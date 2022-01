يوم الاثنين 30 مارس/آذار 1992، كان يوما من الأيام التي ابتسم فيها الحظ للممثل الويلزي الكبير أنتوني هوبكنز، حينما صعد إلى مسرح "دوروثي تشاندلر بافيليون" في لوس أنجلوس الأميركية لتسلم جائزته المستحقة كأفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره في فيلم "صمت الحملان" (The Silence of the Lambs) إنتاج 1991.

في ذلك اليوم الربيعي المشمس، كان "توني" يجني ما زرعه قبل 16 عاما و3 أشهر ويوم واحد، منذ توقف عن تعاطي الخمور وبدء رحلته للتعافي من إدمان الكحول، يحصد نتيجة إرادة قوية تمسك بها بإصرار، ومزيد من التركيز على مشروعه الفني، ومزيد من تنمية وصقل موهبته التمثيلية، ليواجه عاصفة من التصفيق والاحتفاء وهو يحمل التمثال الذهبي الصغير لجائزة الأكاديمية المرموقة، والتي لن تكون جائزته الأخيرة من جوائز الأكاديمية.

بدايات قوية لشاب واعد

منذ بداياته المسرحية، كان توني الشاب أحد عمالقة المسرح الإنجليزي، فبعد سنوات من تخرجه في الكلية الملكية الويلزية للموسيقى والدراما، اكتشفه عبقري التمثيل لورانس أوليفييه الذي دعاه للانضمام إلى المسرح الملكي الوطني في عام 1965.

وفي عام 1967 لعب أنتوني هوبكنز دور البطولة في مسرحية "رقصة الموت" لأغسطس ستريندبرغ، بديلًا لأستاذه أوليفييه الذي أصيب بالتهاب الزائدة الدودية بشكل مفاجئ، ليحقق نجاحا يضارع نجاح أوليفييه نفسه الذي عبر عن ذلك لاحقا في مذكراته "اعترافات ممثل".

وفي العام التالي 1968 حقق هوبكنز شهرة واسعة عن دور ريتشارد قلب الأسد في فيلم "الأسد في الشتاء" وحظي بأول ترشيح لجائزة "بافتا" كأفضل ممثل مساعد، لتبدأ رحلة نجاحه مع السينما، يواصل خلالها نجاحه السينمائي جنبا إلى جنب مع المسرحي، إلا أنه يتعطل في النصف الأول من السبعينيات.

عودة للمسار بعد التخبط

تحت وطأة إدمان الكحول تعثرت مسيرة هوبكنز التمثيلية، وتعطّل في أداء الأدوار الداعمة في السينما والمسرح والمسلسلات التلفزيونية البريطانية، حتى أتى عام 1975، وفيه اتخذ أنتوني هوبكنز، الممثل الشاب حينها (37 عاما) قرارا جوهريا، بالإقلاع عن تناول الكحول، بعدما وجد نفسه في ولاية أريزونا دون أدنى فكرة عن كيفية وصوله إليها من لوس أنجلوس، تلك الرحلة الطويلة التي قطعها وهو مخمور كانت دافعه للانضمام إلى برنامج "مدمني الكحول المجهولين" ليعيد حياته إلى مسارها الأول.

عاد هوبكنز أنشط إلى السينما والمسرح والتلفزيون لكن في أعمال أعلى مشاهدة وتحظى بجمهور أكبر، حتى أدى دورًا رئيسيا في الفيلم الإنجليزي "الرجل الفيل" (The Elephant Man) من إخراج ديفيد لينش، كأحد الأدوار الفارقة في مسيرته محتفظا بمساره المسرحي كأحد كبار المسرح الإنجليزي.

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

العودة إلى هوليود لاقتناص الأوسكار

في الثمانينيات، قرر هوبكنز مغادرة هوليود بلا رجعة، مفضلا الاستقرار في مسارح بريطانيا، لكنه تراجع عن قراره حين عُرض عليه دور "هانيبال ليكتر". فعندما أراد المخرج جوناثان ديم صناعة فيلم "صمت الحملان" احتاج ممثلا بريطانيًّا لدور السفّاح بارد الأعصاب هانيبال ليكتر الذي ينبغي أن يكون "شخصا متلاعبا، لديه لغة وطريقة كلام تأسر الناس وتضعهم في مأزق حقيقي"، فاز هوبكنز بالدور وكان ينتقل إلى أميركا ويعود إلى مسرح لندن، وبحسب ما ورد كان المؤلف توماس هاريس مسرورًا بتصوير هوبكنز لدور الطبيب المجنون.

وتكللت عودة هوبكنز الهوليودية بالنجاح حقا، فقد نال استحسان النقاد وتفاعل الجمهور وجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن هذا الفيلم، لتبدأ مرحلة جديدة من النجومية.

في العام التالي، حصل هوبكنز ابن الخباز الويلزي على لقب فارس من الملكة إليزابيث في عام 1993، وبعد 10 أعوام وضع اسمه في ممر المشاهير بهوليود، بعدما حصل على الجنسية الأميركية أيضًا.

الأوسكار الثانية "سهلة"

في حوار مع نيويورك تايمز سُئل هوبكنز عن دوره في فيلم "الأب" (The Father)، ليرد "لقد كان دورًا سهلا" هكذا ببساطة وصف الشيخ الثمانيني دوره الثقيل في الفيلم الذي حاز عنه على ثاني أوسكار له، وتابع أن ذلك "لأن النص كان جيدًا". وازداد الأمر سهولة حين تم اختيار أوليفيا كولمان لتؤدي دور ابنته. وأوضح "عندما تشاهد أوليفيا، وترى وجهها يتجعد، وتنهمر الدموع من عينيها تقول لنفسك "لا أحتاج أن أمثل".

مواهب متعددة

لا يحتاج توني العجوز (84 عاما) إلى الادعاء أو ترديد كيف كان الدور صعبا أو كيف مارس طقوسا جبارة حتى يتقمص دور رجل عجوز يعاني من خرف الشيخوخة، فالنص كان جيدًا كما وصفه، والأمور كانت سهلة والحياة هادئة.

يعيش هوبكنز حياة هادئة في منزله في حي "باسيفيك باليسيدز" المطل على الساحل، في لوس أنجلوس، حيث مكث بضعة أشهر في أثناء الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس "كوفيد-19″، يمارس هوايات فنية متعددة غير التمثيل، إذ يعزف الموسيقى، كما جرّب التأليف السيمفوني من قبل، غير تجاربه التشكيلية في الرسم والتصوير.

ويحتفل بهدوء حكيم كما يليق بعجوز في الثمانين بعيد ميلاده في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بالتزامن مع احتفالات العالم الصاخبة ببداية عام جديد.