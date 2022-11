تعد أعياد الهالوين في عالم الترفيه الأميركي موسما من مواسم جني الأرباح للمنتجين من "ثيمة" الرعب في الأفلام والمسلسلات، لكن شبكة نتفليكس قررت تقديم ما يمكن أن نطلق عليه "الرعب الخام"، وذلك من خلال 8 حلقات منفصلة ومتصلة تحت اسم "حجرة العجائب من غييرمو ديل تورو" (Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities) التي تعرض حاليا.

ديل تورو مخرج ومؤلف ومنتج مكسيكي خاض العديد من المغامرات والتجارب الفنية بين هوليود والمكسيك، وقدم عددا من أشهر أفلام الخيال العلمي والرعب، واشتهر بفيلمي "فتى الجحيم" (Hellboy) عام 2004، و"فتي الجحيم 2: الجيش الذهبي" (Hellboy II: The Golden Army) عام 2008.

يعرف المخرج والمؤلف الشهير أن مهارة سرد القصص ليست وليدة السينما، وإنما جاءت عبر حكايات الجدات والأمهات اللاتي يقضين وقت ما قبل النوم في سرد الحواديت للأطفال، لذلك ما أن تبدأ الحكاية على الشاشة في إطار فيلم أو مسلسل حتى يعود الشخص نفسيا إلى حالة طفولة ترغب في استكمال الحدوتة.

قرر ديل تورو مع زملائه إعادة السرد إلى أصله، حيث قام بدور الأم التي تحكي للأطفال حكايات ما قبل النوم.

Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities understands horror can be beautiful. #cabinetofcuriosites pic.twitter.com/Ify70g6aRX

بدأ غييرمو ديل تورو -الحائز على أكثر من جائزة أوسكار عن فيلم "شكل الماء" (The Shape of Water) في 2017- أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بظهور شخصي يحكي من خلاله حواديت حجرة العجائب، وعن مفهوم حجرة العجائب.

وتحتوي الحجرة على مجموعات صغيرة من الأشياء غير العادية ، التي تشير قصصها إلى عجائب وغرائب ​​العالم الطبيعي، ولكل قصة قطعة تاريخية تربطها به، وتنتمي إلى عصر ما قبل السينما والمنصات الإلكترونية.

يظهر المخرج المكسيكي في بداية كل حلقة، ليخرج من صندوق العجائب الخاص به قطعة تكون هي مفتاح الحلقة القادمة.

في الحلقة الأولى كان مفتاح حجرة التخزين "36" هو محور الأحداث، وفي الحلقة الرابعة كان "جهاز التحكم عن بعد" في التلفاز هو نقطة بداية الرعب في الحلقة، لتمثل تلك القطعة أيقونة يمكن عبرها فهم القصة.

يبدأ المسلسل بحلقة "لوت" (Lot 36)، من إخراج مساعد ديل تورو الأثير غييرمو نافارو الذي فاز بجائزة الأوسكار كأفضل مصور سينمائي في 2006 عن فيلم "متاهة بان" (Pan’s Labyrinth)، وفيها يلعب الممثل تيم بليك دور محارب قديم يحمل كثيرا من المرارة والضغينة ضد الجميع، ويقضي آخر أيامه في بيع محتويات وحدات التخزين المهجورة، ويصادف وحدة تخزين بمحتويات رهيبة. وتعد هذه الحلقة من أفضل حلقات المجموعة، رغم النهاية السريعة المخيبة للآمال بعد بناء الإثارة بشكل مميز في الثلثين الأول والثاني منها.

behind every monster in GUILLERMO DEL TORO'S CABINET OF CURIOSITIES is a masterful team of artists bringing it together pic.twitter.com/JZyNgIb0aX

يقل مستوى الحلقات بعد ذلك في الحلقة الثانية "مقبرة الجرذان" (Graveyard Rats) من إخراج فينتشنزو ناتالي، وتشبه في أجوائها وسردها الأسلوب الكابوسي للكاتب الشهير "كافكا"، وهي مقتبسة من قصة لهنري كوتنر. وتتناول الحكاية سارق قبور يكتشف أن الفئران تسرق الجثامين، فيطاردها عبر الأنفاق المظلمة والملتوية حيث يواجه هناك أسوأ كوابيسه.

الرحلة غير ملائمة بالتأكيد لمن يخافون من الأماكن الضيقة، وتقدم رعبا جسديا مقززا مشابها لما تواجد في الحلقة الثالثة التي جاءت بعنوان "التشريح" (The Autopsy)، وبدأت بشكل مثير عبر انفجار في أحد المناجم، ليبحث مأمور الشرطة عن الفاعل، ثم يدخل على الخط طبيب المكتب الشرعي، ويجد أن القصة ليست مجرد جريمة عادية.

ولم تقدم الحلقتان بمستوى جيد رغم من الجودة البصرية.

the practical effects for the Queen Rat in GRAVEYARD RATS (a story in GUILLERMO DEL TORO'S CABINET OF CURIOSITIES) are a thing of beauty pic.twitter.com/dWGL0s8cPz

تدور أحداث الحلقة الرابعة بعنوان "الغريبة" (The Outside) حول امرأة متواضعة الجمال بين زميلات العمل الفاتنات، وتشعر طوال الوقت بأنها غريبة بينهن، حتى يبدأ التلفاز في التوجه إليها بالحديث، ناصحًا إياها باستخدام نوع محدد من مرطبات البشرة الذي يسبب لها تهيجًا في جلدها والتهابًا شديدًا.

تدخل في حالة هوس تجعلها تستمر في استخدامه على أمل التحول بالفعل إلى المرأة الفاتنة التي تحلم بها، حتى لو ضحت في سبيل ذلك بشخصيتها الفردية.

هذه الحلقة قد لا تناسب كثيرا من المشاهدين بسبب التشوهات الجسدية، لكنها من أفضل الحلقات لأنها خلطت بين مفاهيم الخوف وفكرة هشاشة الجمال، والامتيازات التي يحصل عليها أصحاب المظهر الجميل.

From Ana Lily Amirpour, director of A Girl Walks Home Alone At Night, comes THE OUTSIDE, a story of an awkward bank teller (Kate Micucci) who uses fancy lotion Alo Glo for a dramatic transformation.

This new chapter of Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities is now streaming pic.twitter.com/OCvY0fNl9Z

— Netflix (@netflix) October 26, 2022