أفلام مارفل واحدة من أطول سلاسل الأفلام والمسلسلات في تاريخ السينما تقريبا، فالسلسلة السينمائية التي تجاوز عدد أفلامها حتى ديسمبر/كانون الأول 2021، 26 فيلما سينمائيا، بالإضافة إلى 5 مسلسلات، ما زلنا بانتظار إنتاجاتها خلال الأعوام المقبلة، إذ تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة. ولكن للدخول والغوص في هذه التجربة، لا بد من دليل من أين نبدأ وأين ننتهي لمشاهدة سلسلة أفلام مارفل التي بدأت منذ 15 عاما.

ترتيب أفلام مارفل

هناك أكثر من ترتيب لأفلام مارفل، فهناك ترتيب صدور الأفلام التي بدأت بفيلم "الرجل الحديدي" (Iron Man) في عام 2008، وهناك ترتيب الأحداث التاريخية داخل عالم أفلام مارفل. فترتيب أفلام مارفل يختلف من طريقة إلى أخرى وحسب رغبة المشاهد في التعاطي مع سلسلة هذه الأفلام.

سلسلة أفلام مارفل بترتيب الصدور:

"الرجل الحديدي" (2008) Iron Man

يدور الفيلم حول شخصية توني ستارك، الذي يقوم بدوره روبرت داوني جونيور المليونير العابث، صاحب مصانع الأسلحة الشهيرة، الذي يذهب في زيارة إلى الجيش الأميركي بالعراق، فتختطفه جماعة إرهابية وتكون السبب في تحوله للرجل الحديدي.

"هالك" The Incredible Hulk (2008)

يتعرض العالم بروس بانر -الذي يقوم بدوره إدوارد نورتون- لأشعة غاما، فتحوّله لوحش أخضر غاضب، ويحاول الجيش الأميركي السيطرة عليه وتحويله لسلاح خاص به.

"الرجل الحديدي 2" Iron Man 2 (2010)

بعد تحوّل توني ستارك للرجل الحديدي وإعلان شخصيته للعالم كله، تحاول الحكومة الأميركية الاستحواذ على بدلة توني ستارك وتصنيعها للجيش الأميركي، في الوقت الذي تحاول فيه شركة منافسة تصنيع بذلة شبيهة، مع ظهور عالم روسي لديه تقنية توني ستارك نفسها، لأن والده كان يعمل مع والد توني ستارك في الماضي.

"ثور" Thor (2011)

ثور هو ابن أودين في الأساطير الأسكندنافية، وهو إله البرق، يعاقبه أودين بعدما كاد أن يتسبب في دمار أزغارد بنزع قوته وإرساله للأرض حتى يتعلم درسا، في الوقت نفسه يظهر شقيقه لوكي، الذي يكتشف حقيقته وأنه ليس ابن أودين ولكنه أحد عمالقة الصقيع أشد أعداء أودين.

"كابتن أميركا: المنتقم الأول" Captain America: The First Avenger (2011)

يدور الفيلم وقت الحرب العالمية الثانية، حينما يرغب شاب هزيل الجسد يدعى ستيف روجرز في الانضمام للجيش الأميركي، ولكن طلبه يقابل بالرفض أكثر من مرة حتى يراه طبيب ويقرر ضمه للجيش، ويتحوّل بعدها لجندي خارق يكون هدفه التصدي للنازيين ومنظمة هيدرا، التي يتزعمها شخص يدعى الجمجمة الحمراء.

"المنتقمون" The Avengers (2012)

يقرر لوكي شقيق ثور أن ينتقم من الأرض، فيقرر السيطرة عليها، لكن نيك فيوري رئيس منظمة شيلد يجمع فريقا من الأبطال الخارقين، وهم الرجل الحديدي وكابتن أميركا وثور وهالك ومعهم الأرملة السوداء وعين الصقر، في محاولة منع الغزو الفضائي القادم للأرض.

"الرجل الحديدي 3" Iron Man 3 (2013)

أخطاء الماضي تلقي بظلالها على الرجل الحديدي بعد أن استقر مع حبيبته بيبر بوتس، التي تدير هي شركات ستارك الآن. تبدأ عمليات إرهابية متفرقة في أنحاء البلاد، مع ظهور عالم بفكرة يعرض على شركة ستارك تنفيذها، وظهور أشخاص بقدرات تدميرية عالية يستهدفون توني ستارك.

"ثور: العالم المظلم" Thor: The Dark World (2013)

في العصور القديمة، قاتلت آلهة أسارد وربحت حربًا ضد جنس شرير يُعرف باسم الجان المظلمين. تم تحييد الناجين، ودُفن سلاحهم النهائي -الإيثر- في مكان سري. بعد مئات السنين، وجدت جين فوستر (ناتالي بورتمان) الإيثر وأصبحت مضيفة له، مما أجبر ثور (كريس هيمسورث) على إحضارها إلى أسغارد قبل أن يلتقطها دارك إلف ماليكيث (كريستوفر إكليستون) ويستخدم السلاح لتدمير العوالم التسعة بما في ذلك الأرض.

"كابتن أميركا: محارب الشتاء" Captain America: The Winter Soldier (2014)

بعد معركة نيويورك، يحاول ستيف روجرز، المعروف أيضًا باسم كابتن أميركا (كريس إيفانز)، التكيف مع العصر الحديث.

يقع هجوم على منظمة شيلد، ليجد ستيف روجرز نفسه في شبكة من المؤامرات تعرض العالم بأسره للخطر. فيتحالف مع الأرملة السوداء (سكارليت جوهانسون) وحليف جديد، فالكون، يكافح روجرز لفضح مؤامرة تتسع باستمرار، لكنه سرعان ما يواجه هو وفريقه عدوًا غير متوقع.

"حراس المجرة" Guardians of the Galaxy (2014)

يجد اللص الفضائي بيتر كويل نفسه هدفا لجميع صائدي الجوائز بعد أن يعثر على الحجر الذي كان يرغب فيه الشرير رونان، وللهروب يتحالف مع 4 أشخاص مختلفين -روكيت راكون الحيوان المتكلم وغروت الشجرة المتحركة ودراكس المدمر الذي يحركه الانتقام وجامورا الغامضة وابنة ثانوس الشرير الأخطر- ومع الوقت تكتشف المجموعة أن عليها واجبا كبيرا لحماية الكون بأسره.

"المنتقمون: عصر ألترون" Avengers: Age of Ultron (2015)

عندما بدأ توني ستارك (روبرت داوني جونيور) تنفيذ برنامج حفظ سلام خامد، اتخذت الأمور وضعا خطيرا للغاية، مما أجبر فريق المنتقمين على التجمع مرة ثانية لمواجهة ألترون. وأصبح مصير الأرض على المحك.

"الرجل النملة" Ant-Man (2015)

اضطر الدكتور هانك بيم (مايكل دوغلاس) إلى ترك شركته الخاصة بتلميذه السابق دارين كروس، الذي يحاول التوصل لتقنية تقليص الحجم، فيجند بيم شخصا جديدا وهو سكوت لانغ (بول راد)، اللص الذي تم إطلاق سراحه للتو من السجن. يصبح لانغ الرجل النملة الجديد، الذي يدربه بيم ومسلحًا ببدلة تسمح له بالتقلص في الحجم، وامتلاك قوة خارقة والتحكم في جيش من النمل. يجب أن يستخدم البطل المصغر مهاراته الجديدة لمنع كروس من التوصل للتقنية نفسها.

"كابتن أميركا: الحرب الأهلية" Captain America: Civil War (2016)

يواجه فريق "المنتقمون" ضغوطا سياسية كبيرة لمحاسبتهم على الأضرار الجانبية التي يتسببون بها إثر حروبهم ضد أعدائهم. ينقسم الأبطال لفريقين، فريق موافق على الاتفاقية المسماة باتفاقية ساكوفيا، التي تجعل الحكومة مشرفة بشكل كامل على الفريق، وهو الأمر الذي يدعمه الرجل الحديدي، والفريق الثاني بقيادة كابتن أميركا يعترض على ذلك ويرى أنه يجب أن يكون الفريق حرا وبعيدا عن السياسة حتى لا يتحول لسلاح جديد في يد الحكومة.

"دكتور سترينغ" Doctor Strange (2016)

تتغير حياة الدكتور ستيفن سترينغ (بنديكت كومبرباتش) بعد أن سلبه حادث سيارة استخدام يديه. عندما يفشل الطب التقليدي في علاجه، يبحث عن الشفاء والأمل في السحر. سرعان ما يجد نفسه في أزمة الاختيار بين حياته المليئة بالثروة والمكانة، وبين ترك كل شيء وراءه للدفاع عن العالم باعتباره أقوى ساحر في الوجود.

"حراس المجرة 2" Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

يتم تعيين فريق حراس المجرة من قبل جنس فضائي قوي لحماية بطارياتهم الثمينة واستعادتها من الغزاة. ولكن يتم اكتشاف أن روكيت راكون قد سرق البطاريات، فتتم مطاردتهم من صائدي الجوائز مرة أخرى، في الوقت الذي يظهر فيه والد بيتر كويل، لنكتشف أنه كوكب كامل لديه وعي.

"الرجل العنكبوت: العودة للمنزل" Spider-Man: Homecoming (2017)

بعد تجربته مع المنتقمين في فيلم الحرب الأهلية، عاد الشاب بيتر باركر إلى منزله ليعيش مع عمته ماي. تحت إشراف المرشد توني ستارك، يبدأ باركر في احتضان هويته المكتشفة حديثًا باسم الرجل العنكبوت.

كما أنه يحاول العودة إلى روتينه اليومي المعتاد، مركزا على إثبات نفسه على أنه أكثر من مجرد بطل خارق ودود. ويجب على بيتر قريبًا أن يضع قواه على المحك عندما يظهر الشرير فولتشير ليهدد كل شيء عزيز عليه.

"ثور: راغناروك" Thor: Ragnarok (2017)

بعد ظهور شقيقته هيلا وسيطرتها على أزغارد وتدمير جيشها، يجد ثور نفسه مسجونًا على الجانب الآخر من الكون، في منافسة مصارعة مميتة في مواجهة هالك، حليفه السابق وزميله في مبادرة "المنتقمون"، والذي هرب من الأرض عقب مواجهة ألترون. ويحاول ثور بكل قوته تجميع فريق لمواجهة هيلا قبل أن تدمر أزغارد للأبد.

"الفهد الأسود" Black Panther (2018)

بعد وفاة والده، عاد تتشالا إلى وطنه في دولة واكندا الأفريقية، ليأخذ مكانه الشرعي كملك. عندما يظهر عدو قوي مرة أخرى فجأة، يتم اختبار قوة تتشالا كملك وباعتباره الفهد الأسود.

"المنتقمون: حرب اللانهاية" Avengers: Infinity War (2018)

يجد المنتقمون أنفسهم بحاجة للتجمع مرة أخرى لمواجهة ثانوس، الذي نجح في جمع الأحجار الستة اللانهائية، ليغير مصير الكون بأسره في مواجهة هي الكبرى.

"الرجل النملة والدبور" Ant-Man and The Wasp (2018)

عقب أسره بعد الحرب الأهلية، يحاول سكوت لانغ أداء فترة عقوبته في منزله. ويحاول أن يصبح أبا جيدا، ولكن يجد نفسه مضطرا للعودة للدكتور هانك بيم، ومحاولة العثور على زوجته المفقودة منذ زمن بعيد، يعود لانغ مرة أخرى لارتداء بدلة الرجل النملة، ولكن هذه المرة تنضم له ابنة الدكتور هانك بيم في شخصية الدبور.

"كابتن مارفل" Captain Marvel (2019)

تحاول محاربة من عرق الكري عالقة في كوكب الأرض، مطاردة جنس فضائي آخر يدعى السكرولز، وتراودها أحلام عن حياة سابقة عاشتها على كوكب الأرض حيث كانت تعمل قائدة طائرة حربية تدعى كارول دانفريس في العام 1995، يساعدها نيك فيوري الشاب وقتها في معرفة أصلها ومن هي.

"المنتقمون: نهاية اللعبة" Avengers: Endgame (2019)

يستعد المنتقمون مرة أخرى بعد نجاح ثانوس في القضاء على نصف سكان الكون، كي يستعيدوا الأحجار في رحلة ملحمية عبر الزمان، ليضطروا لمواجهة ثانوس مرة أخرى، وفي محاولة لاستعادة رفاقهم.

"الرجل العنكبوت: بعيدا عن المنزل" Spider-Man: Far From Home (2019)

تأخذ عطلة بيتر باركر الأوروبية المريحة منعطفا غير متوقع عندما يظهر نيك فيوري في غرفته بالفندق لتجنيده في مهمة. العالم في خطر حيث تظهر 4 مخلوقات عنصرية ضخمة -يمثل كل منها الأرض والهواء والماء والنار- من حفرة ممزقة في الكون. سرعان ما يجد باركر نفسه يرتدي بدلة الرجل العنكبوت لمساعدة فيوري وزميله البطل الخارق ميستريو على منع الكيانات الشريرة من إحداث الفوضى في جميع أنحاء القارة ولكن هناك مفارقة في انتظاره.

"الأرملة السوداء" Black Widow (2021)

تواجه ناتاشا رومانوف، المعروفة أيضًا باسم الأرملة السوداء، مؤامرة خطيرة مرتبطة بماضيها. تلاحقها قوة لن تتوقف عند أي شيء لإسقاطها، يجب أن تتعامل ناتاشا مع تاريخها كجاسوسة والعلاقات المحطمة التي خلفتها في أعقابها قبل فترة طويلة من أن تصبح منتقمًا.

"شانغ شي وأسطورة الحلقات العشر" Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (2021)

يواجه خبير فنون الدفاع عن النفس شانج شي الماضي الذي اعتقد أنه تركه وراءه عندما هرب من منظمة الحلقات العشر الغامضة.

الأبديون Eternals (2021)

مجموعة من الكائنات الخالدة ذات القوى الخارقة الذين عاشوا سرا على الأرض لآلاف السنين، يجتمعون مرة أخرى لمحاربة المنحرفين.

"الرجل العنكبوت: لا طريق للوطن" Spider-Man: No Way Home -(2021)

مع كشف شخصيته كالرجل العنكبوت، يحاول بيتر باركر النجاة فيلجأ للساحر دكتور سترينغ من أجل أن ينساه الجميع مرة أخرى، ولكن تحدث مشكلة ينتج عنها أزمة كبيرة، حيث يتم اجتذاب جميع الأشرار الذين يعرفون شخصية الرجل العنكبوت من كل العوالم الموازية.

ترتيب أفلام مارفل حسب الأحداث الزمنية

ترتيب أفلام مارفل حسب الأحداث الزمنية طريقة أخرى لمشاهدة أفلام مارفل، وهذا الترتيب الزمني يختلف تماما عن ترتيب صدور الأفلام، ولأن الأفلام مستوحاة من سلاسل مجلات قصص مصورة، فالأحداث كثيرة ومتقاطعة ومتشعبة، مما يجعل مشاهدة أفلام مارفل بترتيبها الزمني لها متعة خاصة ومختلفة، ويرى البعض أن هذا هو الترتيب الصحيح لمشاهدة أفلام مارفل.

مشاهدة أفلام مارفل حسب ترتيب الأحداث له مخاطر مختلفة، ربما كشفت بعض الأحداث المستقبلية خاصة في المشاهد التي تعرض في فترات النهاية والتي يمكنها أن تتضمن حرقا لأحداث بعض الأفلام الأخرى.

فيما يلي ترتيب أفلام مارفل حسب الأحداث الزمنية:

Captain America: The First Avenger (1942) Captain Marvel (1995) Iron Man (2010) Iron Man 2 (2011) The Incredible Hulk (2011) Thor (2011) The Avengers (2012) Iron Man 3 (2012) Thor: The Dark World (2013) Captain America: The Winter Soldier (2014) Guardians of the Galaxy (2014) Guardians of the Galaxy 2 (2014) Avengers: Age of Ultron (2015) Ant-Man (2015) Captain America: Civil War (2016) Black Widow (2016) Spider-Man: Homecoming (2016) Doctor Strange (2016-2017) Black Panther (2017) Thor: Ragnarok (2017) Avengers: Infinity War (2017) Ant-Man and the Wasp (2017) Avengers: Endgame (2017-2022) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2023) Spider-Man: Far From Home (2023) Eternals (2023) Spider-Man: No Way Home (2024)

أبطال أفلام مارفل

حظيت سلسلة أفلام مارفل بالعديد والعديد من النجوم مثل روبرت داوني جونيور، وكريس إيفانز، وكريس هيمسورث، ومارك رافلو، وسكارليت جوهانسون، وصامويل إل جاكسون، وبول راد، وبيندكت كمبرباتش، وبري لارسون، وتوم هولاند، وإدريس إلبا، ومايكل دوغلاس، وأنتوني هوبكنز، وتوم هيدلستون، وناتالي بورتمان، وبري لارسون وغيرهم من النجوم.

هؤلاء النجوم أصبحوا أبطال أفلام مارفل، التي أضافت لشعبيتهم الكبيرة شعبية أخرى جعلتهم مرتبطين بهذه الشخصيات الخارقة لتصبح معبرة عنهم بشكل أو بآخر أصبح الارتباط الشرطي لشخصية، مثل الرجل الحديدي خاصة لروبرت داوني جونيور، أو ثور أصبح في أذهان المشاهدين هو كريس هيمثورث.

هناك العديد من النجوم الذين ساهمت أفلام مارفل في زيادة شعبيتهم ونجوميتهم مثل توم هيدلستون الذي اشتهر بأداء شخصية لوكي أو جيرمي رينر الذي اشتهر بشخصية هوك آي أو دون شيدل الذي يلعب شخصية وور ماشين، وتوم هولاند الذي يلعب شخصية الرجل العنكبوت، وإليزبيث أولسون التي تلعب دور سكارليت ويتش، هؤلاء وغيرهم أصبحوا أبطال أفلام مارفل، وتمهد لهم الطريق للقيام ببطولات أفلام جدية داخل عالم مارفل السينمائي.

إيرادات أفلام مارفل

استطاعت أفلام مارفل أن تحقق إيرادات ضخمة للغاية، فالفيلم الأخير "الرجل العنكبوت: لا طريق للوطن" استطاع تحقيق إيرادات تخطت المليار دولار، ونجحت جميع الأفلام بداية من العام 2008 في حصد ما يقارب من 26 مليار دولار تقريبا، وهو رقم ضخم للغاية لم تستطع أي سلسلة أفلام في التاريخ الاقتراب منه باستثناء سلسلة أفلام مارفل، لتتربع بهذه الأرقام على قمة الإيرادات.

أفلام مستقبلية في عالم مارفل

أعلنت أستوديوهات ديزني المالكة لسلسلة أفلام مارفل عن 7 أفلام مستقبلية في مرحلتها الجديدة، ومن بعد فيلم الرجل العنكبوت، 3 أفلام ستصدر خلال عام 2022، وهي "دكتور سترينغ في جنون العوالم المتوازية" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)، الذي سيصدر في مايو/أيار المقبل، وهو من بطولة بيندكت كمبرباتش وإليزابيث أولسون.

وفيلم "ثور: الحب والغضب" (Thor: Love and Thunder)، الذي سيصدر في يوليو/تموز المقبل، وهو من بطولة كريس هيمثورث وناتالي بوتمان، وفيلم "الفهد الأسود: واكندا للأبد" (Black Panther: Wakanda Forever)، وهو من بطولة مارتن فريمان وليتي رايت.

كما تم الإعلان عن أفلام مستقبلية مثل "ذا مارفلز" (The Marvels) وإعادة إنتاج لفيلم "بلايد" (Blade) لتنضم شخصية مصاص الدماء بلايد لعالم مارفل السينمائي، خاصة أنه أحد أبطال عالم مارفل في سلاسل القصص المصورة، وتم الإعلان أيضا عن فيلم "الرجل النملة والدبور: كمومانيا" (Ant-Man and The Wasp: Quantumania) وإعادة إنتاج جديدة لـ"الأربعة المذهلون" (Fantastic Four) ولكن هذه المرة من داخل أفلام مارفل السينمائية.