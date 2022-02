تحركت روسيا في الساعات الأولي من صباح أمس الخميس، عسكريا نحو الأراضي الأوكرانية، وهو ما أثار الذعر في سكان العالم الذين يتخوّفون من اندلاع حرب عالمية ثالثة هم في غنى عنها، إذ يكفيهم ما يتكبدونه بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تفتك بالجميع.

ولأن شبح الحرب وخاصة من الجانب الروسي له باع طويل، قررنا الغوص في الملفات السينمائية لمعرفة تأثير الحرب على الجانبين، الروسي والأوكراني من خلال عيون المخرجين.

Top 50 War Movies of All Time: 1. The Battle of Algiers

2. Paths of Glory

3. Lawrence of Arabia

4. Grande Illusion

5. Ivan's Childhood

6. The Thin Red Line

7. Come and See

8. The Life and Death of Colonel Blimp

9. The Bridge on the River Kwai

10. The Hurt Locker#FilmTwitter pic.twitter.com/2U5UTmsMm1 — Jake Odorizzi Fan Club Member (@DelRaz09) August 10, 2021

نبدأ القائمة بفيلم "معركة سيفاستوبل" (Battle for Sevastopol) وهو سيرة ذاتية، إنتاج روسي- أوكراني مشترك يحكي قصة ليودميلا بافليشنكو، المرأة السوفياتية التي تمتعت بمهارة استثنائية في الرماية، مما حفز الجيش الأحمر للاتصال بها للدخول في برنامج إطلاق نار.

هكذا تنضم إلى الجيش لمحاربة الغزو الألماني وتصبح أحد أخطر القناصة في الحرب العالمية الثانية، وهو ما يصاحبه الكثير من الدراما والفقد لزملائها وأحبائها الواحد تلو الآخر.

Movie recommendation : Battle for Sevastopol, excellent Russo-Ukranian war film about the famous sniper Lyudmila Pavlichenko pic.twitter.com/Ug6hDM7dA0 — ᴡᴏᴏᴢʟᴇ (@_teitokuma) January 19, 2017

من الأفلام المناهضة للحرب، فيلم "تعال وانظر" (Come and See) الذي صدر عام 1985 وركز على الاحتلال الألماني النازي لبيلاروسيا، وما شهده بطل العمل المراهق الذي ينضم إلى حركة المقاومة البيلاروسية رغم رفض والدته، وهناك يتمكن من تصوير الفظائع النازية والمعاناة الإنسانية التي راح ضحيتها سكان قرى أوروبا الشرقية.

About a month ago I watched the blistering Russian movie “Come and See”. Hard to accept that fighting is going on in Europe right now. — Joe "I want boring politics” Ro (@joero3) February 24, 2022

هل تنتهي الحرب؟

حروب عديدة خاضتها روسيا على مر السنوات، من بينها الحرب الشيشانية الأولى التي تم تناولها في الفيلم "الحرب انتهت. رجاء انسي" (War is Over. Please Forget) . وخلاله نشهد بطلة العمل المرأة الروسية البسيطة التي يذهب ابنها إلى الجيش ويشارك في الحرب.

وأمام عدم معرفتها أي أخبار عنه، تبدأ بالقلق ومن ثمّ تحاول مساعدته على الخروج من ذلك الجحيم عبر الصلاة والدعاء، وطرق أخرى أقل شرعية.

جدير بالذكر أن العمل بالإضافة لجانبه الدرامي، ضمّ سجلات قتالية وثائقية من الأرشيف وانتهى بقائمة كاملة للجنود الروس الذين قُتلوا خلال الحرب الشيشانية.

أما الفيلم الروسي الأخير بالقائمة فهو "طفولة إيفان" (Ivan’s Childhood) الذي صنّفه النقاد باعتباره تحفة فنية ومن أفضل أفلام الدراما الحربية السوفياتية، حتى أنه حصل على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي.

وهو يحكي عن إيفان الصبي اليتيم الذي قُتل والداه على يد القوات الألمانية، وبين السرد الدرامي غير الخَطّي والذكريات والأحلام، تجري الكثير من الأحداث فيما يُصر الصبي -رغم صغر سنه- على الانتقام لوالديه والانضمام للثوار أو الجيش السوفياتي، فهل ينجح؟

Movie #112 – Andrei Tarkovsky's "Ivan's Childhood".

Whenever I remember this movie, it is in color. Tarkovsky manages to transform visuals into memories that linger in your mind.#MovieWatchlist #lockdownwatchlist #tarkovsky pic.twitter.com/T8NH7InOKI — AnonymousFilmmaker (@AnonymousFilmm1) June 29, 2021

السينما الأوكرانية.. دوامة الحرب والسلام

بالرغم من تاريخ أوكرانيا الذي طالما كان قابعا بين قوسين أو أدنى من الحروب والمآسي الناجمة عن هذا النمط الصعب من الحياة، فإن صناع السينما هناك لم يتوقفوا عن الإبداع، وإن كانت تلك العيشة الصعبة قد تركت أثرها وطابعها الإنساني والدرامي على الأعمال التي يقدمونها، وأهمها:

الفيلم الوثائقي "هذا المطر لن يتوقف أبدا" (This rain will never stop)، وهو إنتاج مشترك بين أوكرانيا وألمانيا وقطر ولاتفيا، حاز استحسان الجمهور والنقاد ونجح في اقتناص جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية (IDFA).

خلال العمل نتتبع مسار ومصير أندريه سليمان الذي هرب من جحيم الحرب في سوريا وتشتت عائلته بين أوكرانيا وألمانيا والعراق وسوريا، قبل أن يُفاجأ بالصراعات حيث انتقل إلى أوكرانيا.

وهو ما يحتّم عليه معاودة التعامل مع أجواء الحرب سواء بالهروب منها أو محاولة تخفيف المعاناة الناجمة عنها بجانب عَيش الحياة اليومية التي تشبه دوامة لا تنتهي من الحرب والسلام والحزن والقلق والمحاولات اليائسة للحياة.

This Rain Will Never Stop 📽️ Alina Gorlova follows up her award-winning feature debut No Obvious Signs (2018) in this darkly atmospheric confrontation with war and its consequences. Thu, Nov 11, 5:15pm @GateCinemas https://t.co/qgmQyP66X2

⁠#CIFF2021 pic.twitter.com/46CMaukJXQ — Cork International Film Festival (@CorkFilmFest) November 10, 2021

ومن أفلام السير الذاتية والدراما التاريخية اخترنا فيلم "رقابة" (Censored) الذي يحكي عن الموت الغامض والمأساوي لأقوى شاعر في الستينيات والذي عُرف بكونه ناشطا بمجال حقوق الإنسان وصراعه الطويل مع النظام السوفياتي، ومع توالي الأحداث نكتشف كيف حاولت المخابرات السوفياتية إغواءه.

بالعودة لدراما الحروب، نرشح لكم فيلم "بيشوت" (Beshoot) المُقتبس عن أحداث حقيقية، إذ يدور حول اثنين من المتطوعين بالجيش الأوكراني في منطقة "دونباس"، تتم محاصرتهم إثر دخول الجيش الروسي النظامي إلى أوكرانيا، إلا أنهم ينجون بفعل مساعدة السكان المحليين.

يُذكر أن نصف ممثلي العمل هم بالفعل متطوعون حقيقيون في "دونباس" نجوا من المعركة.

عائلات مزقتها الحرب

لهواة الدراما إليكم فيلم "طرق سيئة" (Bad Roads) الذي حصل على جائزة نادي فيرونا السينمائي في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان البندقية السينمائي.

ويستعرض العمل 4 قصص مختلفة تجمع بين الدراما الإنسانية والكوميديا السوداء، أبطالها جنود وسكان أوكرانيون يعيشون على طول طرق دونباس خلال الحرب مما يجعلهم مُحَاصرين في مرمى نيران الحرب الروسية، فهل ينجح الأبرياء والعُزَّل بالسيطرة على الأمور أو يصيرون محض أسماء تُضاف إلى سجلات الضحايا؟

The program of the 78th Venice Film Festival includes 3 Ukrainian movies. "Reflection," the two-hour work about #Donbas captivity & return to normal life, directed by Valentyn Vasyanovych, will compete for the main award of the festival – "Golden Lion", the festival program reads pic.twitter.com/Rp2rN0FAoA — Hromadske Int. (@Hromadske) July 26, 2021

فيلم "تجاه البيت" (Homeward) عمل درامي آخر يحكي عن أب فقد ابنه الأكبر بسبب الحرب وعليه نقل جثته والعودة بها إلى الوطن، وهي الرحلة الشاقة التي يرافقه خلالها ابنه الأصغر.

وبهذه الأثناء يتقرّب الاثنان من بعضهما ويحاولان البحث عن لغة مشتركة بينهما، بينما يتعلم الأب الاعتراف بأخطائه وكيف يستطيع الاعتذار عنها بصراحة ووضوح.

The program of the 78th Venice Film Festival includes 3 Ukrainian movies. "Reflection," the two-hour work about #Donbas captivity & return to normal life, directed by Valentyn Vasyanovych, will compete for the main award of the festival – "Golden Lion", the festival program reads pic.twitter.com/Rp2rN0FAoA — Hromadske Int. (@Hromadske) July 26, 2021

أما فيلم "انعكاس" (Reflection ) الذي نافس على جائزة الأسد الذهبي بمهرجان البندقية السينمائي الدولي، فيحكي عن جرّاح أوكراني تم أسره من قِبل القوات العسكرية الروسية في منطقة الصراع في شرق أوكرانيا وتعذيبه بشكل مُروِّع ومُذِلّ، وبعد أن يُطلق سراحه يحاول إيجاد هدف جديد لحياته وبالوقت نفسه يجتهد من أجل إعادة بناء أواصر العلاقات بينه وبين أفراد أسرته.