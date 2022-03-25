قبل أسابيع قليلة، انتشر مقطع فيديو لأدهم نابلسي وهو يؤذن لصلاة الجمعة بصوت شجي في أحد المساجد.

بعد أشهر قليلة من اعتزاله الغناء، حصل الفنان المعتزل أدهم نابلسي على إجازة في تلاوة وتجويد للقرآن الكريم من مسجد أبو عيشة في العاصمة الأردنية عمان، وسلمها له الشيخ محمد عقل إمام المسجد.

نشر أحد أصدقاء الفنان المعتزل على حسابه الشخصي على "فيسبوك" (Facebook) مقطع فيديو، وعلق عليه قائلا "حفل ختم القرآن الكريم وإجازة أدهم نابلسي برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، في مسجد أبو عيشة- طريق المطار، الله يثبتك ويعلي مقامك".

وانتشرت صور لأدهم نابلسي حاملا درعا موقعة من إمام مسجد أبو عيشة وكتب عليها "يتقدم محمد عقل إمام مسجد أبو عيشة بالتهنئة والتبريك إلى الفاضل أدهم نابلسي بمناسبة إتمامه الإجازة في تلاوة القرآن الكريم، رفعك الله بالقرآن إلى أعلى درجات الجنة، وجعلك مباركًا أينما كنت وموفقًا حيثما اتجهت".

وقبلها بأسابيع قليلة، كان قد انتشر أيضا مقطع فيديو لأدهم نابلسي وهو يؤذن لصلاة الجمعة بصوت شجي في أحد المساجد، وذلك بعد أن أعلن اعتزال الغناء نهائيا، وهو الخبر الذي أثار جدلا بين محبيه الذين باركوا اختياره.

من إكس فاكتور للاعتزال

وكان أدهم نابلسي بدأ مشواره من خلال برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" (X Factor) في عام 2013، وانضم وقتها لفريق وائل كفوري، ووصل إلى المرحلة النهائية، لكن حصل وقتها المطرب المغربي محمد الريفي على اللقب، إلا أن نابلسي استطاع أن يحقق نجاحا بعد أن طرح أول أغنياته "قصتنا خلصت"، لتتوالى أعماله الغنائية ونجاحاته قبل أن يعلن اعتزاله الفن نهائيا في مقطع فيديو، قال فيه إن قرار الاعتزال نابع من رغبته في أن يقدم أعمالا ترضي الله وتتفق مع أهداف وجود الإنسان على الأرض، وإن كل شخص لديه أهداف في حياته ليحققها، والهدف الحقيقي لوجودنا في الحياة هو أن نرضي رب العالمين.

حذف أغنياته

بعد قرار الاعتزال بفترة قليلة، فوجئ جمهور أدهم نابلسي بحذف أبرز أغنياته من موقع "يوتيوب" (YouTube)، وهي 6 أغنيات منها "نسخة منك" و"مشتاق" و"شدني غمرني" و"كيف بحبك هيك"، وهي الأغنيات التي تعاون فيها مع الملحن رامي الشافعي، وكان هناك خلافات سابقة بينهما.

لكن المسؤول عن إدارة أعمال أدهم نابلسي فسّر الأمر في اتصال لبرنامج "ET بالعربي" بأن الأسباب الحقيقية لإخفاء هذه الأغاني هي إستراتيجية جديدة يتبعها أدهم.