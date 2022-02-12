بعد 4 أشهر من عرض المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" (Squid Game) على نتفليكس، وتحقيقه أرقاما قياسية غير مسبوقة ليصبح الأكثر مشاهدة في تاريخ الشبكة، يحقق مسلسل الإثارة والرعب الجديد "كلنا أموات" (All of Us Are Dead) رقما قياسيا جديدا خلال الأسابيع الأولى من عرضه.

ووصل "كلنا أموات" -المكون من 12 حلقة والمستوحى من قصة رقمية مصورة شهيرة بالاسم نفسه نشرت عام 2019- إلى قائمة الأعلى مشاهدة في اليوم السابع من عرضه، وخلال أسبوعين تربع على قوائم الأعلى مشاهدة في 94 بلدا.

لا سبيل للنجاة

يروي المسلسل قصة حابسة للأنفاس لطلاب مدرسة ثانوية في كوريا الجنوبية حوصروا بعد غزو وباء الموتى الأحياء (الزومبي) مدرستهم، وذلك بعد أن تعرضت فتاة لعضة فأر مختبر كان ضحية تجربة علمية فاشلة، وتبدو العضة غير مؤذية لكن سرعان ما تتحول إلى "زومبي" وتبدأ بعضّ الطلاب، وتصبح المدرسة مهد تفشي المرض.

ومع تحول الطلاب بشكل متسارع خارج عن السيطرة، يفرض الزومبي سيطرته، وتغرق المدرسة في بركة من الدماء، في حين يسعى من لم يصابوا بعد إلى الهروب.

ولكن فرص النجاة من الزومبي الذين ملؤوا الفصول والطرقات تكاد تكون مستحيلة، كما لم تستجب الشرطة بداية لعدم تصديقهم فكرة أن هناك حقا زومبي، لكن سرعان ما يتفشى الفيروس ويجتاح المدينة بأكملها.

ويستخدم الطلاب الناجين كل شيء في متناول أيديهم لحماية أنفسهم والبقاء على قيد الحياة، ومع عدم وجود طعام أو ماء، وقطع الاتصال من قبل الحكومة، يجب عليهم استخدام المعدات في المدرسة لحماية أنفسهم.

A zombie virus breaks out fast inside a school. See the endangered students who fight to survive and escape in the Korean zombie horror All Of Us Are Dead. pic.twitter.com/7PSTE57gtL — Netflix (@netflix) February 5, 2022

وكان من بين الشخصيات الفتاة نام أون جو، التي يعمل والدها رجل إطفاء علمها مهارات البقاء على قيد الحياة، تحاول من خلالها إنقاذ نفسها وباقي الطلاب. وفي هذه الأثناء تتكرر مشاهد العض والهجوم على من يحاولون التصدي للزومبي، وتوديع المصابين الجدد قبل أن تتلاشى إنسانيتهم، وتستمر محاولات الناجين حماية أنفسهم.

قضايا جانبية

وبجانب كونه مسلسل زومبي مليئا بالأحداث المثيرة، فإنه أيضا يسلط الضوء على قضايا طلاب المدارس الثانوية، ومنها التنمر الذي تسبب في بداية هذا الوباء، والتحرش على وسائل التواصل الاجتماعي، والصحة العقلية للطلاب، وضغط الامتحان والتقديم للجامعات.

وهذا ما يجعل "كلنا أموات" مميزا عن عدد كبير من أعمال الزومبي الأخرى الموجودة، وقد ذكرت العديد من المواقع الأميركية أن المسلسل يشبه وباء الزومبي بجائحة كورونا وتفشيها السريع، ولكن مع استبدال السعال الجاف بالعطش المتواصل للحوم البشرية وانعدام فرص النجاة.

نجاح متواصل

وأصبح "كلنا أموات" رابع عمل كوري يتصدر قوائم نتفليكس للمسلسلات التلفزيونية غير الإنجليزية، بعد "لعبة الحبار" و"هيل باوند" (Hellbound) و"بحر السكون" (The Silent Sea).

وحقق هذا المسلسل أكثر من 236 مليون ساعة مشاهدة خلال أسبوعين فقط من عرضه، مستفيدا من الاهتمام المتزايد بالدراما الكورية في أعقاب نجاح "لعبة الحبار" الذي تمت مشاهدته لمدة 1.65 مليار ساعة في أول 28 يوما من إصداره.

وقد أنفقت نتفليكس نحو 500 مليون دولار على محتوى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي، وقفزت نسبة مشاهدة الأعمال الكورية إلى أكثر من 200% بين عامي 2019 و2021.

وفي حين لم تعلن الشبكة بعد عن إنتاج موسم ثان من المسلسل، فإن الأمر يبدو أنه لا مفر منه بهذه النهاية التي تركت المشاهدين في انتظار معرفة باقي القصة.

المسلسل من تأليف تشون سونغ إل، كيم نام سو، وإخراج لي جاي كيو. ويشارك في التمثيل بارك جي هو (نام أون جو)، يون تشان يونغ (لي تشيونغ سان)، تشو يي هيون (تشوي نام-را)، لومون (لي سو هيوك).