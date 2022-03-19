في عام 2016، أعلنت نتفليكس أنه لا بأس من مشاركة المستخدمين لكلمات المرور الخاصة بهم طالما أنهم لم يبيعوها.

إن كنت ممن يعتمدون على استخدام حسابات أصدقائهم لمشاهدة الأفلام والمسلسلات على منصة "نتفليكس" (Netflix)، قد تضطر قريبا إلى دفع اشتراكك الخاص، وذلك بعد أن أعلنت الشبكة عن خططها لفرض رسوم إضافية على المشتركين الأساسيين، من أجل إتاحة مشاركة الحسابات مع أي شخص خارج منازلهم، وهو جزء من حملتها المستمرة للقضاء على مشاركة كلمات المرور.

وقالت منصة البث العملاقة في بيان أصدرته مديرة قسم ابتكار المنتجات شنغيي لونغ، إن "نتفليكس لطالما سهلت على الأشخاص الذين يعيشون معا مشاركة الحسابات الخاصة بهم، عن طريق ميزات منها ملفات التعريف المنفصلة، وعلى الرغم من أن هذه الميزات شائعة بشكل كبير، إلا أنها تسببت أيضا في بعض الارتباك"، وذلك فيما يتعلق بكيفية مشاركة الحسابات.

ولذلك قررت الشبكة إجراء تغييرات على الميزات التي تتيح مشاركة الحسابات خارج الأسرة، معتبرة أنها "تؤثر على قدراتها على الاستثمار في مسلسلات وأفلام جديدة رائعة لأعضائها".

ميزتان جديدتان

وأضافت لونغ "منذ العام الماضي، ونحن نعمل من أجل إيجاد طرق لتمكين الأعضاء الذين يشاركون حساباتهم خارج أسرهم من القيام بذلك بسهولة وأمان، عن طريق دفع المزيد من المال".

وأوضحت أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستطلق المنصة وتختبر ميزتين جديدتين لأعضائها في تشيلي وكوستاريكا وبيرو، الأولى هي تمكين الأعضاء من إضافة حسابات فرعية لما يصل إلى شخصين لا يعيشون معهما، لكل منهما ملفه الشخصي وتوصياته الشخصية وكلمة مرور خاصة.

وذلك مقابل دفع رسوم إضافية بجانب الاشتراك الأساسي، وتقدر هذه الرسوم بنحو 2.96 دولار في تشيلي، و2.99 دولار في كوستاريكا، و2.09 دولار في بيرو، وهي أقل من تكلفة فتح حساب منفصل.

والخاصية الثانية هي تمكين المشتركين من السماح للأشخاص الذين يشاركون حساباتهم من نقل معلومات ملفاتهم الشخصية إما إلى حساب جديد، أو حساب فرعي ضمن حساب المشترك، ومن شأن هذه الميزة أن تلهم هؤلاء الأشخاص لإنشاء حساباتهم الخاصة.

وأكدت لونغ على حرص المنصة على أن تكون "أي ميزات جديدة مرنة ومفيدة للأعضاء، الذين تمول اشتراكاتهم جميع المسلسلات والأفلام الرائعة لدينا"، كما أكدت على أنه سيتم العمل على فهم تأثير هاتين الميزتين على الأعضاء في هذه البلدان الثلاثة قبل إجراء تغييرات في أي مكان آخر في العالم.

محاولات مستمرة

وغضت نتفليكس الطرف عن سلوك مستخدميها في مشاركة حساباتهم على مر السنين، حتى أنها في عام 2016 قالت إنه لا بأس من مشاركة المستخدمين لكلمات المرور الخاصة بهم طالما أنهم لم يبيعوها.

لكن في السنوات الأخيرة، اتخذت المنصة إجراءات أكبر ضد هذه الممارسة، ونصت ضمن شروط استخدمها أن "خدمة نتفليكس وأي محتوى يتم الوصول إليه من خلال خدمتنا … لا يجوز مشاركته مع أفراد خارج أسرتك".

وفي مارس/آذار 2021 أجبرت نتفليكس بعض المستخدمين على إثبات ملكيتهم للحسابات التي كانوا يستخدمونها، كوسيلة لدفع من يعتمدون على حسابات غيرهم إلى الدفع وإنشاء حساباتهم الخاصة.

وتعد خطوة منع مشاركة الحسابات ضمن إستراتيجية نتفليكس التي تشير إلى أنها تتطلع إلى زيادة إيراداتها من عملائها الحاليين، بدلا من المشتركين الجدد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت المنصة أنها سترفع سعر اشتراكها في الولايات المتحدة الأميركية من 14 دولارا إلى 15.50 دولارا، وهي ثاني زيادة في أسعار اشتراكها خلال عامين.

وتتمتع نتفليكس بالشعبية الأوسع حتى الآن بين منصات البث الجديدة التي ظهرت لأول مرة على مدار السنوات القليلة الماضية، لكنها في بداية العام الجاري، قالت إنها تتوقع انضمام 2.5 مليون مشترك جديد فقط إليها في الربع الأول من عام 2022، وهي أقل زيادة منذ سنوات.

ووفقا لتحليل أجرته شركة الأبحاث "باركس أسوشيتس" (Parks Associates)، فإن مشاركة وقرصنة كلمات المرور كلفت منصات البث 9.1 مليارات دولار عام 2019 وحده، وتقدر الشركة أن هذا الرقم سيرتفع إلى 12.5 مليار دولار بحلول عام 2024.