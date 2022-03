على مر التاريخ عالج العديد من الرسامين موضوع الحرب بطرق شتى في لوحاتهم، فالبعض أشار لها على أنها فراق الأحبة والانتظار المر لعودتهم سالمين، وآخرون عالجوها على أنها واجب وطني وشجاعة كبيرة من أي إنسان أن ينضم لها، وفريق ثالث عالجها كفوضى عارمة تخل بطبيعة الحياة ولا تخلف وراءها غير أرواح معذبة وأشياء مدمرة ومسحوقة سحقا، ومن ضمن الفئة الثالثة يأتي الرسام العالمي أحمد السوداني.

فمن هو أحمد السوداني؟ ولد أحمد السوداني عام 1975 في بغداد بالعراق على الرغم مما يفرضه الاسم من حكم مسبق، وفر منه مع أسرته في منتصف التسعينيات أثناء حرب الخليج إلى سوريا ومنها إلى الولايات المتحدة، وهناك حصل على ماجستير الفنون الجميلة في الرسم عام 2008 من جامعة ييل.

جاءت انطلاقة السوداني الدولية في عام 2011 عندما تم اختياره لتمثيل العراق لأول مرة في معرض بينالي البندقية الـ54، ثم بعد عام واحد تم اختياره لسلسلة "ماتركس" (Matrix) في متحف "وادزورث إثينيوم للفنون" (Wadsworth Atheneum Museum of Art)، وبعد ذلك عرض أعماله في متحفي فينيكس وبورتلاند للفنون في عام 2013.

https://t.co/Xcs9o5yzSs

This Sat, Nov 13 at 3:00pm, join us for an intimate gallery talk with FWM Artist-in-Residence Ahmed Alsoudani as he guides visitors through the themes and works in his solo exhibition, Bitter Fruit.⁠ Follow the link to register and secure your spot!⁠ pic.twitter.com/fLqilGBGX0

— The Fabric Workshop and Museum (@fabricworkshop) November 10, 2021