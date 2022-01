أطلقت شبكة "نتفليكس" (Netflix) الإعلان التشويقي لأحدث أعمالها قبل أيام، وهو المسلسل المصري "البحث عن علا"، الذي يعد الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز" بطولة الممثلة التونسية هند صبري والمصرية سوسن بدر، والذي حقق نجاحا غير متوقع في عام 2010، ودارت أحداثه حول يوميات الصيدلانية الشابة علا عبد الصبور، التي تخطت الثلاثين من عمرها وتنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وتبحث عن شريك حياتها، وتتعرض لضغوط من المجتمع والأسرة لتأخرها في الزواج، ومن ثم تحدث مفارقات ومواقف كوميدية يومية مع كل عريس يتقدم لخطبتها.

لكن حسب الإعلان التشويقي للجزء الثاني من المسلسل، فإن علا بعد مرور أكثر من 10 سنوات تواجه تحديا جديدا وهو الطلاق، إذ إنها -على ما يبدو- بعد أن تزوجت وأنجبت، انفصلت عن زوجها، من هنا يرصد المسلسل كيف ستنقلب حياتها رأسا على عقب وتتغير شخصيتها جراء الطلاق.

إذن، هو الطلاق الذي أصبح مادة خصبة للدراما المصرية في مختلف صورها، سواء المسلسلات الكوميدية أو الدرامية الداعمة للمرأة، ولا يحتاج الأمر لكثير من الوقت لأن معظم المسلسلات لا تتخطى العشر حلقات، فينتهي الحال بجملة "طلقني" لتبدأ رحلة وردية من الإنجازات والدعم والنجاح في الاندماج بالمجتمع، بل تحقيق الثروة، وتبدأ أيضا رحلة البحث عن شريك الحياة المثالي، ذلك الفارس الذي ينتظر بطلة العمل بالورود عوضا من السماء عن معاناتها في زواجها السابق.

ربما لم يقصد كتاب هذه الأعمال تيسير الطلاق على النساء بهذه الصورة، لكن تناول قضية اجتماعية شديدة الخطورة بهذه السطحية، وتجاهل التحديات الحقيقية، وتهميش المشكلات الأشد إيلاما المتعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال، وتعرض المطلقات للتحرش والتضييق عليهن، وتحمل مسؤولية الأسرة بعد أن تصبح الزوجة هي المعيلة لأبنائها، والأزمات التي يتعرض لها الأطفال، جميعها أمور قد تروج لصورة مزيفة عن واقع الطلاق، وتشجع على تصويره كحل أوحد وأسهل يلجأ إليه المتزوجين.

وكشفت نتفليكس أن المسلسل الجديد يركز على حياة علا بعد طلب زوجها منها الطلاق بشكل غير متوقع، وهو ما سبب لها اضطرابا كبيرا زلزل حياتها، فتبدأ في رحلة بحث جديدة، ولكن هذه المرة لا تبحث عن زوج، بل تحاول إعادة اكتشاف ذاتها، والتأقلم مع تحديات واقعها الجديد، كتربية طفليها واستقلالها المادي، وتنطلق لتجربة وعيش مشاعر ومغامرات جديدة، مع صورة مليئة بالحفلات والرقص والسفر والمغامرات، وتجاهل للمعاناة الحقيقة التي يتعرض لها النساء المطلقات في المجتمع المصري.

وعقب نشر المقطع الدعائي، انهالت موجات من الانتقادات للمسلسل الجديد الذي غيّر شكل وأسلوب حياة علا عبد الصبور التي عرفناها في الجزء الأول كفتاة مكافحة من أبناء الطبقة المتوسطة، لكن مظهرها الجديد لا يمت لهذه الصورة بصلة، حيث غيّرت طريقة كلامها، وسكنت في بيت كبير، وصار لديها سيارة فاخرة وترتدي ملابس ومجوهرات ثمينة، وتظهر بقصات شعر مختلفة.

