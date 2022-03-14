بمشاركة 150 خبيرا سينمائيا دوليا في صناعة الأفلام في المراحل المختلفة من كتابة السيناريو وحتى الإنتاج والتسويق تنظم "مؤسسة الدوحة" للأفلام النسخة الثامنة للملتقى السينمائي السنوي "قمرة" خلال الفترة من 18 وحتى 23 مارس/آذار الحالي.

الدوحة تدعم المواهب

يضم الملتقى فعاليات وجلسات عبر الإنترنت من أجل اختيار وإنتاج 45 مشروع فيلم، من بينها 28 فيلما طويلا، و6 مسلسلات، و11 فيلما قصيرا، من ضمنها 6 أفلام روائية ووثائقية طويلة من قطر.

وفي بيان أطلقته مؤسسة الدوحة للأفلام مؤخرا قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة حسن الرميحي إن "القمرة" في 2022 يواصل رسالته في دعم المواهب السينمائية حول العالم، وتسهيل صناعة أفلامهم، بدءا من الكتابة وصولا إلى مرحلة العرض.

وأضافت الرميحي أن الملتقى يسعى إلى استكشاف الأصوات الجريئة في عالم السينما والترويج لقصصهم المؤثرة التي تحظى باهتمام عالمي.

وأشار البيان إلى أن النمط الذي يتم اعتماده في الدورة الثامنة عبر الإنترنت يضمن حضور جميع المشاركين، واكتسابهم معرفة متقدمة وفرصا جديدة وقدرات استثنائية لتحقيق نجاح مشاريعهم.

خبراء عالميون

وخلال فعاليات الملتقى يبدأ الخبراء جلسات تدريبية افتراضية لتطوير المشاريع إلى جانب ورش، وبعدها في المسار الثاني للملتقى يتم عرض نسخ الأفلام قيد التطوير وإبداء الرأي من أجل العمل عليها بشكل احترافي.

وتشمل قائمة الحضور خبراء من 35 دولة حول العالم من المخرجين والمنتجين والسينمائيين ومديري المهرجانات ومديري صناديق التمويل وموزعين.

وتشمل قائمة خبراء التوجيه والإرشاد لمشاريع قمرة في هذا العام المخرج إيليا سليمان وصناع الأفلام الحاصلين على إشادة دولية، وهم كمال الجعفري وريثي بان وغسان سلهب وتالا حديد وطلال دركي وآن ماري جاسر.

أما المستشارون الذين سيقدمون دعمهم لمشاريع الأفلام الطويلة فهم باولو بيرتولين وفيوليتا بافا، وخبيرا المونتاج ألكس بوش وبنجامين ميرغيت، وخبراء المبيعات جابور جرينير وآرانكا ماتيتس ومارتينا دروندي، وكتاب السيناريو جويل توما وبريتا كراوس وأنطوان واكد، والخبيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج كوستنتينا ستوريانو، وخبير الصوت سيفيرين فافريو، والخبراء في مجال الفيديو وفق الطلب كيفن تشان وآفا سترايكر وبيار ألكسندرلابل، واستشاريو الأفلام الوثائقية بريجيد أوشيا وجيهان الطهري وبوب مور.

وفي فئة المسلسلات فالخبراء هم ريان أونان، وباسم بريش، وغابريل كابولينو، وفردريك بيتورس دافسكيركي، ونيرجا نارايانا، وماريك موسليرز.

وتتضمن قائمة المدربين للأفلام القصيرة لورنت كروازو، وبن طومسون، وأليس خروبي، وواتر جانسن، وكاميل هيبرت بينازت، وويم فاناكر، وأيمن الأمير، وكريم عيطونة، وفلافيو أرمون.

ومن المنتجين يشارك إريك فرايزر، ومحمد حفظي، ومارك لوربر، وثاناسيس كاراثانوس، وجورج شقير، وجاسون كليوت، ونيكولاس سليز، وريتا داغر، وإيفا بوتشينزكا، وتيري لينوفل.

مشاركة مهرجانات عالمية

ويشارك في ملتقى القمرة أيضا ممثلون لأكثر من 50 مهرجانا حول العالم، منها برلينالي، وكان، وفينيسيا، ولوكارنو، وترايبكا، وتورونتو، وسراييفو، وصندانس، وكارلوفي فالي، والمهرجان الدولي للأفلام الوثائقية (هوت دوكس)، ودوك لايبزج، وبوسان، ومهرجان جيلافا الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، وفيزيون دو ريل، ومهرجان القاهرة، ومراكش.

يذكر أن ملتقى قمرة يتبع مؤسسة الدوحة للأفلام، وعمل خلال الدورات السابقة على دعم المواهب الشابة في صناعة أفلامها، وتم إلغاء الملتقى في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي العام الماضي أقيمت الدورة افتراضيا.