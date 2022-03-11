تتسابق محطات تلفزيونية ومنصات للبث المنزلي من بينها "نتفليكس" (Netflix) على شراء حقوق عرض مسلسل أدى بطولته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الممثل السابق الذي أصبح "بطل" بلده الذي يخوض حربا مع روسيا.

وأوضح نيكولا سودرلند -وهو أحد مؤسسي شركة "إيكو رايتس" (Eco Rights) الصغيرة المتخصصة في تراخيص الحقوق الفكرية من مقرها في العاصمة السويدية ستوكهولم- "نحن نغرق بسيل من الطلبات في كل أنحاء العالم، الناس يسألون عن حقوق العرض".

ومنذ اليوم الأول للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، انضمت القناة الرابعة في بريطانيا و"إيه إن تي1″ (ANT1) في اليونان، و"برو تي في" (PRO TV) في رومانيا، و"أرت" (Arte) الفرنسية الألمانية، إلى سلسلة محطات تلفزيونية شاركت في المفاوضات لنيل حقوق مسلسل "خادم الشعب" (Servant of the People) الذي انطلق عام 2015.

وقال سودرلند "وقّعنا حوالي 15 اتفاقا، ولا نزال في طور التفاوض على حوالي 20 اتفاقا آخر"، مضيفا "نجري محادثات مع أميركا اللاتينية والولايات المتحدة، ومع نتفليكس وجهات كثيرة".

أما في إيطاليا وحدها، فتتنافس 3 أو 4 جهات حاليا على شراء حقوق المسلسل الذي يُبث أيضا في اليونان في موعد مسائي يومي خلال وقت الذروة. واعتبر الوكيل السويدي أن "هناك تضامنا مع الأوكرانيين وفضولا لمعرفة من هو زيلينسكي الذي يستقطب اهتماما عالميا كبيرا بعدما أثار إعجابا في العالم بأسره بفعل وقفته بمواجهة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وتعود معرفة سودرلند بزيلينسكي إلى عام 2012، بعدما لفت الممثل الأوكراني آنذاك نظر الوكيل السويدي إثر لقاء بينهما لتوزيع برنامج كوميدي من بطولة زيلينسكي بعنوان "حطمهم" (Crack them up)، وتقوم لعبته على كسب المال من خلال إضحاك لجنة من الكوميديين. وقد بيعت نسخ من هذا العمل في فيتنام والصين وفنلندا.

وقال سودرلند المتخصص في حقوق البث التلفزيوني "ذهبت لتناول الغداء معه في كييف، كانت لديه العديد من الأفكار المجنونة والطريفة".

الزعيم الكوميدي

ووفق سودرلند، يصعب التصديق أن هذا "الممثل المضحك والمحبوب جدا من الجمهور الأوكراني"، على الرغم من تجسيده شخصية نابليون خلال غزوه لروسيا، سيصبح العدو الأول لفلاديمير بوتين، وقائدا عالميا يمثل بلاده بأكملها".

يبدو أن مسلسل "خادم الشعب" كان استشرافيا، إذ يتمحور موضوعه حول أستاذ تاريخ ينجح ويتبوأ رئاسة أوكرانيا. وقد فتح النجاح الهائل لهذا العمل في أوكرانيا الباب أمام انطلاق زيلينسكي في مسيرته السياسية.

وتتحفظ "إيكو رايتس" عن الإفصاح عن قيمة الصفقات لبيع حقوق المسلسل، لكنها تقدّر قيمة عقود البث الجديدة التي تم الحصول عليها، والمستقبلية أيضا، بحدود مليون يورو.

وتضم مكتبة الأعمال التي تملك "إيكو رايتس" حقوقها أيضا مسلسلا آخر من بطولة زيلينسكي بعنوان "سفاتي" أو "أهل الزوجة".

وقد أعلنت الشركة التي توظف ما مجموعه 40 شخصا في ستوكهولم ولندن وإسطنبول عن تبرع بحوالي 55 ألف دولار للصليب الأحمر الأوكراني، وتخطط لتقديم مساعدات إضافية مع توقيع العقود.