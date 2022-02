بعد 4 أشهر من عرض المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" (Squid Game) على نتفليكس، وتحقيقه أرقاما قياسية غير مسبوقة ليصبح الأكثر مشاهدة في تاريخ الشبكة، يحقق مسلسل الإثارة والرعب الجديد "كلنا أموات" (All of Us Are Dead) رقما قياسيا جديدا خلال الأسابيع الأولى من عرضه.

ووصل "كلنا أموات" -المكون من 12 حلقة والمستوحى من قصة رقمية مصورة شهيرة بالاسم نفسه نشرت عام 2019- إلى قائمة الأعلى مشاهدة في اليوم السابع من عرضه، وخلال أسبوعين تربع على قوائم الأعلى مشاهدة في 94 بلدا.

يروي المسلسل قصة حابسة للأنفاس لطلاب مدرسة ثانوية في كوريا الجنوبية حوصروا بعد غزو وباء الموتى الأحياء (الزومبي) مدرستهم، وذلك بعد أن تعرضت فتاة لعضة فأر مختبر كان ضحية تجربة علمية فاشلة، وتبدو العضة غير مؤذية لكن سرعان ما تتحول إلى "زومبي" وتبدأ بعضّ الطلاب، وتصبح المدرسة مهد تفشي المرض.

ومع تحول الطلاب بشكل متسارع خارج عن السيطرة، يفرض الزومبي سيطرته، وتغرق المدرسة في بركة من الدماء، في حين يسعى من لم يصابوا بعد إلى الهروب.

ولكن فرص النجاة من الزومبي الذين ملؤوا الفصول والطرقات تكاد تكون مستحيلة، كما لم تستجب الشرطة بداية لعدم تصديقهم فكرة أن هناك حقا زومبي، لكن سرعان ما يتفشى الفيروس ويجتاح المدينة بأكملها.

ويستخدم الطلاب الناجين كل شيء في متناول أيديهم لحماية أنفسهم والبقاء على قيد الحياة، ومع عدم وجود طعام أو ماء، وقطع الاتصال من قبل الحكومة، يجب عليهم استخدام المعدات في المدرسة لحماية أنفسهم.

