عُرض في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الفيلم الثاني للمخرجة الأميركي "أوليفيا وايلد" بعنوان "لا تقلقي حبيبتي" (Don’t Worry Darling). وقد شهد فيلمها الأول "بوك سمارت" (Book smart) نجاحا تجاريا ونقديا كبيرا جعل كل العيون مفتوحة على ثاني تجاربها الإخراجية، بل جعل الاستوديوهات تتهافت عليها.

ولكن سريعا ما أحاطت بالفيلم دعاية سلبية بسبب الخلافات بين أبطاله ومخرجته، الأمر الذي جعله مثارا للجدل، فلا يهتم الجمهور بمشاهدته قدر متابعة أخبار الصراعات حوله، بينما جاءت ردود أفعال النقاد كذلك غير مرحبة به، وأشادوا بأداء بطلته ولكن ليس بالإخراج أو السيناريو.

