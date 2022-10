فيلم "السيدة هاريس تذهب إلى باريس" جرعة من السحر والفكاهة والأزياء تليق بحكاية خيالية

السيدة هاريس أرملة إنجليزية تعيش في خمسينيات القرن الماضي، وتعمل بالتنظيف، تنقلب حياتها الروتينية الهادئة رأسا على عقب بعدما تعجب بفستان من تصميم كريستيان ديور، فقررت مضاعفة ساعات العمل لجمع المال اللازم -رغم صعوبة ذلك- على أمل أن تحصل على الفستان.

قصة بسيطة وتقليدية تكاد تكون أحداثها متوقعة، تدور في إطار كوميدي درامي خفيف، مُقتبسة عن رواية بعنوان "السيدة هاريس تذهب إلى باريس" (Mrs. ‘Arris Goes to Paris)، تم تقديمها من قبل في مسلسل تليفزيوني أميركي عام 1985، ومسلسل ألماني عام 1982، وفيلم تلفزيوني عام 1992، قبل أن يقرر المخرج أنثوني فابيان إعادة تقديمها في فيلم عام 2022.

بدأ عرض الفيلم في أميركا منتصف يوليو/تموز الماضي، في حين طرح العمل في بريطانيا يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، ومن المُنتظر عرضه في فرنسا مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

حقق الفيلم إيرادات تجاوزت 14 مليون دولار حتى الآن، ورأى النقاد أن هذا الرقم قوي، بالنظر إلى أسماء الأبطال ونوعية الدراما التي يندرج تحتها هذا العمل. وهو ما أكده التقييم المرتفع من جمهور موقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت "آي إم دي بي" (IMDb)، إذ حصل على تقييم إيجابي 7.1 من 10، أما على موقع "روتن توميتوز" (Rotten Tomatoes)، فكان التقييم 95% بناء على 151 مراجعة نقدية.

See why everyone is falling in love with #MrsHarrisGoesToParis 💗

The Collector's Edition includes never-before-seen bonus content pic.twitter.com/7I7G4I5A8H

— Universal Pictures All-Access (@UniAllAccess) September 6, 2022