلية قال إن فكرة المسلسل مقتبسة من شجرة الزقوم في جهنم، وانعكاس الوصف على الواقع، موضحا أن العمل درامي تراثي لكن بشكل معاصر عن سكان إحدى القرى الذين يتعرضون لأحداث مختلفة، تقع في حقب زمنية معينة، تبدأ من الربع الأخير من القرن الماضي وحتى العصر الحالي.

المسلسل بطولة الفنانة البحرينية هيفاء حسين والفنان حبيب غلوم وزهرة عرفات وإبراهيم الحساوي وفخرية خميس وعبد الله الطراروة وأحمد الأنصاري وعبد الله بن حيدر وإبراهيم سالم، وإخراج البحريني مصطفى رشيد.

حرب الخليج الثانية

وفي حقبة التسعينيات أيضا، يعرض الجزء الثالث من "العاصوف"، الذي يستعرض تفاصيل تلك المرحلة بتفاصيلها السياسية والفكرية والاجتماعية، كما يتناول أيضا تأثير حرب الخليج الثانية، والتي تم فيها غزو الكويت من قبل الجيش العراقي، وكيف أثرت تلك المرحلة على حياة السعوديين، والعمل من بطولة ناصر القصبي وحبيب الحبيب وريم عبد الله وعبد الإله السناني.

دراما تاريخية

وبجانب الدراما الاجتماعية، يعرض أيضا في رمضان مسلسل "سنوات الجريش" وهو دراما تاريخية تتناول فترة الحرب العالمية الثانية، وتأثيرها على عدد من الدول العربية في الأربعينيات من القرن الماضي، لكن أيضا بشكل إنساني واجتماعي، فينقل المسلسل الواقع المرير وكيف عانت الشعوب العربية خلال هذه الفترة.

المسلسل من بطولة حياة الفهد واللبنانية ستيفاني صليبا وحسن البلام وعلي السبع وحمد العانين ومن تأليف محمد النابلسي وإخراج مناف عبد الله، واختار صُنّاعه أن يتضمن البوستر صورة طائرات حربية ودبابات، ونيرانا مشتعلة، وجنودا، في إشارة إلى الحرب والدمار في تلك الفترة.

كوميديا اجتماعية

وللكوميديا الاجتماعية أيضا نصيب من الدراما الرمضانية هذا العام بأكثر من عمل، منها المسلسل الكويتي "كيد الحريم"، بطولة هنادي الكندي ومحمد الحدادي والممثلة المصرية روجينا، والممثلة السعودية خلود محمد والعمل من تأليف فهد البلوشي وإخراج مصطفى فكري.

ويدور المسلسل حول الصراع على الحب والزواج، فالبطل الذي يجسده الفنان عبد الله الإمام يقرر أن يتخلى عن فكرة الزواج لرغبته في أن يتزوج المرأة التي يحبها، حتى تتاح له الفرصة حين يتوفى زوجها، وتوافق على الزواج به، إلا أنها تتعرض للمكائد واختلاق المواقف من أسرته.

وفي الجزء الثاني من "أمينة حاف" يتناول الدراما الاجتماعية أيضا من خلال أحداث كوميدية، فالبطلة في الأحداث والتي تقوم بدورها الممثلة إلهام الفضالة تعيش صراعا مع الذات وتسعى إلى تغيير حياتها، محاولة الانتقال من حالة الضعف والانكسار إلى حالة القوة والجبروت.

المسلسل من بطولة إلهام الفضالة وشهاب جوهر وطيف وغدير السبتي وفهد باسم وطلال باسم، ومن تأليف علي الدوحان وإخراج سائد بشير الهواري.