من المهرجانات للإخراج.. خطوات فنية جديدة لحمو بيكا بعد تقنين وضعه في نقابة الموسيقيين بمصر

عاد مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا ليتصدر محركات البحث مجددا بعد أن أعلن على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه سيتجه للإخراج، معقبا بصورة عليها توقيعه كمخرج، وهو ما أثار حالة من الجدل.

أغنية مصورة

ويبدو أن حمو بيكا الذي انتهت مشاكله أخيرا مع نقابة المهن الموسيقية بعد تسوية وضعها مع النقيب الجديد مصطفى كامل، قرر أن يعود للغناء بأغنية مصورة جديدة تحمل اسم "انا بكبك المهم"، والأغنية قام حمو بإخراجها لنفسه كخطوة جديدة له بعد تقديمه أغنيات المهرجانات، وسيتم عرضها الجمعة المقبلة على قناته الرسمية على يوتيوب.

وعلق حمو بيكا على الأغنية قائلا: قريبا وحصريا فيديو كليب "أنا بكبك المهم"، وقد تعبنا كثيرا لتقديم عمل يليق بالفن الذي نقدمه وإن شاء الله نكون عند حُسن ظنكم وحُسن ظن سيادة النقيب والأعضاء كلهم.

أزمة في دبي

وكان حمو بيكا قد أثار حالة من الجدل أثناء وجوده في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل فترة حين أصر أحد المعجبين على تصويره، وهو ما رفضه بيكا تماما، وقام بوضع يديه على الكاميرا لكي لا يتم التقاط صور له من دون رغبته.

انتهاء الأزمات

وتأتي خطوات حمو بيكا الفنية في الفترة الحالية بعد حصوله على تصريح بمزاولة المهنة وانتمائه لشعبة الأداء الصوتي في نقابة المهن الموسيقية، وهي الشعبة التي استحدثها نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل لحل أزمة مطربي المهرجانات.

واشترط النقيب على مطربي هذه الفئة عدم استخدام كلمة "مهرجان" مرة أخرى، وأن تتم الاستعانة بـ12 عازفا في حفلاتهم الغنائية، وذلك بعد أكثر من عامين عانى خلالها حمو بيكا وزملاؤه من مطربي المهرجانات من قرارات بوقفهم عن الغناء والحفلات أيضا لرفض النقيب الأسبق هاني شاكر التصريح لهم بالغناء، حتى إن هذا الرفض تسبب في عدم تعاقد المنتج أحمد السبكي معه على المشاركة ممثلا ومغنيا في أحد الأفلام، رغم الاتفاق على العمل.