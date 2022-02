تروي شبكة "نتفليكس" (Netflix) في أحدث أفلامها الوثائقية قصة لا يصدقها عقل، حول محتال إسرائيلي يعيش حياة الأثرياء ويسافر حول العالم بطائرات خاصة، ويرتدي ملابس بتصميمات خاصة، ويدعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه ملياردير من عائلة ثرية، لكن خلف هذه الصورة الزائفة شابا من أسرة فقيرة، ويعيش حياة الأثرياء عن طريق الاحتيال على النساء وسرقة أموالهن.

اسمه الحقيقي شيمون يهودا هيوت لكنه يعرف نفسه باسم سايمون ليفيف، وبعد سنوات من الاحتيال فضحته نتفليكس في وثائقي بعنوان "محتال تندر" (The Tinder Swindler)، وكشفت كيف استخدم تطبيق المواعدة "تندر" (Tender) للإيقاع بالنساء وخداعهن، ومن ثم سرقة أموالهن بطريقة ذكية لا يمكن إدانته عليها.

ويرصد الوثائقي كيف اختار المحتال ضحاياه من بلدان مختلفة حول العالم حتى يصعب تتبعه والإمساك به.

