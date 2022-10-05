11 مطربا في مهرجان "الغناء بالفصحى" بالرياض.. ماجدة الرومي تحيي الليلة الثالثة

أطلقت وزارة الثقافة السعودية، الخميس 29 سبتمبر/أيلول الماضي، النسخة الثانية من مهرجان "الغناء بالفصحى" على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد في مدينة الرياض.

تحتضن العاصمة السعودية (الرياض) اليوم الأربعاء الخامس من أكتوبر/تشرين الأول حفلًا للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على مسرح أبو بكر سالم، في "بوليفارد سيتي" الرياض، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان الغناء بالفصحى" الذي تقيمه وزارة الثقافة السعودية.

وأطلقت وزارة الثقافة السعودية، الخميس 29 سبتمبر/أيلول الماضي، النسخة الثانية من مهرجان "الغناء بالفصحى" على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد في مدينة الرياض، حيث أحيا الفنان محمد عبده والفنان لطفي بوشناق والفنانة السعودية أروى الحفلة الغنائية الافتتاحية للمهرجان للاحتفاء بالشعر العربي والأغنية العربية الفصيحة.

النسخة الثانية بـ4 حفلات و11 صوتا

وتأتي النسخة الثانية في 4 حفلات من يومي 29 و30 سبتمبر/أيلول، ويومي الخامس والسادس من أكتوبر/تشرين الأول.

وأحيا الليلة الثانية كل من السعودي عبادي الجوهر، والسورية أصالة، واليمني أحمد فتحي، والفنانة نجد من السعودية. وتشارك في الليلة الثالثة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

ويختتم المهرجان في الليلة الرابعة مع أصوات كل من الفنان كاظم الساهر، والمغنية المغربية عزيزة جلال، والفنانة السورية فايا يونان.

كاظم الساهر يختتم المهرجان

ويستعد الساهر لإحياء الليلة الرابعة من النسخة الثانية لمهرجان "الغناء بالفصحى"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح "أبو بكر سالم".

وكان الساهر قد اختتم النسخة الأولى للمهرجان التي أقيمت في منتصف مايو/أيار 2020.

وطُرحت أسعار تذاكر الحفل في 5 فئات مختلفة، فجاءت الفئة الأولى بـ200 ريال سعودي، وبلغت الفئة الثانية 300 ريال سعودي، والفئة الثالثة 700 ريال سعودي، وبلغت فئة "في آي بي" (VIP) 1550 ريالا سعوديا، أما فئة "في في آي بي" (VVIP) فبلغت قرابة 1700 ريال سعودي.

النسخة الأولى.. حفلتان و5 أصوات

جاءت النسخة الأولى من مهرجان "الغناء بالفصحى" في يومي 12-13 مايو/أيار الماضي، على مسرح الفنان أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد سيتي في الرياض، وأحياه مجموعة من المطربين العرب منهم: جاهدة وهبه من لبنان، ولطفي بوشناق، وكاظم الساهر.