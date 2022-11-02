أدت فرقة "كورال روح الشرق" المصرية أغنية "ارحبوا" على طريقتهم الخاصة وبروحهم المرحة، مما جعل ناشطين قطريين يثنون على جمال الأداء.

ونشرت الفرقة عبر حساباتها الرسمية على المنصات أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لأعضائها وهم يؤدون الأغنية بطريقة جميلة، ليتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر أغنية "ارحبوا" إحدى أغاني كأس العالم الرسمية، وهي أول أغنية صدرت ضمن سلسلة من الأغاني الخاصة بمونديال قطر، وقد أدت الفرقة المصرية النسخة العربية الخليجية منها.

وحصد الفيديو قرابة مليون مشاهدة على حسابات الفرقة عبر موقعي تيك توك وإنستغرام، وحظي بإعجاب أكثر من 50 ألف متابع.

وتفاعل ناشطون ومدونون قطريون مع الفيديو، وأعادوا نشره على حساباتهم الشخصية عبر موقع تويتر.

ونشر عضو لجنة الاستئناف في الاتحاد القطري لكرة القدم حمد اليافعي الفيديو معلقا عليه قائلا "جمال المصريين"، فيما كتب ناشط آخر بعد مشاركة المقطع "حبيت الأغنية أكثر الآن".

وأبدى كذلك ناشطون عرب إعجابهم بأداء كورال روح الشرق، مشيدين بالطريقة والروح التي أدوا بها الأغنية، مما أضاف لها بهجة وجمالا أكثر.