مع استمرار كورونا في الأجواء وانتشار المتحور الجديد من الفيروس، بات الكثيرون أكثر ميلا للعزلة والحد من الاختلاط، تجنبا لأي احتمال بالإصابة بوباء لا يرحم، وهو ما ترتب عليه بالتبعية أن تصبح الدراما التلفزيونية ملاذا مثاليا لمن يريدون قضاء وقت ممتع وآمن بين جنبات منازلهم.

ومع كل الحماس الذي قد يتملك محبي الدراما لمعاودة متابعة أحداث المواسم الجديدة من مسلسلاتهم المفضلة ومعرفة ما جرى للأبطال، لا يوجد ما يضاهي الانغماس في سلسلة جديدة تماما يغرقون بين حلقاتها من البداية.

ولأن أصحاب المنصات يعرفون ذلك جيدا، صاروا جميعا يتنافسون على تقديم محتوى متميز وجذاب. وإليكم أكثر المسلسلات الجديدة انتظارا في 2022.

الرعب والفانتازيا يسيطران على نتفليكس

بين الإثارة والرعب والفانتازيا، تأتي أغلبية الأعمال الأصلية التي تنوي "نتفليكس" (Netflix) إصدارها هذا العام؛ وأكثرها انتظارا مسلسل "رجل الرمل" (The Sandman) المقتبس من سلسلة كتب هزلية بالاسم نفسه صدر عنها 75 عددا، من تأليف نيل غيمان، الذي عُرف عنه قدرته على الإبداع بمجال الكتب المصورة، حتى إن بعض أعماله تحولت بالفعل إلى أفلام ومسلسلات، أشهرها فيلم الرسوم المتحركة "كورالاين" (Coraline).

"رجل الرمل" مسلسل فانتازي ذو طابع ملحمي، فهو مشروع سلسلة تجمع بين الأسطورة والتاريخ، وتتناول معالجة جديدة للقصة الأصلية التي تحكي عن سيد الأحلام الذي طالما كان قادرا على ترك أثره على مصائر البشر، قبل أن يُقبض عليه بأول القرن الماضي فيظل محبوسا 105 أعوام.

وما إن يتمكّن من الهروب ويصبح حرا من جديد حتى يحاول العودة إلى مملكته الخاصة، ترى كيف سيحقق ذلك، والأهم ما الفارق الذي قد تصنعه تكنولوجيا العصر بمصير الأحداث.

أما إذا كنتم من متابعي مسلسل نتفليكس البولندي الخيالي "الساحر" (The Witcher) الذي صدر منه موسمان وحققا نجاحا هائلا، فلابد أنكم سترغبون في مشاهدة مسلسل نتفليكس الجديد والقصير "الساحر: أصل الدم" (The Witcher: Blood Origin).

يذكر أنه بمثابة "بريكول" (Prequel) للعمل الأصلي، أي تدور أحداثه بعصر سابق للحبكة الأساسية، وتحديدا قبل 1200 عام، ليشهد الجمهور من أين بدأ كل شيء، وكيف تحوّر الرجال مكتسبين قواهم الخارقة وقدراتهم غير العادية.

آخر ترشيح ننصحكم بمشاهدته على نتفليكس هذا العام المسلسل الألماني الجديد "1899" الذي يعود خلاله صناع مسلسل الخيال العلمي "ظلام" (Dark) للتعاون دراميا مع المنصة.

العمل يجمع بين الإثارة والتشويق والكثير من الرعب، وتدور قصته في عرض البحر على متن باخرة تضم مهاجرين أوروبيين قرروا السعي خلف حلمهم وشق طريقهم إلى أميركا، من أجل مستقبل أفضل وأكثر استقرارا. لكن كل شيء يتغير للأسوأ حين يلتقون باخرة أخرى خلال رحلتهم، وهو ما يُحيل رحلتهم إلى جحيم.

Wired lists 1899 as one of 18 TV shows they are most looking forward to in 2022! pic.twitter.com/GhFNz9bh8M — 1899 Netflix (@1899Netflix) January 4, 2022

هل أصبحت دراما الانفصال الورقة الرابحة؟

دراما الطلاق والحرب النفسية الصعبة التي يخوضها الزوجان بعد الانفصال هي إحدى الثيمات التي تلقى إقبالا من المنتجين والمشاهدين على حد سواء بالسنوات الأخيرة.

مسلسل "فليشمان في ورطة" (Fleishman Is in Trouble) المُقتبس عن رواية بالاسم نفسه كانت الأكثر مبيعا وفقا لنيويورك تايمز، هو أحد الأعمال الفنية المبنية على الفكرة نفسها.

قصة المسلسل تتمحور حول طبيب أربعيني يمر بتجربة طلاق صعبة بعد زيجة استمرت 14 عاما، ثم ذات مساء يُفاجأ بزوجته وقد تركت له طفليهما واختفت تماما، إذ تمتنع عن الرد على مكالماته أو رسائله النصية من دون أي إشارة منها إذا ما كانت تنوي العودة أم لا، وهو ما يصيبه بالانهيار.

لنتابع على مدار الأحداث التحولات التي تجري في حياته وتبعات تحمّله مسؤولية طفلين بالكامل، بينما يحاول التعامل مع أزمة منتصف العمر التي آلت به معتمدا على تطبيقات المواعدة الحديثة التي لا ينتمي إليها، وبالتزامن مع كل ذلك نتعرف إلى ما آل بالزوجين -في الأساس- إلى الانفصال.

Jesse Eisenberg will star in FX on Hulu's limited series "Fleishman is in Trouble," based on Taffy Brodesser-Akner’s novel of the same name. Eisenberg will play separated 40-something Toby Fleishman, who dives into the world of app-based dating, alongside Lizzy Caplan. pic.twitter.com/x07mX6MClv — IndieWire (@IndieWire) November 18, 2021

الأكثر انتظارا من جمهور "صراع العروش"

الاستفادة من النجاح المطلق الذي حققه المسلسل الملحمي "صراع العروش" (Game of Thrones) هو أمر منطقي للغاية، غير أن القائمين على "إتش بي أو" (HBO) -عوضا عن استثمارهم في قصة إحدى الشخصيات والمُضي بها للأمام- قرروا العودة إلى الخلف من خلال مسلسل "آل التنين" (House of the Dragon).

فهو "بريكول" من 10 حلقات يعود قبل 200 سنة من أحداث "صراع العروش" ليستعرض كيف تعقدت الأمور وآلت إلى اندلاع الحرب الأهلية -التي عُرفت باسم "رقصة التنانين"- وسط محاولات الملك فيسيريس تارغارين لتولي المسيرة والإرث الثقيل بلطف واحترام لكل من حوله، إلا أن الرجال الطيبين لا يصنعون بالضرورة ملوكا عظماء، خاصة حينما يكون حولهم من لهم أجندات تخدم أهدافهم الشخصية.

المسلسل دراما خيالية تستند إلى رواية "النار والدم"، للكاتب أميركي جورج آر آر مارتن، من بطولة إيما دارسي، مات سميث، بادي كونسيدين، وأوليفيا كوك، أما الموسيقى التصويرية فأسندت إلى رامين جوادي الملحن الذي اشتهر بمؤلفاته الموسيقية لمسلسل "صراع العروش".