أثار حفظي حالة من الجدل بسبب مشاركته في إنتاج أفلام "ريش" و"أميرة" و"صالون هدى"

أصدرت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم قرارا بتعيين الفنان حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 لعام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

وكان حسين فهمي قد تقلد منصب رئيس مهرجان القاهرة قبل 24 عاما لمدة 4 دورات متتالية منذ عام 1998 وحتى عام 2001.

كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته المهرجان في السنوات الماضية، التي استطاع خلالها تطوير المهرجان، مشيرة إلى أنه سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليد جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

وخلال السنوات السابقة التي تولى فيها فهمي رئاسة المهرجان، قام بعدة إجراءات لتطوير فعالياته، كما حرص على دعوة نجوم من أنحاء العالم وعرض أفلامهم.

أزمات حفظي

وخلال فترة تولي محمد حفظي رئاسة مهرجان القاهرة منذ عام 2018 وحتى 2021 لمدة 4 دورات، ظهر اسم حفظي في العديد من الأزمات، كان أبرزها تكريم الفرنسي الداعم لإسرائيل كلود ليلوش، وهو الأمر الذي تسبب في موجة غضب عارمة، وعلّق حفظي وقتها على الأمر بأنه في حال التراجع عن تكريمه سنظل في عزلة، قبل أن يضطر إلى إلغاء التكريم.

وفي الدورة قبل الماضية 2020، سحبت شبكة "أو إس إن" (OSN) جائزتها لوجود شبهة مصالح. إلى جانب اتهام حفظي بأنه سمح بسيطرة مركز السينما العربية على أيام القاهرة لصناعة السينما مع تزايد نفوذ المركز في المهرجان.

من جهة أخرى، أثار حفظي حالة من الجدل أيضا كمنتج، فمع عرض فيلم "ريش" في مهرجان الجونة السينمائي 2021 واجه انتقادات بتعمد إنتاج أفلام تسيء إلى سمعة مصر.

وكان لحفظي أزمة سابقة أثيرت مع فيلم "أميرة" الذي تم منع عرضه بعد أن أثار غضب الكثيرين، وفي مقدمتهم أسر الأسرى الفلسطينيين، لتقديمه قضية "النطف المهربة" بصورة مخالفة للواقع ومسيئة للأسرى الفلسطينيين وأسرهم، بحسب وصف المعارضين.

وفي ظل الجدل الكبير الذي أثاره الفيلم وتفسيره من طرف البعض بأنه يمسّ القضية الفلسطينية، واحتراما لمشاعر الأسرى وعائلاتهم، قررت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام العدول عن تقديم "أميرة" لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار.

كما واجه فيلم "أصحاب ولا أعز" المشارك في إنتاجه وعرض على شبكة "نتفليكس" (Netflix) موجة من الغضب، ومؤخرا أثار حالة من الغضب بسبب فيلم "صالون هدى"، ليصبح المنتج صاحب الأعمال الأكثر جدلا وهجوما في الأشهر الماضية.

ومن المقرر تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 26 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو مهرجان سينمائي عالمي تقيمه مصر منذ عام 1976.