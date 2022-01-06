خالد أبو النجا وعمرو واكد من أوائل الفنانين المشاركين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وشاركا أيضا بعدها في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013.

القاهرة- أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للأفراد حكمها النهائي بشطب الفنان خالد أبو النجا والفنان عمرو واكد من نقابة المهن التمثيلية، ورفض الطعن الذي تقدما به.

ويأتي ذلك مع قرار نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بشطب الثنائي من النقابة بشكل نهائي، إذ حضر محامي نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد الذي قال إنه وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لعام 1978 بند 6 الخاص بنقابة المهن التمثيلية "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى".

وشدد المحامي خلال الجلسة على أن المادة 12 من القانون تنص على شطب العضوية في حالات محددة، وأشار إلى أن عمرو واكد وخالد أبو النجا "افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، فضلا عن ظهورهما في جلسة استماع بالكونغرس الأميركي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكانا يستقويان بالخارج ونالا من قدر مصر"، حسب مرافعة محامي النقابة.

وعلق عمرو واكد على القرار عبر تغريدة له على صفحته الرسمية على تويتر، وكتب "أتمنى في يوم من الأيام أن كلّ من يشوهني ويشوّه غيري أن يفهم أنه قد أخطأ وأضر بنفسه قبل أي شخص آخر".

أتمنى في يوم من الأيام ان كل الناس اللي ماشية تشوه فيا وفي غيري يفهموا انهم بيغلطو وبيضروا نفسهم قبل اي حد تاني. — Amr Waked (@amrwaked) January 4, 2022

أما خالد أبو النجا فكتب عبر تويتر "استحواذ الجيش المصري على كرسي الرئاسة ثم الإعلام ثم التشريع وحاليا الاقتصاد بلا رقيب هو احتلال داخلي كامل".

استحواذ الجيش المصري علي كرسي الرئاسة ثم الإعلام ثم التشريع و حاليا الإقتصاد بلا رقيب هو إحتلال داخلي كامل!#قوم_يا_مصري#فصل_الجيش_عن_الحكم#فصل_الدين_عن_الدولة#دستور_المواطنة#عيش_حرية_عدالةإجتماعية — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) January 4, 2022

رفض التعديلات الدستورية

وكان كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا قد حضر جلسة استماع بالكونغرس الأميركي عام 2019، تحت رعاية عضو مجلس النواب توم مالينوسكي، بشأن التعديلات الدستورية، ليصدر عقبها نقيب الممثلين أشرف زكي بيانا قال فيه "توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".

من جانبه، أكد واكد وأبو النجا وقتها أن حضورهما كان اعتراضا على التعديلات التي يجري إقرارها على الدستور المصري، وتحدثا في الجلسة عن الأوضاع الحقوقية في مصر، وقال واكد خلال الجلسة إن "المعارضين المصريين أقوياء جدا".

من الثورة للمعارضة

وكان خالد أبو النجا وعمرو واكد من أوائل الفنانين المشاركين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وشاركا أيضا بعدها في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، معللين ذلك برغبتهما في أن ينعم الشعب المصري بالديمقراطية، إلا أنهما واجها تضييقات أمنية بعد ذلك، فاضطرا للسفر إلى الخارج.

ويقدم واكد حاليا برنامجا وثائقيا بعنوان "دهاليز عمرو واكد" على "الجزيرة أو 2" (Al Jazeera O2)، الذي بدأ حلقاته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويتناول الأزمات والقضايا السياسية التي تواجه شعوب العالم.

أما خالد أبو النجا فقد شارك في الفيلم الكندي الأميركي "مهمة مدنية" (Civic Duty)، كما ظهر بعدها في الكثير من الأعمال التلفزيونية الأجنبية مثل "طاغية" (Tyrant) عام 2016 بدور رئيسي في جزئه الثالث، ومسلسل "فايكنغز" (Vikings) كضيف في حلقتين في جزئه الخامس عام 2017، وبدور رئيسي في الجزء الأول من "المنشور الأخير" (The Last Post) عام 2018، وآخرها ظهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل "مسيح" على "نتفليكس" (Netflix) في 2019.