مسلسل "المراقب".. رعب جاد مقتبس من أحداث حقيقية

منزل فخم شديد البهاء، يزيد عمره عن مئة عام، يجذب المعجبين والمعجبات كأي نجم سينمائي، تٌقَدر قيمته بالملايين، ويجذب المشترين بلا مشقة، لكن ذلك الحلم المعماري يتحول إلى كابوس لعائلة جديدة تسكنه عندما تجد معجبا بالبيت يهدد حياة أفرادها.

تلك قصة مسلسل "ذا واتشر" أو المراقب (The Watcher)، المسلسل شديد الشعبية الآن على منصة "نتفليكس" (Netflix) والمقتبس من قصة حقيقية، مما يعطي جانب الرعب فيه أبعادًا أكثر جدية، فماذا حدث لسكان منزل الرعب هذا؟ ومن هو المراقب؟

المراقب المرعب بين الحقيقة والخيال

مسلسل "المراقب" ينتمي إلى نوع الإثارة والتشويق، من تأليف وإخراج ريان مورفي، يتكون من 7 حلقات، بطولة النجمة ناعومي واتس وبوبي كانافال في دوري نورا ودين برانوك، الزوجين اللذين جمعا كل مدخراتهما لشراء منزل الأحلام في إحدى ضواحي نيويورك، لكن سريعًا بعد انتقالهما إليه تبدأ العائلة في تلقي رسائل غامضة من شخص يطلق على نفسه لقب "ذا واتشر" (المراقب) ويخبرهما أنه يراقب المنزل وسكانه الجدد.

تترافق مع ذلك الكثير من الحوادث المخيفة، منها مقتل حيوان أليف لابنهما، وظهور أشخاص داخل المنزل، فتبدأ شكوك العائلة تتصاعد في العديد من الجيران، باحثين عن هوية المراقب الحقيقية.

يستند مسلسل "المراقب" إلى قصة حقيقية تم نشرها بمقال في "مجلة نيويورك" (New York Magazine) عام 2018 بعنوان "مطاردة بيت الأحلام" (The Haunting of a Dream House) بقلم ريفز وايدمان.

يوضح المقال بالتفصيل كيف اشترت ماريا وديريك برودوس منزل أحلامهما في يونيو/حزيران 2014، ليس بعيدًا عن المكان الذي نشأت فيه ماريا. وبعد وقت قصير من الشراء، بدأت العائلة في تلقي رسائل مجهولة المصدر من شخص يدعى "المراقب".

كانت الرسالة الأولى ودية ورحبت بهم في الحي، لكن الرسائل اللاحقة كانت معادية بشكل متزايد، وركزت على أطفال العائلة الثلاثة. واستعانت عائلة برودوس -التي شعرت بعدم الأمان- بالشرطة لمعرفة مرسل رسائل التهديد.

منزل الرعب

يقع المنزل الحقيقي الذي وقعت فيه الأحداث في 657 ويستفيلد نيوجيرسي، وهو يشترك مع منزل المسلسل في العنوان نفسه.

وعرضت العائلة في الحقيقة المنزل للبيع في فبراير/شباط 2015 بعد 8 أشهر فقط من شرائها إياه، وبعدما خفضت السعر، قدمت شكوى قانونية ضد الملاك السابقين الذين لم يبلغوا عن تلقيهم مثل هذه الرسائل.

لأسباب درامية، هناك بالتأكيد بعض الاختلافات بين المسلسل والأحداث الحقيقية خلفه، أهمها أن العائلة في الحقيقة لم تنتقل إلى المنزل بالفعل، أيضًا سعر المنزل في الحقيقة كان أقل من الدراما بحوالي 1.5 مليون دولار.

قررت العائلة الحقيقية الانتقال للعيش مع والدي ماريا برودوس، وفي هذا الصدد قالت ماريا لمجلة نيويورك "لن نضع أطفالنا في طريق الأذى"، وظل منزلهم الجديد فارغًا في وقت دفعوا فيه الرهن العقاري وضرائب الممتلكات ولم يخبروا سوى عدد محدود من الأصدقاء بالحقيقة.

وعندما سأل الآخرون عن سبب عدم انتقالهم، أجابوا بالقول إن هناك مشاكل قانونية، مما دفع الناس إلى الافتراض بأنهم على وشك الطلاق.

وبمساعدة الأموال المقترضة من أفراد العائلة في عام 2016، اشترت عائلة برودوز منزلًا آخر في ويستفيلد في مكان غير معروف، باستخدام شركة ذات مسؤولية محدودة للحفاظ على خصوصيتهم.

وأرادت ماريا برودوس البقاء في ويستفيلد، المدينة التي نشأت فيها، على الرغم من رغبة زوجها ديريك في المغادرة.

الشك الذي قاد العائلة للجنون

في مسلسل "المراقب" واحد من أهم محركات الأحداث قلق الأب المفرط من المراقب، الذي بدأ يقوده للجنون، وتصرفات يائسة كادت أن تفقده وظيفته وتؤدي لطلاقه من زوجته، بل أرسل رسائل مشابهة لما تلقى لباقي الجيران لأنه كان يشك في ضلوعهم بمؤامرة لإخراجه من منزله والاستيلاء عليه، وحتى النهاية ظلت الزوجة نورا برانوك تشكك في سلامة زوجها العقلية نتيجة لهذه الأفعال.

في الحياة الحقيقية، وعلى الرغم من أن عائلة برودوس لم تنتقل للمنزل، فإن الزوج والزوجة شكا بالفعل في الجيران، وقد شك ديريك في البداية في زوجين في الحي قاما بزيارتهما بعد التجديد.

وعلقت الزوجة "سيكون من الجيد أن يكون لديك بعض الدماء الصغيرة في الحي".

تجمد ديريك، متذكرًا أن كاتب الرسالة كان قد أشار إلى أطفال برودوس على أنهم "دم صغير".

واعترف ديريك لمجلة نيويورك بأنه كان مسؤولاً عن كتابة الرسائل التي تلقتها العديد من العائلات عشية عيد الميلاد، إحدى العائلات التي سلمها رسالة تعيش على بعد بضعة شوارع، وهو الأمر الذي قام به الزوج في المسلسل في محاولة لنقل مخاوفه بشكل انتقامي إلى جيرانهم، ولاحقًا قال إنه لم يكن فخورًا بما فعله ولم يخبر زوجته في ذلك الوقت.

حتى اليوم، ورغم تحقيق الشرطة، فإنه لم يتم معرفة من هو "المراقب" الحقيقي، وهو الغموض الذي اشتركت فيه القصة الفعلية مع المسلسل.

لكن ما لم تقله الدراما إن العائلة الحقيقية استفادت من هذه الحادثة بعد ذلك ببيعها قصتها التي بني عليها العمل.

ففي أواخر عام 2018، دخلت 6 أستوديوهات في حرب مزايدة على حقوق القصة، بما في ذلك حقوق مقال مجلة نيويورك والكاتب ريفز وايدمان وحقوق مالكي المنزل.

وكانت الصفقة المكونة من 7 أرقام واحدة من كبرى الصفقات المادية لهذا العام.