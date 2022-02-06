الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان قال إنه جارٍ حاليا تسوية الأمر ودفع الفدية لإطلاق سراح الطفل فواز دون أن يتعرض لأذى.

أكد الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان -من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك- أن عائلته تسعى لجمع المبلغ المالي المقدر بنحو 500 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 150 ألف دولار، قيمة الفدية المطلوبة لإنقاذ الطفل السوري فواز قطيفان الذي تعرض للاختطاف من قبل عصابة مسلحة قبل 3 أشهر في مدينة درعا.

محاولات إنقاذه

قال قطيفان إنه جارٍ حاليا تسوية الأمر، ودفع الفدية لإطلاق هذا الطفل دون أن يتعرض لأذى.

ووجه الشكر لمن أبدوا التعاطف الإنساني من أجل الإفراج عن "فواز" ومن تضامنوا معه، وقدموا المساعدة المالية والمعنوية.

وأضاف أن هذه الأزمة أثبتت نخوة وكرم الشعب السوري، ولكنه في نفس الوقت نفى أن تكون الأسرة قامت بجمع تبرعات من خلال أي جهة أو جمعية إنسانية، وحذر من استغلال البعض الموقف لجمع تبرعات لا يعرف إلى من ستصل، وألا يقع المتعاطفون مع الموقف فريسة للمحتالين والخاطفين.

تضامن

وكان قد انتشر مقطع فيديو لهذا الطفل السوري، ظهر خلاله متوسلا خاطفيه بالتوقف عن تعذيبه.

وحسب الفيديو، فإن فواز يتعرض للتعذيب من قبل الخاطفين لإجبار أسرته على دفع مبلغ ضخم مقابل إطلاق سراحه.

وأثار مقطع الفيديو حالة من التعاطف والغضب أيضا عبر وسائل التواصل، حيث دشنت مجموعة من النشطاء بسوريا وسما بعنوان: أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان، من أجل إطلاقه.





إغاثة النازحين

الموقف الإنساني للفنان قطيفان تجاه أزمة فواز ليس الأول، فمعروف عنه مواقفه الثورية والمعارضة، فقد اعتقل بداية حياته مما عطل مشواره الفني الذي بدأه أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وشارك هذا الممثل في الحراك الثوري ضد نظام بشار الأسد، ودعم المعارضة. كما قام بزيارة المخيمات في إدلب وتقديم الأعمال الإغاثية، حيث وجه جهوده لسنوات طويلة لدعم النازحين، إلا أنه اضطر إلى السفر لمصر، ودول الخليج بعدها، واضطر للجوء إلى ألمانيا ليستقر هناك، مما عطل مشواره الفني مرة أخرى بعد أن ساهم بأعمال فنية كثيرة.