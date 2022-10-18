مصطفى كامل يوقف مطربي المهرجانات مؤقتا ويستدعي هاني شاكر لجلسة استماع

أعلن النقيب الجديد قراراته في مؤتمر صحفي، عقد لإعلان خطة النقابة في الفترة المقبلة، وكان هاني شاكر قد تقدم باستقالته قبل أشهر، ليفوز كامل بالمهمة في الانتخابات التي أجريت مؤخرا

بعد أيام قليلة من فوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية في مصر، اتخذ المطرب مصطفى كامل عدة قرارات، أبرزها التحقيق مع مسؤولين بمجلس النقابة السابق، واستدعاء النقيب السابق المطرب هاني شاكر، إلى جانب وقف منح تصاريح إقامة حفلات لمطربي المهرجانات.

أعلن نقيب المهن الموسيقية الجديد عن قراراته في مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن خطة النقابة في الفترة المقبلة.

وكان هاني شاكر قد تقدم باستقالته من رئاسة النقابة أواخر يوليو/تموز 2022، في حين فاز كامل بالانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

إيقاف مؤقت لمطربي المهرجانات

وخلال المؤتمر الذي عقد أمس الاثنين، أعلن كامل زيادة معاشات الموسيقيين وإعفاءهم من الغرامات الخاصة بالتأخر في سداد رسوم العضوية في السنوات الخمس الماضية، إلا أن القرار الأبرز كان إيقاف منح تصاريح إقامة الحفلات لمطربي المهرجانات.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس النقابة اجتماعا مع مطربي المهرجانات لوضع قواعد وأساسيات لعملهم، منها عدم استخدام ألفاظ خارجة في أغانيهم التي يقدمونها، "حفاظا على هيبة وكيان نقابة المهن الموسيقية".

وكان مصطفى كامل -قبل فوزه بمقعد النقيب- قال في مداخلة هاتفية مع برنامج "سيادة المواطن" عن كيفية تعامله مع مطربي المهرجانات، "لدى وجهة نظر في هذا الموضوع، لكني لن أتحمل القرار بمفردي، وسأجتمع بمجلس الإدارة وقامات من المهنة والنقاد سواء المتفقين أو المعترضين، للوصول إلى شكل يليق بالفن المصري من دون أي انحراف في الكلمات بطريقة خادشة للحياء والمجتمع".

إيقاف السكرتير العام والمستشار القانوني عن العمل

على صعيد آخر، أحال النقيب الجديد لنقابة الموسيقيين المصريين كلا من سكرتير عام مجلس النقابة أحمد رمضان والمستشار القانوني للمجلس سعد المتولي إلى التحقيق مع تجميد عمل كل منهما، ووجه إليهما اتهامات بالفساد والهيمنة على النقابة.

كما أعلن كامل أن أعضاء مجلس النقابة اعتمدوا بالإجماع البيان الصادر الذي تضمن الاتهامات، والذي جاء فيه "نظرا لما مرت به النقابة من سيطرة تامة وانحراف إداري واستخدام السلطة والنفوذ، وكل أدوات الترهيب والترويع، وما طال النقابة من سمعة سيئة نالت من هيبتها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتلخص مجملها في اتهامات بالفساد والرشوة، واستغلال النفوذ، وما ثبت للمجلس بالأدلة والبراهين والروايات المشينة والتسجيلات على واتساب (WhatsApp) لمعظم مطربي المهرجانات والمطربين الشعبيين وشهادة الشهود، فقد تقرر إحالة أحمد رمضان عضو مجلس الإدارة إلى التحقيق برئاسة السادة مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة وتجميد مهامه كسكرتير عام للنقابة، وإحالة السيد سعد المتولي المتولي محامي النقابة إلى التحقيق وإيقافه عن العمل".

استدعاء هاني شاكر

وفاجأ مصطفى كامل جموع الموسيقيين بقرار استدعاء عضو المجلس المسؤول عن ملف الإسكان، والمطربة نادية مصطفى عضوة مجلس الإدارة السابق، بالإضافة إلى النقيب السابق المطرب هاني شاكر، وذلك للاستماع منهم مباشرة لتفاصيل ما حدث في ملفات النقابة خلال فترة توليهم النقابة.

وسبق لمصطفى كامل تولى منصب نقيب الموسيقيين في الفترة بين عامي 2013 و2015، خلفًا للفنان إيمان البحر درويش، بعد فوزه في المنافسة مع الموسيقار منير الوسيمي.