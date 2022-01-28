شهد حفل توزيع جوائز "جوي أوردز" عددا من العروض الفنية المباشرة على المسرح، ضمت العديد من المشاهير.

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "جوي أوردز" (Joy Awards)، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

وشهد الحفل حضورا ضخما من مشاهير الوطن العربي والعالم، في مجالات الفن والرياضة والإعلام والترفيه.

أبرز النجوم، وكبار صناع الترفيه من حول العالم .. اجتمعوا بقلب الرياض .. في الحفل الأضخم لتكريم صناع الترفيه 😍

حفل #JoyAwards لعام 2022 .. تميَّز بكل تفاصيله ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/UNWoEYOpJI — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 28, 2022

حضور عربي وعالمي

وشهدت السجادة الحمراء للحفل ظهور الممثل الأميركي جون ترافولتا الذي تم تكريمه بجائزة حملت اسم "إنجاز العمر". ووجه ترافولتا رسالة للشباب السعودي، دعاهم من خلالها للاستمرار في الحلم، لأن ما شاهده هو أن أحلامهم تتحول إلى حقيقة، بحسب وصفه.

ومن ضمن الحضور أيضا الفنانون محمد هنيدي وإيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم وليلى علوي وهالة صدقي ومحمد سعد وحسن الرداد، والإعلامي عمرو أديب، ونقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي، ونقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر، والفنانان العراقيان كاظم الساهر وماجد المهندس والكاتب مدحت العدل.

كما شاركت في الحضور عدد من المطربات، من بينهن أحلام وإليسا وأصالة ونانسي عجرم.

وبدأت مرحلة تحديد الأعمال والأسماء المرشحة للفوز بجائزة "جوي أوردز" في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لينتهي الأمر بـ4 مرشحين عن كل فئة، وتم أمس الإعلان عن أسماء الفائزين في كل فئة بناء على اختيار الجمهور الذي وصفه القائمون على الحفل بأنه "صاحب القرار"، من خلال التصويت عبر تطبيق يحمل نفس الاسم "جوي أوردز".

ويتيح التطبيق للمشارك التصويت لاختيار فائز في 13 فئة من فئات الجائزة، وشملت مجالات مختلفة مثل السينما والدراما والموسيقى والرياضة.

شخصية العام

وفاز بجائزة شخصية العام نجم بوليود سلمان خان، الذي تحدث عن رحلة حياته التي مضت بسرعة فائقة منذ أن بدأ التمثيل وحتى اليوم.

ووجّه المنظمون تحية خاصة للفنانين الراحلين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، وبمجرد أن صعدت الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم على المسرح، انهمرت دموعهما بعد مشاهدة فيديو مؤثر عن والديهما الراحلين.

وقالت دنيا في تصريحات صحفية إنها لا تزال لا تستطيع الخروج من حالة الحزن التي تعيش فيها، ولكن لا يمكنها الغياب عن حضور تكريم والديها في الحفل.

بينما أدت المطربة اللبنانية إليسا أغنية "حلوة يا بلدي" دويتو مع المطربة الراحلة الفرنسية ذات الأصول المصرية داليدا، من خلال تقنية "الهولوغرام".

الأكثر مشاهدة

وحصل رامز جلال على جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة، وسجد الفنان المصري شكرا لله تعبيرا عن امتنانه للتكريم بهذه الجائزة، وأهدى الجائزة لنجله.

بينما فازت بجائزة أفضل ممثلة السعودية إلهام علي، ونال الممثل يعقوب الفرحان جائزة أفضل ممثل تلفزيوني، وحصل الفنان المصري محمد هنيدي على جائزة أفضل ممثل سينمائي، والفنانة كارمن بصيبص على جائزة أفضل ممثلة سينما، وحصل فيلم "وقفة رجالة" على جائزة أفضل فيلم .

وكُرمت السورية أصالة كأفضل مطربة، والعراقي ماجد المهندس كأفضل مطرب، وفازت نانسي عجرم بجائزة أفضل أغنية عن أغنيتها "سلامات".

أمير الطرب عبدالمجيد عبدالله يُكرَّم بجائزة صنَّاع الترفيه الفخرية .. في أضخم حفل من نوعه بالعالم العربي #JoyAwards 🎤✨#موسم_الرياض pic.twitter.com/jt5Aqzte1u — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 28, 2022

كما قدمت المطربة أحلام دويتو مع المطربة السعودية سوسن البهيتي لدعم المرأة العربية، وغنى الفنان السعودي محمد عبده أغنية "أبعاد"، وغنى هاني شاكر "على الضحكاية"، كما قدم كاظم الساهر "أحبيني".

وشهد الحفل أيضا عددا من العروض الفنية الحية على المسرح ضمت العديد من المشاهير في مجالات مختلفة.