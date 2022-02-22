وقّع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسن عبد الله بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحي لإنتاج عدد من المسرحيات، بهدف دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري ولاكتشاف موهوبين جدد في مجال التمثيل، ثم تدريبهم للاشتراك في تلك الأعمال وتهيئتهم لخوض المنافسة الفنية في ما بعد، وهو أمر ليس بجديد على محمد صبحي الذي طالما قدم وجوها جديدة طوال تاريخه الفني.

رد اعتبار

بمجرد إعلان الخبر شرع رواد منصات التواصل الاجتماعي يتداولونه بسعادة، لاعتبارهم الخطوة بمثابة رد اعتبار لتاريخ محمد صبحي، خاصة أنها جاءت في أعقاب الأزمة الأخيرة بينه وبين رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ بعد ما تبادله الاثنان من تصريحات.

لا الفنان محمد صبحي فنان كبير اوي وضروري يمتعنا بأعماله .. شركة كبيرة زي المتحدة مش حتمضي عقود عشان تبعت رسائل أو ترد اعتبار .. الاستاذ الكبير كبير بتاريخه وأعماله والمتحدة بتعمل شغلها العادي والطبيعي — ismail mohamed – اسماعيل محمد (@eskandarany) February 21, 2022

بدأت الأزمة بمحمد صبحي الذي أعرب عن تفضيله تقديم الفن في وطنه مطالبا السعودية بمنح الأولوية للفنانين السعوديين، قبل أن يعلن عن رفضه 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحية "خيبتنا" بموسم الرياض، معترضا على رفع شعار "الترفيه" على الأعمال المقدمة خلال الموسم، وهو ما تلاه من رد فعل مضاد من تركي آل الشيخ دعا خلاله إلى ضرورة الكشف على القوى العقلية لمن عرض الملايين على الأول، واصفا صبحي بـ"المشخصاتي".

والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه … عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 1, 2022

وأثار الأمر حينها جدلا بين محبي أعمال صبحي والثائرين من أجله، وإن كان ذلك لم يمنع تباين ردود الفعل تجاه الحدث، ففي حين جاء الكثير منها لصالح الفنان المصري صاحب الباع الفني الطويل والأعمال ذات السمعة الجيدة والمؤثرة بتاريخ الفن المصري -خاصة المسرحي منها- هناك أيضا من رأوا وصف الفن بالترفيهي مسألة لا تستدعي كل تلك الانتفاضة والاستنكار، فطالما كان نشر الفن في العالم هو بحد ذاته رسالة واجبة على أي فنان ولا تقلل من أهميته ومكانته وتاريخه.

عندما جاء فنانون مصريون للسعودية يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا في نفس الوقت عوملوا أيضًا بمنتهى التقدير والإحترام وهذا ما يستحقونه وتستحقه مصر..

مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية .. هذه إساءة غير مبررة لهم و كذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني .. — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) February 1, 2022

مسرح أشرف عبد الباقي

يذكر أن صبحي ليس الفنان الأول الذي تتعاون معه الشركة المتحدة لإثراء المسرح المصري، إذ سبقه النجم أشرف عبد الباقي الذي كان له هو الآخر تجربة استثنائية مع الشركة من خلال مسرحية "كنز الدنيا" التي أتت برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن تصنيفها أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة من المواهب الشابة من ذوي الهمم أصحاب الشأن والإنجازات، سواء على المستوى الرياضي أو العلمي.

وحسب ما ذكر الفنان عبد الباقي -الذي يقوم ببطولة وإخراج المسرحية- فإن هذه هي المرة الأولى له للعمل مع أطفال من ذوي الهمم، مؤكدا كيف كان حريصا على إظهارهم بشكل طبيعي خلال العمل لأنهم في حقيقة الأمر أشخاص عاديون ضمن المجتمع لا ينقصهم شيء، بل ويملكون الحق والموهبة للسعي خلف أحلامهم والوصول إليها، وهو ما يتماشى مع رسالة المسرحية التي تحث على التحلي بالأمل في الغد.

أما عن فكرة العمل نفسه فأعلن عبد الباقي أنها "واتته بعد احتفالية "قادرون باختلاف" بإلهام من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي التقى بـ11 طفلا من ذوي الهمم وتحاور معهم حينذاك".

#أشرف_عبد_الباقي "بعد احتفالية قادرون باختلاف و بارشاد من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عملنا مسرحية كنز الدنيا" #صاحبة_السعادة — Fans Esaad ❤️ (@FansIs3ad) February 21, 2022

مسرحية صبحي الأخيرة

من جهته، يعكف الفنان محمد صبحي على تقديم مسرحيته الأخيرة "نجوم الظهر"، وهي عمل يجمع بين الكوميديا والغناء والموسيقى والاستعراض، من تأليفه وإخراجه وتمثيله، ويشارك في بطولتها عدد من الممثلين مختلفي الأعمار، من بينهم سميرة عبد العزيز، وجيهان قمري، وعبد الرحيم حسن، وندى ماهر، وكمال عطية، ورحاب حسين، وحمدي السيد.