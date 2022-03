ولد الرسّام جيوفاني أنطونيو كانال، المعروف باسم كاناليتو، في البندقية يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 1697، وتوفيّ يوم 19 أبريل/نيسان 1768. وما بين هذين العامين قدم الإيطالي العملاق كاناليتو عشرات اللوحات البانورامية التي تشهد على موهبته الاستثنائية وقدراته الفريدة في التصوير والنقل.

رسم كاناليتو الكثير من المناظر الطبيعية بحكم شغفه بالطبيعة، إلا أن موهبته الفذة تجلت بشدة في أنه كان يرسم اللوحة كاملة بتفاصيل فوتوغرافية. وعلى إثر ذلك، اشتهرت لوحاته بتفاصيلها الدقيقة وصارت أعماله مفضلة للسياح من الدول الأوروبية الأخرى، حيث استطاعوا أخذ صورة شديدة الواقعية للبندقية لأهاليهم في الديار.

Giovanni Antonio Canal, known as Canaletto, died #OnThisDay in 1768. He was very influential, famed for his precisely depicted and evocative views of the city of Venice: https://t.co/FGKAWiEKMG pic.twitter.com/qgelOwYvZH

