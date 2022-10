عقدت شركة "آبل" (Apple) العرض الخاص بفيلم ويل سميث وأنطوان فوكوا القادم بعنوان "تحرير" (Emancipation) في العاصمة الأميركية واشنطن.

ورغم أن مصير المشروع مبهم نتيجة صفعة ويل سميث الشهيرة لزميله مقدم حفل "الأوسكار" (Oscar)، كريس روك، فيبدو من العرض أن آبل تتطلع إلى إطلاق العمل عبر منصاتها.

وجاء العرض الخاص ليكون أول ظهور رسمي كبير لويل سميث بعد فوزه بجائزة الأوسكار هذا العام، فهل يكون بداية عودة مرتقبة للنجم، أم مجرد طلقة اختبار؟

I had the pleasure of watching the film #Emancipation and can’t begin to tell how powerful this is for OUR community and OUR history. It’s a story of adversity, of resilience, of love, and of triumph.

Thank you Antoine Fuqua and Will Smith for sharing your gifts!#ThisIsPower

— Derrick Johnson (@DerrickNAACP) October 1, 2022