حصل المؤلف الموسيقي المصري هشام نزيه على جائزة خاصة ضمن "جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة" (Movie Music UK Awards)، وهي الجوائز التي يقدمها الناقد الموسيقي العالمي جونثان بروكستون، وذلك عن أوركسترا احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، التي أقيمت في الثالث من أبريل/نيسان 2021.

وقال بروكستون -في سرده حيثيات فوز نزيه بالجائزة- إن "الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في الحفل الموسيقي كان التأليف الأوركسترالي الذي قدمه، وكان رائعا مليئا بالدراما والقوة والفخامة الأوركسترالية".

وأضاف "تضمّن العرض موسيقى أصلية من تأليف الملحن السينمائي المصري هشام نزيه، إذ تزامن أداء الموسيقى على الهواء مباشرة مع سير الموكب، وكانت القطعة الموسيقية الواحدة تحتوي على العديد من المقاطع".

وقدم الحفل أناشيد غنتها السوبرانو أميرة سليم بالمصرية القديمة، بالإضافة إلى أغنية "أنشودة إيزيس" التي اقتبست كلماتها من نقوش على ألواح المعابد المصرية القديمة وأسوار معبد دير الشلويط بالأقصر ومن كتاب "الموتى". وأدت المطربتان ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب أغنيتان أصليتان باللغة العربية.

ألّف الموسيقار هشام نزيه العرض الموسيقي خلال احتفالية موكب المومياوات لنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية.

وعلق على فوزه بالجائزة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وكتب: "شكرًا لـ Movie Music UK على الجائزة الخاصة.. تشرفت بشكل كبير بإدراجي في مثل هذه القائمة، وتأثرت بشدة بالمراجعة الرائعة والكلمات الرقيقة".

مستوى عالمي

ويأتي اسم هشام نزيه ضمن مجموعة من الموسيقيين حول العالم، الذين حصلوا أيضا على جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة للعام، حيث فاز ماوريسيو مالينيني بجائزة أفضل تأليف موسيقي عن الفيلم الاستعراضي "كوبيليا" (Coppelia) الذي عرض خلال الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائية، وجيمس نيوتن هوارد الذي حصل على جائزة أفضل موسيقى لعام 2021 عن فيلمي "رحلة الغابة" (Jungle Cruise) و"رايا والتنين الأخير" (Raya and the Last Dragon).

تنوع موسيقي

جاء فوز هشام نزيه بجائزة عالمية ليتوج مشوار فني بدأه عام 1998 في تقديمه أول تأليف موسيقى درامية في فيلم "هيستريا"، ولفت الأنظار وقتها رغم ظهوره في ظل وجود أسماء كبيرة في عالم الموسيقى.

استطاع هشام نزيه أن يصنع لنفسه اسما بين كبار الموسيقيين، وقدم ما يقرب من 40 عملا موسيقيا في السينما والدراما التلفزيونية، ومنها "السلم والثعبان" الذي قام بإصدار موسيقاه في ألبوم مستقل بعد نجاحها، كما قدم موسيقى فيلم "الساحر" و"سهر الليالي".

وقدم نزيه أيضا تجارب لأفلام الحركة (أكشن) في أفلام "تيتو" و"ولاد رزق"، و"إبراهيم الأبيض"، وقدم أيضا "الفيل الأزرق" و"الأصليين" و"أسوار القمر"، و"العارف".

وفي الدراما التلفزيونية أيضا قدم هشام نزيه "شربات لوز" و"السبع وصايا" و"العهد الكلام المباح" و"أفراح القبة"، و"في كل أسبوع يوم جمعة".

أول موسيقي يفوز بجائزة فاتن حمامة

في عام 2018، كُرم هشام نزيه بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي، ليكون أول موسيقي يحصل على هذه الجائزة، كما كرم في الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تقديرا لمسيرته الموسيقية.

وفي العام الماضي أيضا استضافه مهرجان القاهرة السينمائي ليدير ندوة المؤلف الموسيقي الهندي إيه آر رحمان، ضمن أنشطة أيام القاهرة لصناعة السينما.