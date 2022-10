المرأة الملك.. القصة حقيقية والكذبة السوداء التي أسهمت في العبودية

خلال فعاليات مهرجان "تورنتو" السينمائي سبتمبر/أيلول الماضي، عُرض الفيلم الأميركي "المرأة الملك" (The Woman King) بطولة فيولا دافيس وإخراج جينا برينس-بيثوود، ولاحقًا في أكتوبر/تشرين الأول الحالي بدأ العرض التجاري للعمل ليحقق سريعًا 67 مليون دولار، في مقابل ميزانية قدرها 50 مليون دولار.

ورغم الإعجاب النقدي بالفيلم وحصوله على معدل 94% على موقع "روتن توميتوز" (Rotten Tomatoes)، فإن بعض الأصوات خرجت منددة بالتغيير الكبير للحقائق التاريخية التي استند إليها الفيلم. ففي حين التزامه الدقة في جوانب، إلا أنه كتب تاريخا جديدا في جوانب أخرى، ليظهر وسم يطالب بمقاطعة فيلم المرأة الملك (#boycottthewomanking).

This is who Viola Davis decided to play???

Stop rewriting a historical fictional piece with only Fiction n no History @tonetalks#boycottthewomanking#ADOShttps://t.co/53pbUMOqhI

— Charmed🚫Locks (@charmedlocks) October 12, 2022