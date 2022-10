عُرض مؤخرا على منصة "برايم فيديو" (Prime Video) التابعة لأمازون فيلم الرعب "تصبحين على خير يا أمي" (Goodnight Mommy)؛ وهو نسخة أميركية من نفس القصة التي تم تقديمها من قبل في فيلم نمساوي عُرض في 2014 في مهرجان فينيسيا السينمائي.

الفيلم الأحدث من بطولة ناعومي واتس والطفلان كاميرون ونيكولاس كروفيتي وإخراج مات سوبل، وقد فتح بعرضه إشكالية "أمركة" الأفلام الأجنبية، أو إعادة صناعتها بممثلين أميركيين.

الأمومة المرعبة

تدور أحداث فيلم "تصبحين على خير يا أمي" في منزل نائي، بعيدا عن المدينة، يصل إليه الطفلان التوأم إلياس ولوكاس ليقضيا بضعة أيام مع والدتهما الممثلة المشهورة، فيجدان الأم مغطاة الوجه بشاش طبي يخفي كل ملامحها، وتتصرف بغرابة بالنسبة لسلوكها الدافئ المعتاد.

في بضع ساعات يلاحظ الولدان الطابع الغامض والكئيب للمنزل، مع الكثير من المحظورات التي يجب عليهما الالتزام بها وإلا عاقبتهما الأم بشدة، ويصل بهما الاستغراب إلى الشك في هوية هذه المرأة من الأساس، فهل تكون امرأة تحتل مكان أمهما متخفية في غطاء وجهها؟

يبدأ الولدان في محاولات متعددة للهرب من المنزل، ومواجهة الأم، حتى تقودهما الأحداث إلى نهاية غير متوقعة، فيكشف الفيلم عن تطورات تغير من منظور مشاهد الفيلم بالكامل، وتجعله يعيد قراءة ما شاهده خلال الساعتين الماضيتين.

يلعب الفيلم على عدة ثيمات شائعة في سينما الرعب، أهمها الخوف من الأشخاص المقربين، الذين قد تتغير طباعهم بلا سبب واضح، فيصبحون أعداء، ومن أشهر الأفلام التي تناولت هذه الحبكة "الآخرون" (The Others) و"طارد الأرواح الشريرة" (The Exorcist). في الأول الأم تتصرف بغرابة وقسوة تجاه اولادها المتشككين في المنزل الذي يسكنوه والخدم الغامضين، والثاني الابنة هي محل رعب الأم، بتغيراتها غير الطبيعية، والتي تجعلها تلجأ إلى أحد رجال الدين حتى يطهرها من الروح الشريرة التي تعتقد أنها تسكنها.

وفي فيلم "تصبحين على خير يا أمي" لدينا هنا شك الأطفال في والدتهم، في حصن الأمان المفترض بالنسبة لهم، لا يصدقون أن حالها تبدل نتيجة لضغط ما، أو الجراحة التجميلية التي قامت بها، ينكرون احتمال أن تكون تلك طبيعة ثانية في شخصيتها، لأن الأم بالنسبة لهم شخص إيجابي، لا يستطيعون تخيل سلبياته، لذلك اقتنعوا وأقنعوا المشاهد أنهم أمام غريبة تستغلهم، محاصرين بهويتها الأمومية المخفية.

مشاهدون يبحثون عن الأصالة

يعتبر فيلم "تصبحين على خير يا أمي" الأميركي نسخة ممتازة من الفيلم النمساوي، بل أضفى عليه كذلك المزيد من الإثارة والرعب، ففي النسخة الأصلية يسهل اكتشاف المفاجأة نتيجة للسيناريو الذي يفصح عنها بالتدريج، على عكس الفيلم الأميركي. بالإضافة إلى مشاهد الأحلام المرعبة التي تختلط بالواقع بشكل كابوسي.

كذلك من مزايا الفيلم الأميركي الأداء التمثيلي الأفضل من أبطاله الثلاثة، ناعومي واتس والطفلان كاميرون ونيكولاس كروفيتي وقد تفوقوا على الممثلين النمساويين بشكل واضح.

Naomi Watts horror is its own genre at this point. pic.twitter.com/xQXr1ax8L0 — Prime Video (@PrimeVideo) September 17, 2022

لكن على الجانب الآخر نجد أن تقييمات الفيلمين في نسختهما الأميركية والنمساوية متفاوتة للغاية على موقع "روتن توماتوز/ الطماطم الفاسدة" (Rotten Tomatoes) بين معدل 37% ومعدل 85% على الترتيب، على الرغم من إجماع النقاد على مزايا الفيلم الأحدث خاصة في جانب التمثيل، فما السبب وراء تلك التقييمات المتواضعة للغاية؟

السؤال الذي طرحه أكثر من ناقد في تقييمه هو لماذا هذا الفيلم من الأساس؟ لماذا "الأمركة" في حين توافر الفيلم الأصلي وعدم مرور سوى 8 سنوات على إنتاجه، في حين لم يضف العمل الأحدث أي جديد بشكل فعلي.

لتصبح هذه التقييمات السلبية ليست ضد الفيلم في حد ذاته أكثر من كونها ضد الفكرة التي ورائه، أو مبدأ تحويل الأعمال باللغات الأجنبية إلى نسخ باللغة الإنجليزية، بوجوه مألوفة من النجوم والنجمات.

هذه الأزمة واجهت العام الماضي فيلم "المذنب" (The Guilty) الذي قدم نسخة أميركية من الفيلم الدانماركي المرشح للأوسكار بذات الاسم، ولم يستطع تحقيق سوى معدل مشاهدات متوسط على نتفليكس بسبب اسم بطله جيك جلينهال ليس أكثر .

النقطة المشتركة بين الفيلمين بالإضافة إلى الأمركة بالطبع هي أنهما عُرضا على المنصات الإلكترونية فقط، وليس للجمهور في دور العرض السينمائي، كما لو أنهما أعمال استهلاكية للمنصات فقط، ولا يمكن أن تصمد في منافسة بشباك تذاكر، أو وسيلة لملء ساعات المحتوى وجذب المشاهدين بأسماء شهيرة مثل جلينهال وناعومي واتس.

وهذه الأعمال التي لا تعتبر سوى استغلال تجاري لنجاح أفلام أخرى، تضر بشكل كبير نجومها، حين ترتبط أسماؤهم بأفلام ينبذها النقاد والمشاهدون، ولا تضيف إلى مسيرتهم المهنية، أو تجعلهم مؤهلين للترشح للجوائز المختلفة، حتى لو اختبرتهم في أدوار صعبة، فهي تضعهم دوما في منافسة مع زميل قدم نفس الدور قبلهم، بدون الارتكان إلى آلة هوليود العملاقة.

فيلم "تصبحين على خير يا أمي" لو كان عملا أصليا ربما اعتبره الكثيرون من أفلام الرعب المميزة لعام 2022، ولكن لغياب الأصالة عنه سيضيع بعد أشهر قليلة بين مئات الأفلام الأميركية التي تنتج كل عام، وسيصبح مجرد محطة عابرة في مسيرة أبطاله.