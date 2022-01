نشر الحساب الرسمي للممثلة البريطانية إيما واتسون -بطلة سلسلة أفلام "هاري بوتر" (Harry Potter- على "إنستغرام" (Instagram) منشورا جديدا يعلن التضامن مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، باستخدام صورة لافتة ضخمة كُتب عليها بالإنجليزية "التضامن فعل" (Solidarity is a Verb)، من داخل مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.

أثار المنشور، الذي حصد أكثر من مليون و100 ألف إعجاب، دعما واسعا بين المستخدمين المؤيدين لفلسطين، لكنه على الجانب الآخر أثار انتقادات شديدة من المسؤولين الإسرائيليين.

ونقل حساب واتسون اقتباسًا عن الناشطة البريطانية سارة أحمد، تقول فيه "التضامن لا يفترض أن نضالاتنا هي النضالات نفسها، أو أن ألمنا هو الألم ذاته، أو أننا نأمل المستقبل نفسه. ينطوي التضامن على الالتزام والعمل، بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا المشاعر نفسها، أو نعيش الحياة ذاتها، أو لدينا الأجساد نفسها، فإننا نعيش على أرض مشتركة".

الصورة المستخدمة في منشور واتسون نُشرت في الأصل في مايو/أيار 2021 من قبل "جماعة الناشطين السيئين" (Bad activist collective) في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، وهي حركة نشطاء تأسست في الأصل دعما لقضايا المناخ، وتوسعت اهتماماتها لتشمل الحرية ومناهضة الاضطهاد.

لقي منشور واتسون قبولا كبيرا لدى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعية، فقد شكر الكثيرون إيما واتسون على صوتها الداعم للقضية الفلسطينية، في وقت أضاف فيه البعض وسوما (هاشتاغات) مثل "فلسطين حرة" (#FreePalestine) و"فلسطين ستبقى حرة" (#PalestineWillBeFree) إلى تعليقاتهم.

ووجه عدد من المسؤولين الإسرائيليين انتقادات شديدة لموقف واتسون، منهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "قد ينجح الخيال في عالم هاري بوتر لكنه لا يعمل في الواقع.. إذا كان الأمر كذلك، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة يمكن أن يقضي على شرور حماس (التي تضطهد النساء) والسلطة الفلسطينية (التي تدعم الإرهاب) سأكون مع ذلك!".

Fiction may work in Harry Potter but it does not work in reality. If it did, the magic used in the wizarding world could eliminate the evils of Hamas (which oppresses women & seeks the annihilation of Israel) and the PA (which supports terror). I would be in favor of that! pic.twitter.com/u1TrP3sqSS

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 3, 2022