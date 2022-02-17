عودة فضل شاكر بشكل رسمي ليست الأولى، فقد قدّم أغنية "شبعنا من التمثيل" لمسلسل "لدينا أقوال أخرى" لكن الشركة المنتجة اضطرت إلى سحبها بعد تعرضها للهجوم.

في عام 2018 أعلن المطرب فضل شاكر تراجعه عن اعتزال الفن، والعودة مرة أخرى إلى الغناء، إلا أنها ظلت عودة متقطعة، بإطلاق عدد من الأغنيات المنفردة التي كان يعمل على إنتاجها على نفقته الخاصة، حتى إن ظهوره الفني كان يثير دائما حالة من الانقسام والجدل بين الجمهور.

صفحة جديدة

على الرغم من إطلاق فضل شاكر عددا من الأغنيات في السنوات الماضية، فإن الإياب الحقيقي له، أو ما يمكن أن يطلق عليه إطلاق سراحه فنيًّا، جاء مع الإعلان عن ألبومه الجديد الذي يعود من خلاله إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويحمل اسم "بجامل ناس"، ويضم 6 أغنيات يواصل طرحها بمعدل أغنية أسبوعيًّا، تحمل أنماطا غنائية ولهجات متنوعة.

واستطاع فضل أن يحقق ما يقرب من 600 ألف مشاهدة في الأيام الأولى لطرح "بجامل ناس" على اليوتيوب، التي اختارها باللون الدرامي الذي اشتهر به في بداياته، تعبيرا عن الأزمات التي يمر بها المطرب اللبناني في السنوات الماضية، ليعلن بعد ذلك استعداده لطرح أغنية أخرى من الألبوم بعنوان "توقعني"، بكلمات محمد القاسمي ولحن إبراهيم الغانم.

100 مليون مشاهدة

تأتي عودة فضل شاكر بشكل رسمي واحترافي مع شركة روتانا، التي تعاون معها منذ بدايته الفنية عام 2003، محققًا شعبية جارفة في الوطن العربي، وقبل أن يغيب عنها 13 عامًا، وذلك بعد أن وجدت الشركة أن الأغنيات السبع التي طرحها فضل، في السنوات القليلة الماضية، حققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة، وهي "ابقى قابلني" و"ليه" و"وينك حبيبي" و"لسه الحالة متسرش" و"عايشين ومش عايشين" و"فستان الحلوة" و"قاعد مكانا".

بدأت المفاوضات بين شاكر والمسؤولين في شركة الإنتاج في العام الماضي 2021، إذ تحمست الشركة لعودة الفنان اللبناني بعد تحقيقه نسب مشاهدة كبيرة، وقام بالفعل بتسجيل الأغنيات منذ مدة، في مخيم عين الحلوة (جنوبي بيروت).

وقامت روتانا من خلال صفحتها الرسمية على تويتر بطرح فيديو تشويقي لإعلان عودة فضل شاكر.

نجم مشتاقين له بحجم إحساسه ❤️ تتوقعون مين الفنان اللي بيفاجئنا بجديده قريبًا؟ 😍

#روتانا#RotanaMusic pic.twitter.com/HW4YbMbiVt — 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) February 8, 2022

انقسام حول العودة

وبمجرد الإعلان عن الألبوم الجديد، انقسمت التعليقات بين مؤيد لعودته بقوة، ومن يرى أنه "هارب من العدالة" ولم ينفذ الأحكام القضائية التي صدرت ضده من المحكمة العسكرية في لبنان، بالسجن 22 عامًا، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية.

بالونة اختبار

عودة فضل شاكر بشكل رسمي ليست المرة الأولى، ففي عام 2018 شارك شاكر في مشروع تعاون مع شركة "العدل غروب" التي طرحت أغنيته "شبعنا من التمثيل" لمسلسل "لدينا أقوال أخرى"، بطولة الفنانة المصرية يسرا، إلا أنه بمجرد طرح الأغنية تعرض فضل لهجوم شديد، تسبب في الاستغناء عن الأغنية، واعتذار الشركة المنتجة في بيان لها، جاء فيه تأكيد احترام العلاقات مع لبنان، والوضع القانوني الخاص بفضل شاكر في بلده.

ملك الرومانسية وحامل السلاح

وجاءت الأزمات لتحبط مشروعا غنائيا لواحد من أهم مطربي الوطن العربي بين أبناء جيله، ففضل شاكر الذي ولد في عام 1969 بدأ مشواره الغنائي مبكرا، وهو في الـ15 من عمره، بإحياء الحفلات الصغيرة، وبعض الأعراس، واشتهر في تلك المرحلة بتقديم أغنيات لأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، لينطلق بعد ذلك نحو الغناء ويطلق 11 ألبوما غنائيا، وما يقرب من 21 أغنية منفردة، ولقبه الجمهور وقتئذ بملك الرومانسية.

لكن شاكر قرر الانسحاب من عالم الفن والغناء في عام 2012، وظهر في بعض الفيديوهات حاملًا السلاح وتبرّأ من الغناء، مؤكدا أنه اعتزل الغناء العاطفي، واكتفى بالأناشيد الدينية فقط، وأعلن أنه من مناصري الداعية الشيخ أحمد الأسير الذي يعدّ أحد أبرز المناهضين لحزب الله اللبناني، والمطالبين بنزع سلاحه، ويقضي الأسير عقوبة السجن المشدد حاليا في لبنان لمدة 20 عاما.

إلا أن المناوشات العسكرية بين الشيخ الأسير وحزب الله حسمت بفرار الأسير وفضل شاكر إلى أماكن مجهولة، ليعلن فضل بعد ذلك فقط بـ6 سنوات عن رغبته عما وصفه بالعودة إلى حياته الطبيعية.

هذا التحول جعل فضل شاكر يواجه بعض الأحكام القضائية، فكان أول حكم صدر ضده من المحكمة العسكرية في لبنان في عام 2016، بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة في مقابلة أجراها عام 2014، من مخيم عين الحلوة.

وبعدئذ واجه فضل حكما آخر في 2017، بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، ضمن قضية "أحداث عبرا"، فتوارى فضل عن الأنظار وعاش في مخيم عين الحلوة (جنوبي بيروت) بسبب الأحكام القضائية الغيابيّة الصادرة بحقه.

"حكاية طويلة"

حاول شاكر كثيرا فتح صفحة جديدة مع جمهوره، فقد أكد في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه لن يتعاطى مجددًا الشأن السياسي، وأنه يطمح إلى العيش بعيدا عن لبنان ليفتح صفحة جديدة؛ وقدم وقتئذ أغنية باللهجة المصرية بعنوان "ليه الجرح".

وحاول من خلال تغريدات له على حسابه الرسمي على تويتر أن يغير من الصورة التي عاشها، وأن يستعيد شعبيته لدى الجمهور، وهو ما أكده نجله "محمد" في تصريحات له، أوضح فيها أن والده يريد أن يبتعد عن السياسة وأن يبقى في مجال الفن فقط.