بعد طول انتظار، كشف عالم مارفل السينمائي الستار عن المقطع الدعائي لمسلسل الإثارة والمغامرة "فارس القمر" (Moon Knight)، المستوحى من قصص مارفل المصورة للأبطال الخارقين الذي يعرض قصة البطل مارك سبيكتور، وهو جندي أميركي سابق يعاني من أزمة هوية، ويحارب المجرمين بفضل القوة الممنوحة له من "إله القمر" عند المصريين القدماء "خونسو".

ويعرض المسلسل على منصة "ديزني بلس" (Disney+) في 30 مارس/آذار القادم، ويتكون من 6 حلقات لعرض حكاية "فارس القمر" الذي نشرت قصته المصورة أول مرة عام 1975، وألفها الكاتب دوغ مونش والرسام دون بيرلين، لكن المسلسل الجديد لا يشبه كليا القصة الأصلية، بعد إدخال الكثير من التحديثات والشخصيات الجديدة عليها.

في بداية المقطع الدعائي، يظهر سبيكتور بصفته "ستيفن"، وهو موظف في متجر هدايا داخل متحف بريطاني، لا يستطيع التمييز بين حياته الطبيعية وأحلامه، ويلعب بمكعب روبيك إذ لا يستطيع النوم، وفي الصباح يقفز من السرير في حالة من الذعر ليجد قدمه مقيدة بسريره، ويبدو أنه نسي أنه هو من قام بربط نفسه في الليلة السابقة لمنع نفسه من المشي والتحرك خلال نومه.

وفي إحدى الليالي في المتحف، اكتشف مفتاحا مخفيا وهاتفا قديما يرن، وعندما يجيبه تصرخ المرأة على الطرف الآخر من الهاتف "ما بك يا مارك؟"، ويكتشف ستيفن أنه يعاني من "اضطراب الهوية التفارقي"، ومؤخرا خلال المقطع يتضح أن "مارك" المقصود بها هو مارك سبيكتور، وهو أحد هويات ستيفن، وعلى الشخصيتين أن تتعلما كيفية التعامل مع جسد واحد، بعد أن زج بهما إلى لغز قاتل بين "آلهة مصر القديمة".

ويلتقي ستيفن بعدوه آرثر هارو، الذي يقول له "هناك فوضى في داخلك، احتضن هذا الظلام". لكن يبدو أن ستيفن لا يتمكن من احتضان الفوضى بهذه السهولة، ويظهر وهو يركل الزجاج، ويصرخ، ويسقط مسدسا بعد أن أدرك فجأة أنه يحمله، قبل أن يتحول في نهاية المقطع إلى فارس القمر ويرتدي زيه الذي يشبه المومياء، ويضرب بوحشية شخصا لا تظهر هويته.

وعلى عكس أغلب أعمال عالم مارفل السابقة، يرسم "فارس القمر" مسارا جديدا مع مجموعة جديدة من الشخصيات، وقصة تختلف عن القصة الأصلية للقصص المصورة. ففي أول ظهور له عام 1975، كان لدى فارس القمر قوى خارقة تستند إلى مراحل القمر، لكن الإصدارات الحديثة طورت قدراته بمساعدة أدوات متطورة، وقد جذب ذلك عشاق الرسوم المصورة لمقارنة الشخصية بالبطل الخارق باتمان.

وصرح بطل المسلسل أوسكار إسحاق -الذي شارك سابقا في سلسلة الأفلام الشهيرة "حرب النجوم" (Star Wars)، وفيلم "إكس مِن: نهاية العالم" (X-Men: Apocalypse) التابعين لمارفل أيضا- أن فريق عمل مسلسل "فارس القمر" يعملون على "إنتاج شيء مختلف تماما، بمعنى أنه لا يتبع منطق الكثير من أفلام الأبطال الخارقين".

ويشارك الأميركي إيثان هوك في دور الشرير آرثر هارو، وقد فاجأ هوك خلال لقاء له في أغسطس/آب الماضي المشاهدين بخبر غريب، وهو أن شخصيته في "فارس القمر" مستلهمة من شخصية ديفيد كوريش، قائد طائفة الفرع الداودي الدينية الذي قتل في حصار مدينة واكو بولاية ​​تكساس عام 1993.

ICYMI watch the Marvel Studios’ #MoonKnight trailer with Oscar Isaac and Ethan Hawke 🌙 Marvel Studios' #MoonKnight , an Original series, starts streaming March 30 only on @DisneyPlus . pic.twitter.com/iFpdrh49IZ

وقد أخرج المصري محمد دياب 4 حلقات من المسلسل، واكتسب دياب شهرة واسعة بعد فيلمه "اشتباك" الذي صدر عام 2016، وحاز على 4 جوائز في مهرجان كان السينمائي، وأخيرا فيلمه "أميرة" الذي أثار موجة غضب كبيرة عقب عرضه، واتهم بالإساءة إلى الأسرى الفلسطينيين، مما أدى إلى وقف عرضه وسحبه من الأوسكار.

Check out the all new poster for Marvel Studios’ @MoonKnight and start streaming the Original series March 30 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XFgxdxnc5U

— Marvel Studios (@MarvelStudios) January 18, 2022