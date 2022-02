بأبطال ليسوا ضمن قائمة المشاهير وقصة جديدة تحمل الكثير من التشويق والإثارة والغموض، تمكّن المسلسل الجديد من إنتاج شبكة نتفليكس "أرشيف 81" (Archive 81) من التربع على قوائم الأعلى مشاهدة على مستوى العالم عقب عرضه، وحقق مشاهدات مفاجئة، والمثير أيضا الذي لا يعرفه الكثير من المشاهدين العرب هو أن بطلة المسلسل دينا شهابي هي ممثلة سعودية.

يتبع "أرشيف 81" -المستوحى من بودكاست يحمل الاسم نفسه- قصة الشاب دان تيرنر (مامودو أثي) خبير الترميم ومؤرشف الأفلام في متحف الصور المتحركة في نيويورك، الذي لديه هوس خاص بإعادة إحياء الأشياء التي يبدو أنها يستحيل استرجاعها، ويقوده شغفه إلى مهمة خاصة تأخذه إلى الماضي، ليكون هو المطلع الوحيد على قصة غامضة مرت عليها عقود، يكشفها لنا خلال 8 حلقات مليئة بالإثارة.

يميل دان نحو العزلة والاكتئاب، لكن ذلك لا يتضمن تواصله مع صديقه المقرب مارك (مات ماكغوري). وتزيد عزلة دان واختفاؤه الكامل من مواقع التواصل الاجتماعي شيئا من الخصوصية والغموض إلى شخصيته، وهو ما يجعله الرجل المناسب لوظيفة شديدة السرية يعرضها عليه رجل أعمال غامض يدعى فيرجيل دافنبورت (مارتن دونوفان) مقابل 100 ألف دولار.

وتتلخص مهمته التي كلفه بها دافنبورت في ترميم مجموعة من أشرطة الفيديو التالفة التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وصورتها شابة تدعى ميلودي بندراس (دينا شهابي)، وتحتوي على تسجيل شفهي لقاطني مجمع سكني غريب تدور حوله الكثير من الشبهات، قبل أن يتم تدميره في حريق غامض، ومن المرجح أن الحريق كان مفتعلا وليس من قبيل الصدفة، تاركا 13 شخصا في عداد المفقودين.

Archive 81 — The creators said they drew inspiration from films like The Shining, Suspiria, and Rosemary’s Baby as well as iconic TV shows like The X-Files, Twin Peaks, and Fringe to create a show that blends the thriller, horror, suspense and supernatural genres. Now on Netflix pic.twitter.com/SEmaXVy9U7

— Netflix (@netflix) January 25, 2022