وفاة طبيب أرطغرل.. من الفنان التركي آيبيرك بيكجان؟

إسطنبول- توفي أمس الاثنين الفنان والممثل التركي آيبيرك بيكجان (Ayberk Pekcan) الذي قام بواحد من أشهر أدوار البطولة في المسلسل التاريخي الذائع الصيت "قيامة أرطغرل" بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وعرف الجمهور العربي الراحل بيكجان في دور الطبيب والمعالج "أرتوك بيه" الذي كان حكيم قبيلة الـ"كايي"، واشتهر بقدراته الطبية والعلاجية كما عرف بمساندته الدائمة لـ"سيده" أرطغرل بن سليمان في المواقف العصيبة التي مرت بها القبيلة.

فقد "آرتوك بيه" النظر في الحلقة الـ92 من مسلسل قيامة أرطغرل تحت التعذيب الذي مارسه بحقه بايبولات زعيم قبيلة "أبناء أومور" الذي يتخفى بشخصية "الباستي" التي تعمل لمصلحة المغول بتحالف وثيق مع الوزير السلجوقي بهاء الدين.

وحاز بيكجان شهرة كبيرة في العالم العربي والإسلامي، فقد استقبل استقبال الأبطال في باكستان التي زارها بصحبة وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو عام 2020 مع وفد كبير بينهم ممثلون في مسلسل قيامة أرطغرل، خاصة نور الدين سونميز الذي مثّل شخصية بامسي الشهيرة في المسلسل.

وهزّ نبأ وفاة الفنان بيكجان عن عمر ناهز 51 عامًا الأوساط الفنية والثقافية التركية، ونعاه الناطق باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، كما نعته وزارة الثقافة وعدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي تعمل في البلاد.

من آيبيرك بيكجان؟

بيكجان ممثل تركي شهير عمل موظفا حكوميا في سلك التعليم كما اشتغل عاملا، وكان صاحب نشاط سياسي. ولد في 22 مايو/أيار عام 1970 في مدينة مرسين التركية وتوفي فيها عن 51 عاما وهو أعزب لم يتزوج من قبل.

انتقل بيكجان في مرحلة مبكرة من حياته إلى ولايتة أضنة التركية، فدرس المرحلتين الأساسية والمتوسطة في مدارسها، ثم عاد إلى مرسين ليكمل دراسته الثانوية في مسقط رأسه، قبل أن يلتحق بجامعة مرسين التي حصل منها على شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة في تخصص المسرح.

عرف الفنان بيكجان بنشاطه السياسي منذ أن انتمى لحزب الشعب الديمقراطي الاجتماعي (SHP) وهو حزب وسط-يسار أُسّس في عام 1985 وحُلّ عام 1995، وحصل الراحل على عضوية الحزب في عام 1991 وفاز بانتخاباته المحلية عن ولاية مرسين.

أعماله الفنية

بدأ بيكجان نشاطه الفني في عام 2001 منذ أن انتقل إلى إسطنبول حيث انخرط في التمثيل في عدد من الأعمال بين المسلسلات والأفلام التلفزيونية؛ من أشهرها مسلسلات: "تحت الزيزفون" و"الأوراق المتساقطة"، وفي الفانتازيا السياسية "وادي الذئاب" الذي ذاع سيطه وحقق مشاهدات عالية في العالم العربي.

ففي مجال الأعمال التلفزيونية شارك بيكجان في أعمال "حياة حلوة" عام 2001، وفي "السيدات والسادة" و"عالم الأسرار" و"نصف تفاحة" في عام 2002، وفي عام 2003 أدى دور مصطفى في مسلسل "معلومة الحياة" وشارك في "الحرم الجامعي" وفي "البصمة"، وفي عام 2004 اشتهر بدور الطبيب في وادي الذئاب ثم بدور بولنت في "قطعة عشق" وفي "اضغط على الحجر تعصره" و"فيلم تركي" وأدى دور علي في "الأمانة والخيانة".

وفي عام 2005 قدم مسلسل "أوراق الزيزفون" و"الجبال جبالي" و"نار الخليج"، وفي عام 2007 قدم "الأوراق المتساقطة" ثم عاد إلى "كمين وادي الذئاب" بين أعوام 2008 و2010 و"ملحمة علي كيشانلي" في 2011-2012، وقام بدور تحسين في "حكاية عشق" عام 2013، و"الرياح الشمالية" في 2014، و"حبي انقلب" في 2015، ثم بدور الطبيب آرتوك بيه في "قيامة آرطغرل" بين 2015 و2019.

أما في مجال الأفلام، فأدى دور كاتب علي شوقي في "سقوط عبد الحميد"، ثم شارك بدور مختار القرية في فيلم "أين الشيطان في هذا؟" عام 2002، ثم في "أين أنت يا فيروز؟" عام 2003، وفي فيلم "أيام علي الثمانية" عام 2008، ومثل دور حمدي في الفيلم الشهير "شعر" عام 2010، ثم أدى بالا في "العشق والثورة" عام 2011، ودور هدايت في "السبات الشتوي" عام 2014، ودور آرول في فيلم "موستانج" 2015.

الجوائز

حصل بيكجان على مجموعة من الجوائز الفنية أبرزها جائزة اتحاد نقاد السينما التركية (SIYAD) لأفضل ممثل في فيلم "شعر" عام 2011، ثم جائزة أفضل ممثل مساعد من مهرجان أنقرة الدولي للأفلام عام 2012 عن فيلم "العشق والثورة"، وفي عام 2014 فاز مجددا بجائزة اتحاد نقاد السينما التركية (SIYAD) لأفضل ممثل مساعد عن فيلم "السبات الشتوي"، ثم فاز في عام 2015 بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بعشرينية الأداء والتميز من مؤسسة "جائزة صدري عليشيك للسينما والمسرح" عن الفيلم ذاته، قبل أن ينال في عام 2016 جائزة ممثل العام من "النخلة الذهبية" عن دوره في سلسلة "قيامة أرطغرل".

بيكجان حصل على مجموعة من الجوائز الفنية أبرزها جائزة اتحاد نقاد السينما التركية (SIYAD) لأفضل ممثل (الصحافة التركية)

المرض والوفاة

تم تشخيص إصابة بيكجان بسرطان الرئة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2021 بعدما توجه لمراجعة الطبيب عقب آلام لازمته في الظهر. غرّد الممثل وقتئذ على تويتر يقول "أصدقائي الأعزاء: لقد وصلت العملية التي بدأتها مع الطبيب حين زرته قبل 10 أيام شاكيا من آلام الظهر إلى هذه النقطة اليوم، أنا أعاني من سرطان الرئة، انتشر الورم أيضا في الكبد والغدد الكظرية. مع الأسف لم تظهر أي أعراض للمرض في مراحله الأولى، وهذا اليوم هو الأول للعلاج الكيميائي. أكبر دعم لي عائلتي وأصدقائي المقربين، وسأبذل قصارى جهدي لاستعادة عافيتي".

وفارق الفنان والممثل التركي آيبيرك بيكجان الحياة في مستشفى مرسين أمس الاثنين 24 يناير/كانون الثاني الجاري.