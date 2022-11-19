يقدم العديد من الفنانين أعمالهم في شكل رسوم متحركة من أجل مزيد من الحرية والإبداع وإطلاق الخيال للخروج من محدودية القدرة الإنسانية عبر تصوير كائنات وأماكن لا تشبه ما تعارف عليه البشر من قبل.

لكن أستوديو "غيبلي" (صانع أفلام الأنمي الحائزة على عشرات الجوائز) في اليابان يقدم -في واحدة من أجمل الحدائق في العالم- تجربة معاكسة؛ إذ يحول أماكن وشخوص الرسوم المتحركة إلى واقع حي يستطيع الإنسان أن يراه ويتعامل معه.

وافتتح الأستوديو قبل أيام "متنزه غيبلي" على مساحة 17.5 فدانا (الفدان يعادل نحو 4 آلاف متر مربع) في محافظة آيتشي في اليابان، ويضم المتنزه العديد من الأنشطة المستوحاة من الأفلام التي أنتجها الأستوديو وحظيت بشهرة عالمية.

Studio Ghibli's Highly Anticipated Theme Park Is Finally Open https://t.co/jcapcmPNTU pic.twitter.com/f6tt860phd — Jeffrey J Davis (@JeffreyJDavis) November 9, 2022

ليست مدينة ترفيهية

المتنزه مشروع مشترك بين محافظة آيتشي وأستوديو غيبلي، إذ يتولى ميازاكي غورو نجل المخرج ميازاكي هاياو المَهام المتعلقة بوضع الخطط الخاصة بالمنشأة.

ومن المتوقع للمكان أن يصبح مركزا لجذب السياح ومحبي السينما -خاصة الأنمي- خلال وقت قصير، وتتوقع محافظة آيتشي أن يصل عدد الزوار في العام الأول إلى ما يقرب من مليون زائر، و1.8 مليون مع نهايات 2023.

أما عن العائد المادي فتُشير التوقعات إلى بلوغه 339 مليون دولار سنويا مقارنة بـ240 مليونا التي تعد إجمالي تكلفة البناء لمدة تجاوزت 5 سنوات.

ولا يتضمن المكان ساحات تُتيح التجوّل بالسيارات، وهو ما جاء عن قصد؛ فهي ليست مدينة ترفيهية في الأساس، وإنما متنزه يهدف إلى إجبار الزوار على التجوُّل والسير في الهواء الطلق وسط مناظر طبيعية خلابة، في حين يستكشف الزوار أسرار المكان ومواطن الجذب فيه، وهو ما يتناسب مع طبيعة المواضيع المطروحة بأعمال "غيبلي" حيث السحر والطبيعة والمغامرة.

Finally, it’s here: the extraordinarily visual theme park from the legendary Japanese animation house of Studio Ghibli.

We visited Studio Ghibli’s long-awaited theme park. It’s a sensory delight.

The 494-acre park will open next month in Japan. By design, it’s no Disney. pic.twitter.com/uakZS5sqG2 — Mikayla Miller (@Mikayla91188348) November 10, 2022

مستودع غيبلي الكبير

يتكوّن المتنزه من 5 مناطق عامرة بالمباني والحدائق ذات الطابع الخيالي، وافتُتح 3 منها فقط حتى الآن، ومن المُفترض افتتاح الاثنتين المُتبقيتين في خريف عام 2023.

وأول وأهم المناطق "المستودع الكبير" الذي يضم ديكورات 13 من أشهر إنتاجات الأستوديو، ومن بينها:

القطار الذي يسير على الماء من فيلم "المخطوفة" (Spirited Away) الذي صدر في 2001، وحاز على أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، ليصبح أول فيلم أنمي يفوز بالجائزة. ووفقا لموقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني فهو يحتل المرتبة 31 ضمن قائمة أفضل 250 فيلما في تاريخ السينما العالمية.

القط الحافلة بالحجم الحقيقي من فيلم "جاري توتورو" (My Neighbor Totoro) إنتاج عام 1988، وصاحب المرتبة 172 ضمن قائمة "آي إم دي بي".

الجندي الروبوت من فيلم "قلعة في السماء" (Castle in the Sky) الذي صدر في 1986.

ويأتي هذا جنبا إلى جنب مع معارض مليئة بتذكارات تُشير إلى تفاصيل أفلام الأستوديو، بالإضافة إلى ما يقرب من 170 مقعدا للزوار حيث يمكنهم مشاهدة 10 أفلام أنمي مُختارة من إخراج ميازاكي هاياو، وأخيرا هناك بعض المقاهي ومتاجر الهدايا وألعاب الأطفال التذكارية.

Studio Ghibli's highly anticipated theme park, called Ghibli Park, is finally open. Read more about all of the park's features from imaginative buildings and gardens to other locations depicted in their movies. https://t.co/OKy9XtTuZM — My Modern Met (@mymodernmet) November 10, 2022

تل الشباب

"تل الشباب" هو المنطقة الثانية، الأقرب إلى مدخل المنتزه، وهناك ينتظر الزوار الكثير من المباني بالأحجام الحقيقية، بعضها صُمم على الطراز الأوروبي.

هذه المنطقة مناسبة لمحبي الكواليس، خاصة أنها اقتبست من الهندسة المعمارية للقلعة التي ظهرت في فيلم "قلعة هاول المتحركة" (Howl’s Moving Castle) في 2004، أو المزرعة التي دارت فيها أحداث فيلم "همسة القلب" (Whisper of the Heart) عام 1995.

ومن أشهر الأماكن المُتاحة للزيارة في منطقة تل الشباب:

"متجر الأنتيكات العتيق" و"الحديقة الدوّارة" من فيلم "همسة القلب"، وبُنيت الاثنتان بالحجم الطبيعي.

نسخة مُصغرة من "مكتب القط" الذي ظهر في فيلم "عودة القط" (The Cat Returns) عام 2002، وهو "سبين أوف" أي عمل جانبي مُشتق من فيلم "همسة القلب".

ويجري حاليا تجديد مبنى يُمثّل "برج المراقبة" الذي يعود إلى أواخر القرن 19، وجاء ضمن فيلم الفنتازيا (Howl’s Moving Castle).

غابة دوندوكو

القسم الثالث والأخير المتاح حاليا للجمهور هو "غابة دوندوكو" التي بُنيت على الطراز الريفي الذي ظهر في فيلم (My Neighbor Totoro) ، ولهذا فإنها تضم:

نموذجا بالحجم الطبيعي للمنزل الذي عاش فيه الأبطال الأساسيون بالفيلم.

نسخة طبق الأصل عن المزرعة العامرة بالأشجار التي دارت فيها الأحداث.

مسارات للتمشية والنزهة بهدف الاستمتاع بالطبيعة المتاحة في المتنزه، بجانب مساحة يمكن للأطفال اللعب فيها.

وادي الساحرات.

المناطق التي يتم افتتاحها العام المقبل هي "وادي الساحرات"، ومن المُفترض أن تشمل:

بعض المعالم ذات طابع الريف الأوروبي من فيلم (Howl’s Moving Castle).

نسخة عن منزل عائلة أوكينو من فيلم "كيكي لخدمة التوصيل" (Kiki’s Delivery Service)

فناجين الشاي المستوحاة من قطة كيكي. وهو العمل الذي طُرح عام 1989، وتمحور حول ساحرة شابة تحاول الاندماج في مجتمع جديد وتعول نفسها من خلال إدارة خدمة البريد السريع.

قرية مونونوكي

المنطقة الأخيرة هي "قرية مونونوكي" التي ستضم نسخا عن مناظر ريفية وطبيعية نسبة إلى قرية إميشي والبلدة الحديدية "تاتارا با" حيث دارت الحرب بين آلهة الغابة في فيلم الفانتازيا "الأميرة مونونوكي" (Princess Mononoke) الذي عُرض عام 1997 وشَغَل المرتبة 79 ضمن قائمة أفضل 250 فيلما في تاريخ السينما.