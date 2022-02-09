بأبطال ليسوا ضمن قائمة المشاهير وقصة جديدة تحمل الكثير من التشويق والإثارة والغموض، تمكّن المسلسل الجديد من إنتاج شبكة نتفليكس "أرشيف 81" (Archive 81) من التربع على قوائم الأعلى مشاهدة على مستوى العالم عقب عرضه، وحقق مشاهدات مفاجئة، والمثير أيضا الذي لا يعرفه الكثير من المشاهدين العرب هو أن بطلة المسلسل دينا شهابي هي ممثلة سعودية.

يتبع "أرشيف 81" -المستوحى من بودكاست يحمل الاسم نفسه- قصة الشاب دان تيرنر (مامودو أثي) خبير الترميم ومؤرشف الأفلام في متحف الصور المتحركة في نيويورك، الذي لديه هوس خاص بإعادة إحياء الأشياء التي يبدو أنها يستحيل استرجاعها، ويقوده شغفه إلى مهمة خاصة تأخذه إلى الماضي، ليكون هو المطلع الوحيد على قصة غامضة مرت عليها عقود، يكشفها لنا خلال 8 حلقات مليئة بالإثارة.

رجل غامض لمهمة غامضة

يميل دان نحو العزلة والاكتئاب، لكن ذلك لا يتضمن تواصله مع صديقه المقرب مارك (مات ماكغوري). وتزيد عزلة دان واختفاؤه الكامل من مواقع التواصل الاجتماعي شيئا من الخصوصية والغموض إلى شخصيته، وهو ما يجعله الرجل المناسب لوظيفة شديدة السرية يعرضها عليه رجل أعمال غامض يدعى فيرجيل دافنبورت (مارتن دونوفان) مقابل 100 ألف دولار.

وتتلخص مهمته التي كلفه بها دافنبورت في ترميم مجموعة من أشرطة الفيديو التالفة التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وصورتها شابة تدعى ميلودي بندراس (دينا شهابي)، وتحتوي على تسجيل شفهي لقاطني مجمع سكني غريب تدور حوله الكثير من الشبهات، قبل أن يتم تدميره في حريق غامض، ومن المرجح أن الحريق كان مفتعلا وليس من قبيل الصدفة، تاركا 13 شخصا في عداد المفقودين.

Archive 81 — The creators said they drew inspiration from films like The Shining, Suspiria, and Rosemary’s Baby as well as iconic TV shows like The X-Files, Twin Peaks, and Fringe to create a show that blends the thriller, horror, suspense and supernatural genres. Now on Netflix pic.twitter.com/SEmaXVy9U7 — Netflix (@netflix) January 25, 2022

تبدأ مهمة دان بترميم الأشرطة الهشة للغاية، لكن يجب عليه العمل عليها في بيت ريفي بعيد، وتزيد بنيته الكثير من الإثارة والرعب للقصة؛ حيث إنه هيكل خرساني وحشي مليء بالممرات اللامتناهية والغرف السرية، وفي وسط هذا البيت النائي، يتعلق دان بشرائط ميلودي وتبدأ المغامرة.

عالمان متداخلان

مع أول شريط، تعرف ميلودي نفسها بأنها طالبة دكتوراه في علم الإنسان الاجتماعي الثقافي بجامعة "نيويورك"، وتبدأ تسجيل مشروعها البحثي عام 1994 الذي يدور حول قصص حياة سكان مبنى يسمى "فيسر" في حي "إيست فيلدج"، إذ تم بناؤه في موقع قصر احترق عام 1920، ويتبع السكان طائفة دينية تدور حولها الكثير من الشبهات والغموض.

يعمل دان بجد لكسر أحجية شرائط ميلودي، وتتداخل أحداث العالمين: عالم دان الذي يزداد فيه الغموض كلما تعمق في الشرائط، وعالم ميلودي الحالمة الساذجة التي ذهبت باختيارها لمجموعة من البشر الغامضين بطقوسهم غير المألوفة آملة في اكتشافهم. ويظهر لاحقا السبب الرئيسي لفضول ميلودي بشأن هذا المبنى، وخلال هذه الرحلة يكشف دان المزيد عن سكان وتاريخ المبنى وحقيقة الطائفة الدينية الغامضة، ويحاول التعرف أكثر على ميلودي ويتعلق بها.

تشويق

تحمل نهاية "أرشيف 81" الكثير من التشويق للمشاهدين، لكن لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل عرض الموسم الثاني. وتعليقا على ذلك، قالت الممثلة شهابي لمجلة "فارايتي" (Variety) "لا أعلم شيئا بعد، لم يعطونا أي معلومات على الإطلاق، ولدي الكثير من الأسئلة لكن المؤلفين غامضون للغاية".

لكنها أضافت أن "المؤلفين أكدوا أن لديهم خطة بشأن الموسم الثاني، وجميعنا في انتظار نتفليكس لتخبرنا ما إذا كان هناك موسم ثان"، وأعربت عن تشوقها للموسم الجديد الذي تعتقد أنه سيحمل الكثير من الأمور المثيرة.

The Blair Witch Project + Midsommar + Frequency = Archive 81 A terrifying new series executive produced by James Wan that you won’t want to watch at night. Now on Netflix pic.twitter.com/CD0O6BXxJm — Netflix (@netflix) January 14, 2022

المسلسل من تأليف الكاتبة ريبيكا سونينشاين، ومن إخراج ريبيكا توماس، وبمساعدة جيمس وان مخرج سلسلة أفلام الرعب "سو" (Saw)، و"الشعوذة" (The Conjuring)، وتضيف ألوان المسلسل الباهتة والأصوات المرعبة الخافتة المثيرة للأعصاب جوا كئيبا ومشؤوما للقصة، يجعل الأحداث أكثر إثارة.

وشاركت شهاب في الجزء الأول من مسلسل "جاك ريان" (Jack Ryan)، بينما شارك مامودو أثي في مسلسل "آسف على خسارتك" (Sorry for Your Loss)، ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى أريانا نيل في دور جيس.