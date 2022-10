بدأ عرض فيلم "أمستردام" (Amsterdam) في دور العرض السينمائية حول العالم منذ أيام قليلة، وهو واحد من الأفلام المنتظرة في 2022، بالنظر لاسم مخرجه "ديفيد أو راسل" المرشح لجوائز الأوسكار 5 مرات من قبل، وطاقمه الذي يحتوي على أسماء لامعة للغاية مثل روبرت دي نيرو، وكريستيان بايل، ومارغو روبي، وجون ديفيد واشنطن.

فيلم "أمستردام" مبني على قصة حقيقية لخديعة كادت أن تحول الولايات المتحدة من الديمقراطية إلى الدكتاتورية في ثلاثينيات القرن الماضي، في الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. لكن هل التزم الفيلم بالدقة التاريخية، أم كانت هناك بعض التحريفات لإثراء الدراما؟

تدور أحداث فيلم "أمستردام" حول صديقين بدأت علاقتهما خلال الحرب العالمية الأولى؛ أحدهما الطبيب برت (كرستيان بايل) الذي فقد عينه خلال معركة، والآخر المحامي من أصول أفريقية هارولد (جون ديفيد واشنطن). في إحدى الأيام، يتم تكليف المحامي بتنظيم تشريح جثة جنرال أميركي متوفى كان قائد البطلين المباشر خلال الحرب، للتأكد من وقوع جريمة وراء وفاته المفاجئة، وبالفعل يكتشف الطبيب وجود سم في معدته أدى لقتله.

بعد ذلك تتصاعد الأحداث سريعا، فتقتل ابنة الجنرال التي طلبت التشريح، ويتهم برت وهارولد بالجريمة، فيصبحان هاربين من العدالة، ويحاولان في نفس الوقت اكتشاف السبب وراء هذه الجرائم المتتابعة، ليجدا أنهما وقعا على طرف الخيط لمؤامرة عملاقة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الولايات المتحدة، فيضطران للتعاون مع صديقتهما القديمة التي أنقذتهما خلال الحرب الممرضة فاليري (مارغو روبي) والتي تنتمي إلى عائلة ثرية ونافذة.

Taylor Swift is Liz Meekins. #AmsterdamMovie, the most entertaining movie event of the year, arrives in theaters tomorrow. Get tickets now: https://t.co/udDwfixdCs pic.twitter.com/c4AZUWUmoa

— Amsterdam Movie (@amsterdammovie) October 6, 2022