مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الفرنسي وعارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر عن اعتناقها الإسلام، لافتة إلى إنها أسلمت قبل أشهر، ولم تفصح عن ذلك إلا أمس الأربعاء.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع مقطع فيديو على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وثقت فيه لحظة نطقها الشهادتين في أحد مساجد فرنسا، ردا على التقارير الإعلامية التي ظهرت منذ مدة تؤكد أنها اعتنقت الإسلام.

وقالت الحيمر عبر حسابها على إنستغرام "إن هناك طرقا يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله". مضيفة أن البعض كان يعرف أمر دخولها في الإسلام، إلا أن كثيرين ما زالوا يسألونها عن الأمر، مبينة أن ذلك دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، بعد أشهر طويلة من التحفظ.

وتصف نجمة برنامج "أمراء الحب" قرار دخولها الإسلام بالقول "لقد كان اختيارًا للروح والقلب والعقل"، مضيفة أنها تطورت بشكل هائل، وراجعت إحساسها بالأولويات وأعادت التفكير في خيارات معينة للحياة.

وولدت مارين الحيمر في يوليو/تموز 1993، في بوردو (جنوبي فرنسا)، ولها أصول مغربية مصرية، ولها أخت توأم تدعى أوشيان الحيمر، كما اشتهرت بعدد من برامج تلفزيون الواقع منها "أمراء الحب" و"المارسيليون في دبي".