عمّان- بخلاف المتوقع، جاء إنتاج الدراما الأردنية لهذا الموسم الرمضاني متراجعا عن العام الماضي 2021، رغم تخفيف الإجراءات الصحية وإلغاء الكثير من مظاهر الحظر التي ارتبطت بجائحة كورونا.

وحازت مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني على حصة الأسد في إنتاج الأعمال الفنية والدرامية الرمضانية، بخمسة مسلسلات هي: "هند"، و"ذياب هباب الريح"، و"نشميات من البادية"، و"على بعد مسافة من الحب"، ويعمل حجاوي على استكمال تصوير مسلسل "أكباد مهاجرة"، وستعرض الأعمال الفنية على شاشات قنوات وفضائيات عربية.

في حين أنتج التلفزيون الأردني مسلسلين، هما: "المشراف"، وآخر كوميدي حمل اسم "قرية خارج التغطية"، ويتوقع أن يعرضا على الشاشة المحلية في شهر رمضان المقبل.

بدوي وقروي

مسلسل "على بعد مسافة من الحب" تدور أحداثه بين عمّان والرياض، ويحكي المسلسل -بحسب حديث المنتج عصام حجاوي للجزيرة نت- قصة حب اجتماعية بطلها الشاب السعودي عصام، الدارس لتخصص الإعلام في إحدى الجامعات الأردنية، الذي يتعرف على "عبير" الفتاة الأردنية من عائلة أرستقراطية محافظة.

المسلسل من تأليف الكاتب سليمان أبو شارب، وإخراج عصام حجاوي، وتشارك في بطولته نخبة من الممثلين الأردنيين والمصريين والعراقيين والخليجيين، منهم: مي سليم، وأحمد الخفاجي، ومنى عبد الغني، وجود السفياني، وغيرهم.

أما أحداث مسلسل "نشميات من البادية"، فتحكي قصصا درامية من عمق البادية الأردنية، وحكايا نساء البادية وشهامتهن ومواقفهن "الرجولية"، وفق حجاوي، وهو من تأليف نورا الدعجة، وإخراج علاء ربابعة وحمزة التاجي وليث حجاوي.

عنترة بن شداد

أما مسلسل "ذياب هباب الريح" فيروي بطريقة درامية بدوية مميزة، السيرة الشعبية للشاعر الجاهلي عنترة بن شداد، ويتحدث عن ذياب الذيب مشهور، وهو بطل ملحمي وفارس وشاعر غريب عن أهله وقريب من المهالك.

والمسلسل للكاتبة وفاء بكر، وهو من إخراج رولا حجة والمنتج المنفذ عدي حجاوي، ويشارك في التمثيل نخبة من نجوم الأردن أبرزهم: محمد العبادي، وعبير عيسى، ولونا بشارة، وحسن الخمايسة، وجوليت عواد، وسهير فهد، ورفعت النجار، ورانيا فهد، وناريمان عبد الكريم، وداود جلاجل، وأنور خليل، وعبد الكريم القواسمي، وغيرهم.

وتشتهر الدراما الأردنية بالمسلسلات البدوية التي تلقى قبولا ومشاهدة من الجمهور العربي، وقد تصدّرت شاشات الفضائيات العربية خلال الأعوام الماضية، واشتهر منها: "نمر بن عدوان"، و"راس غليص"، و"إخوة الدم"، و"آخر الفرسان"، و"جلمود الصحارى" الذي عرض العام الماضي 2021، و"وضحا وابن عجلان" وغيرها من الأعمال البدوية.

إنتاج التلفزيون الأردني

وأنتج التلفزيون الأردني مسلسلين لشهر رمضان: الأول "المشراف"، وهو مسلسل ريفي قروي وبدوي يحكي قصة المجتمع الأردني في حقبة الستينيات ومعركة الكرامة. والثاني مسلسل كوميدي يحمل اسم "قرية خارج التغطية"، بحسب حديث رائد عربيات مدير دائرة الإنتاج الفني بالتلفزيون الأردني للجزيرة نت.

والمسلسل من تأليف محمود الزيودي، وإﺧﺮاﺝ شعلان الدباس، وشارك في التمثيل نحو 120 ممثلا أردنيا، من بينهم: عبير عيسى، وهشام حمادة، ورفعت النجار، وشفيقة الطل، ونجلاء سحويل، وجميل براهمة، والكثير من الشباب الذين يظهرون أول مرة في مسلسلات أردنية غيرهم.

ويروي المسلسل -بحسب عربيات- قصة شخصيات حقيقية من أبطال الجيش الأردني، شاركت في معركة الكرامة. ويُعرض المسلسل المكون من 30 حلقة على شاشة التلفزيون الأردني خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب مسلسلات مصرية وعربية وخليجية.

ذهب أيلول

مجموعة المركز العربي الإعلامية عملت على إنتاج المسلسل الاجتماعي "ذهب أيلول"، وهو من أوائل الإنتاجات التي بدأت المجموعة بتنفيذها للموسم القادم، فضلا عن أعمال فنية أخرى متنوعة من حيث الشكل والمضمون، وذلك في انطلاقة جديدة تحضر لها منذ سنتين، بحسب حديث المدير التنفيذي للمجموعة طلال العواملة للجزيرة نت.

ويروي مسلسل "ذهب أيلول" -وفق العواملة- قصة المواجهة بين الخيرِ والشر من ناحية، ومواجهة الإنسان للوباء من ناحية أخرى. ويقدم حكاية اللاجئ الذي يرفض أن يكون الضحية، وذلك بإيقاعٍ دراميٍ شيقٍ وجريء، يتجاوز الأطر التقليدية حول قضايا اللاجئين، وقضية الوجود الأزلية المتمثلة في صراع قيم الجمال مع الشر.

ويشارك في المسلسل نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب، منهم: مرح جبر، وعمار شلق، وعاكف نجم، وشكران مرتجى، ودانا جبر، وساري الأسعد، وإيلي شالوحي، ونور صعب، ولونا بشارة، والعديد من المواهب الشابة، ويخرجه حماد الزعبي.

تراجع بالإنتاج

إنتاج أعمال الدراما الأردنية لهذا الموسم، يصفها الناقد الفني طلعت شناعة -في حديثه للجزيرة نت- بـ"المتواضعة، مقارنة مع سيل الإنتاج الفني العربي، سواء المصري أو السوري أو الخليجي. فلا نجد سوى 5 أعمال فنية، مقارنة مع 70 مسلسلا مصريا جديدا ستعرض في رمضان على الفضائيات وقنوات التلفزة العربية".

ويرجع شناعة السبب في ذلك لـ"قلة مؤسسات الإنتاج الفني بالأردن، وضعف رأس المال المنفق على الأعمال الفنية المنتجة محليا مقارنة بالعربية والخليجية، وضعف الاهتمام الرسمي بالإنتاج الفني".

ويحظى الفنان الأردني -وفق شناعة- بسمعة مميزة، وحضور واسع في المسلسلات العربية، مثل إياد نصار وصبا مبارك وغيرهما.

الدراما الكوميدية

وللموسم الرابع على التوالي، تعرض قناة رؤيا الأردنية المحلية مسلسل "جلطة" الكوميدي، ويشهد هذا العام مشاركة ممثلين سوريين، والمسلسل من بطولة الفنانين زهير النوباني، وأمل الدباس، ومحمد خير الجراح، وجيني إسبر، ولما لمباردي، وشريف الزعبي، وزينة خريسات، وغصون الطحان، وعليا الحموري، وإبراهيم نوابنة، وحسن خمايسة، ومارغو أصلان.

ويقدم الفنان الفلسطيني عماد فراجين المسلسل الكوميدي الساخرة والمثير للجدل "وطن على وتر"، ضمن فقرة "ساعة كوميديا" على قناة رؤيا.