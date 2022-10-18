بعد 5 سنوات من ظهورها.. كيف سحقت حركة "أنا أيضا" (#MeToo) التحرش الجنسي في هوليود؟

هزائم ساحقة ألحقتها هذه الحركة بالتحرش الجنسي في 5 سنوات فقط، وهذه أهمها:

بعد 5 سنوات من انطلاق الحركة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، اليوم التالي لمقال نشرته الممثلة الأميركية أليسا ميلانو، ينسب جرائم جنسية للمنتج الأميركي الشهير هارفي وينشتاين الذي حُكم عليه بالسجن فيما بعد، لمدة 23 عاما، بتهمة الاغتصاب. وقف نجم الأوسكار الأميركي كيفن سبيسي أمام محكمة فدرالية، في أول محاكمة من بين 4 محاكمات بتهمة الاعتداء الجنسي تُقام بناء على دعاوى من "أنا أيضا" المناهضة للتحرش وثقافة الاغتصاب.

ووفقا لموقع "فارايتي" (Variety) تشمل المحاكمات الثلاث الأخرى وينشتاين، الكاتب والمخرج الكندي بول هاجيس الفائز بجائزتي أوسكار، الممثل الأميركي داني ماسترسون.

تصدر وسم #MeToo قائمة التغريد العالمي أول عام من إطلاقه، وبلغ عدد اللائي سردن قصصهن مع التحرش من خلاله أكثر من 19 مليونا من أنحاء المعمورة. وانتشر على نطاق واسع، بعد أن حولته تارانا بيرك، التي كانت أول من أطلق هذه الصرخة على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2006، إلى حركة عالمية فاعلة تحمل نفس الاسم "أنا أيضا" وقد نجحت بشكل ملموس في تفجير فيضان من الكشف عن الانتهاكات الجنسية، وإلزام مجتمع السينما والمهرجانات العالمية بالتحديد بالتطهر منها.

صرخات احتجاج مدوية

بعد أن ظل الانطباع السائد لعقود من الزمن أن صناعة السينما والمهرجانات الدولية هي ملاذات لسوء السلوك، كل شيء فيها مُباح، على حد وصف (مراسل هوليود) "هوليود ريبوتر" (HollywoodReporter). أطلقت الممثلة والمخرجة الإيطالية آسيا أرجنتو صرخة مدوية في مهرجان كان السينمائي لعام 2018 قائلة "لقد اغتصبتني وينشتاين بهذا المهرجان، بينما كان عمري 21 عاما".

ورغم أن وينشتاين كان أكثر الجناة فظاعة على مدار 30 سنة، فقد اتهمته أكثر من 50 امرأة بالتحرش، من بينهن نجمات سينمائيات بحجم أنجلينا جولي، لكنه لم يكن الوحيد. فقد فَجّرت رئيسة وكالة الترويج السينمائي الفرنسية دانييل إلستنر صرخة أخرى نفس عام 2018 -بتشجيع من "أنا أيضا"- تضمنت تفاصيل الاعتداء الجنسي عليها بأحد المهرجانات قبل 20 عاما من قِبل شخصية معروفة في صناعة السينما الفرنسية.

كل شيء بهوليود يتغير

فقد أخبرت إلستنر "مراسل هوليود" بأن "هناك الآن الكثير من التغييرات الملموسة بمهرجانات الأفلام، بتأثير من (أنا أيضا) كإنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن التحرش الجنسي والإساءات، ولائحة قواعد سلوك خاصة بمكافحة التمييز، تحظر أي أعمال عنف أو إساءة أو مضايقة لفظية أو جسدية أو جنسية" كما شملت التغييرات صناعة السينما بشكل عام "بعد أن كرست (أنا أيضا) وعيا أكبر بالقضايا المتعلقة بالتحرش وسوء المعاملة، السنوات الخمس الماضية".

فلم يتم طرد أي شخص من المهرجانات لخرقه اللائحة حتى الآن؛ وذكر العديد من الحاضرين أنهم أصبحوا يشاركون في بيئة أكثر أمانا، بعد أن صار من الممكن إخبار أي أحد مهما كان بارزا بأن سلوكه غير لائق، وعليه التوقف عنه "وهو ما لم يكن ليحدث في الماضي أبدا". كما زاد التدقيق الإعلامي حول قضايا الإساءة الجنسية والسلوك غير اللائق بمجتمع السينما، نتيجة مباشرة لحراك "أنا أيضا".

5 تغييرات جذرية حققتها "أنا أيضا"

أحدثت حركة "أنا أيضا" 5 تغييرات هامة، كان لها تأثير إيجابي بنسبة 61% على الولايات المتحدة وحدها، تشمل:

كسر الصمت المحيط بالتحرش والاعتداء والتنمر الجنسي، وزيادة الوعي لدى الأميركيين والعالم، بانتشار العنف الجنسي وتأثيره الضار، وضرورة التخلص من وصمته، وجعله متاحا للنقاش الآمن.

بالإضافة إلى زيادة دعم الناجين من الانتهاكات، من خلال إنشاء منظمة "تايمز أب" (Time’s Up) لمناهضة التحرش في هوليود، وتقديم المساعدة القانونية لآلاف الناجين من الانتهاكات الجنسية، ورفض الأنظمة والأعراف الاجتماعية والآراء والمعتقدات التي تسمح بحدوثه.

معاقبة العديد من ذوي النفوذ، من بينهم أحد أعضاء مجلس الشيوخ، و8 أعضاء بمجلس النواب، و3 مرشحين للكونغرس، وقاض فدرالي واحد، بالإضافة إلى اثنين من المساعدين بالبيت الأبيض. وإجبار جاستن فورسايث نائب مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على الاستقالة.

وذلك بخلاف من أنكروا الادعاءات، وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب الذي اتهمته 19 امرأة بسوء السلوك الجنسي والاعتداء على مدى عقود، أو من واجهوا الاتهامات بالاعتذار كنجم الأوسكار الأميركي مورغان فريمان.