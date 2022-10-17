أكبر أعضاء فريق "بي تي إس" ينضم للخدمة العسكرية الإلزامية

أعلنت وكالة "بيغ هيت" المسيّرة لأعمال فريق "بي تي إس" (BTS) الغنائي أن أكبر أعضائه "جين" سوف ينضم للخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية قريبا.

وكان جين -الذي سيتم عامه الـ30 في ديسمبر/كانون الأول القادم- قد أقدم على تأجيل مدة خدمته العسكرية لأطول فترة ممكنة خلال السنوات الماضية، ويواجه احتمالا بقضاء فترة التجنيد كاملة، وذلك يعني أنه سيغيب عن الأنظار عامين.

وأشارت الوكالة إلى أن جين سيلغي طلب التأجيل، وسيتبع الإجراءات ذات الصلة بإدارة التجنيد في بلاده. وأضافت أن جميع الأعضاء الآخرين سيتقدمون أيضا للخدمة العسكرية الإلزامية وفقا لخططهم الخاصة.

كما جاء في بيان منفصل للوكالة أن "كل أعضاء فريق "بي تي إس" يتطلعون إلى لمّ شملهم ضمن مجموعة واحدة مرة أخرى في عام 2025؛ بعد التزامهم بالخدمة العسكرية.

ووفقا للقانون، يجب أن يخدم جميع الرجال الأصحاء في كوريا الجنوبية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما في الجيش مدة تتراوح بين 18 و21 شهرا في إطار جهود الدفاع ضد كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

ومع ذلك، فقد تم إعفاء بعض الفئات من قضاء فترة الخدمة العسكرية الكاملة، أو الاكتفاء بالخدمة فترات أقصر، بمن في ذلك الفائزون بميداليات الألعاب الأولمبية والألعاب الآسيوية والموسيقيون والراقصون الكلاسيكيون الذين فازوا بالجوائز الأولى في مسابقات معينة.

وتم اكتشاف أعضاء فرقة "بي تي إس" أول مرة في عام 2010 من قبل شركة "بيغ هيت للترفيه" (Big Hit Entertainment) التي تدير أعمالهم حتى الآن؛ وهي شركة ترفيه كورية جنوبية.

وظهرت فرقة "بي تي إس" رسميا في صيف 2013، وشهد ألبومها الأول قدرا لا بأس به من النجاح، حيث احتل المركز العاشر في مخطط الموسيقى الكوري الشهري بعد شهر من صدوره، وحققت أغنيتها "لا مزيد من الأحلام" (No more dream) نجاحا بسبب موضوعها حول صعوبات فترة المراهقة والبلوغ في كوريا الجنوبية.

وانطلقت الفرقة بعد ذلك بعدد كبير من الأغاني حول المشكلات الاجتماعية للشباب، وفي ذلك الوقت كان من النادر جدا استخدام المجموعات الموسيقية للنقد الاجتماعي الصريح في أعمالها، ولكن بعد ذلك أصبحت تلك الصيحة رائجة.