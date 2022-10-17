القاهرة- في إطار الاحتفالات المقامة بمناسبة انتصار "السادس من أكتوبر" وبمشاركة الممثل المصري أحمد العوضي، عقدت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، اليوم الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ندوة حملت عنوان "مخططات الإرهاب وحتمية النصر" صاحبها معرض بعنوان "انتصار أكتوبر معجزة العبور للمستقبل".

حرب أكتوبر برعاية مسلسلات رمضان

رغم أهمية الندوة وثراء مضمونها، الذي يفترض أن يعرف الأجيال الجديدة بحرب أكتوبر، ووحشية الإرهاب ومخططاته، فقد أثارت استضافة العوضي استهجان بعض الطلاب ورواد منصات التواصل، وحتى بعض الأقلام الصحفية.

أبرز الغاضبين كان الصحفي جلال الغندور نائب رئيس تحرير "جريدة الصباح" إذ علّق ساخرا من قرار الجامعة باستضافة العوضي بدلا من توجيه الدعوة إلى خبراء فعليين قادرين على الحديث عن موضوع بهذا القدر من الأهمية بناء على تخصصهم ودراستهم، خاصة وأن الندوة أُقيمت داخل صرح أكاديمي.

أما الصحفي أحمد القاعود فقد عقّب على الخبر متهكما أنه كان من الأولى استضافة الفنان أحمد فلوكس أحد أبطال فيلم "الممر" وبالتالي فهو صاحب باع فيما يخص الحرب أكثر من زميله العوضي.

غضب وسخرية

بعض رواد منصات التواصل أعربوا عن استيائهم، وتنوعت ردود أفعالهم بين السخرية اللاذعة وإطلاق النكات كعادة الشعب المصري بمعظم المواقف، وعبر آخرون عن غضبهم لاختيار الكلية استضافة شخص لم يعاصر أي حرب، ولم يمارس أي أنشطة اجتماعية أو سياسية، وتقتصر شهرته على رصيد من الأعمال الفنية وجُمل اشتهر بها مثل "على الله حكايتك".

الله واكبر

من انهارده مفيش حرب اكتوبر في مسلسل الاختيار

اللواء احمد العوضي هيعمل ندوه في جامعة حلوان عن مخططات الارهاب والحديث عن انتصار مسلسل الاختيار بقيادة المشير بيتر ميمي#اكسر_القيد_اهزم_الخوف#انزل_الشارع_كفايه_هشتاجات#ارحل_يا_سيسي#احشد_ليوم_11نوفمبر#إنزل_١١_١١_حرر_بلدك pic.twitter.com/xR4azZr6yr — كش♟ملك 👑 (@tranquil25jan) October 16, 2022

أما الطلاب فحاول بعضهم ترشيح بدائل، جاء بمقدمتها ترشيح الدكتور فؤاد السويفي من قسم النحت، باعتباره عاصر الحرب بالفعل ولديه من العلم والثقافة والفن ما يُتيح له الحديث عن الحرب وتأثيرها سواء على المجتمع والشعب أو حتى على الفن، خاصة وأنه ضمن هيئة التدريس في الكلية.

الكلية عندنا جايبة احمد العوضي في ندوة عن حرب اكتوبر ومخططات الإرهاب تقريبا فاكرينه هشام عشماوي بجد😂😂😂😂 — vrvr🦘 (@VeraFarid7) October 16, 2022

بينما أشار أحدهم إلى تواضع مستوى الندوة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة والندوات التي تناولت الموضوع نفسه، فعلى سبيل المثال سنة 2016 استضافت الكلية العديد من أبطال حرب أكتوبر خلال ندوة "أنشودة وطن".

من بين الحضور وقتها: اللواء أركان حرب محمد علي بلال، اللواء طيار أحمد المنصوري، الطبيب المهندس محمد نور أحد أبطال معركة كبريت -إحدى أكثر معارك حرب أكتوبر إظهارا لبسالة الجنود المصريين- وعقيد حلمي زكي، بحضور كل من الفنانين أحمد ماهر وحلمي فودة.

وعام 2018 وفي ندوة "هوية الوطن" حضر كل من اللواء أركان حرب ناجي شهود والفنان كريم عبد العزيز، وعام 2019 استضافت الكلية أبطال فيلم "الممر". أما عام 2020 فقد جاءت ندوة "تحرير سيناء" بحضور الدكتور محمد نور بطل معركة "كبريت".

وأخيرا عام 2022 فقد استضافت ندوة "العاشر من رمضان" الكلية اللواء أركان حرب أحمد المنصوري، بالتزامن مع إقامة معرض حرب أكتوبر والطلعة الجوية.





لماذا العوضي؟

من جهتها، بررت الدكتورة ميسون قطب -عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان- اختيار العوضي ضيفا للندوة دون غيره، من أجل الحديث عن دوره بمسلسل "الاختيار" حيث سبق له أن جسّد شخصية الإرهابي.

ولعب العوضي دور هشام عشماوي الذي كان ضابطا بالجيش قبل أن ينضم إلى الجماعات الإرهابية ويُدبّر العديد من الهجمات التي تسببت في اغتيال بعض الأهداف الأمنية، وهو العمل الذي حقق نجاحا استثنائيا عند عرضه في رمضان قبل سنوات.

كذلك أكدت أن الهدف الأساسي من الندوة هو الحديث عن دور الفن كقوة ناعمة، تستطيع دخول كل بيت بسهولة ومباشرة، ومن ثمّ تُقدّم العديد من الأفكار والأهم ترتقي بوعي المواطن المصري والعربي.

وهو ما علّق عليه آخرون قائلين: كان من الأجدر أن يأتي عنوان الندوة مختلفًا والتأكيد على كونها محاضرة عن الفن والإبداع بشكل عام دون التقليل من شأن حَدَث قومي ووطني مثل حرب أكتوبر، أو الاستهانة بما بذله الجنود والمحاربون القدامى من دماء في سبيل حياة كريمة لكل المصريين.